Lidé přišli 28. února 2019 večer zavzpomínat na zesnulého herce Jiřího Pechu do brněnského Divadla Husa na provázku. ČTK/Zehl Igor

Brno - Rodina, přátelé a obdivovatelé se dnes naposledy rozloučí s divadelním a filmovým hercem Jiřím Pechou. Zemřel ve čtvrtek po těžké nemoci, bylo mu 74 let. Většinu své herecké kariéry spojil s brněnským divadlem Husa na provázku, v němž působil od přelomu 60. a 70. let až do důchodu.

Pecha byl rodák z Třebíče. Ztvárnil mnoho velkých rolí včetně krále Leara nebo titulní úlohy ve "fetišistické revue" Babička, za kterou dostal Cenu Alfréda Radoka. Odborníci na Pechovi oceňovali zejména hereckou živelnost a zemitost, stejně jako schopnost ztvárnit komické i dramatické role.

Do širšího povědomí vstoupil Pecha také jako jevištní partner Boleslava Polívky. Hráli spolu například v inscenacích Pezza versus Čorba nebo Poslední leč. Ztvárnil mnoho televizních a filmových rolí, třeba v Baladě pro banditu, Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Zapomenutém světle či pohádce Lotrando a Zubejda.