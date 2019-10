Lidé protestovali v Praze proti turecké invazi v Sýrii

Praha - Proti turecké invazi v Sýrii dnes na Palackého náměstí v Praze protestovalo několik set lidí. Řečníci kritizovali představitele Evropské unie a Spojených států za jejich postoj a poukazovali na oběti, které si vojenská akce Turecka vyžádala. Akci požádala Česká pirátská strana, podobné protesty chce v příštích dnech uspořádat i v jiných českých městech.

Na Palackého náměstí, kde se mohou pořádat demonstrace bez předchozího ohlášení úřadům, přišlo podle pořadatelů asi 300 lidí. Podle odhadů ČTK bylo účastníků přes 200. Někteří s sebou přinesli kurdské vlajky nebo transparenty s hesly podporujícími svobodný Kurdistán a odsuzujícími tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Na náměstí také mohli podepsat petici, která vojenskou akci odsuzuje.

Na demonstraci vystoupil například předseda Pirátů Ivan Bartoš. Události na severu Sýrie a Erdoganův plán na přesídlení uprchlíků z Turecka na syrské území označil za porušení mezinárodního práva. Uvítal rozhodnutí české Sněmovny, která tureckou agresi odsoudila, i vládní usnesení o zastavení exportu zbraní do Turecka. Připomněl, že premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle poslanecké výzvy v Evropské unii prosazovat ekonomicko-politická opatření. "Zastavit export zbraní v této naléhavé situaci nestačí. Nezapomínejme, že Kurdové byli klíčovým spojencem západu v boji proti takzvanému Islámskému státu," uvedl Bartoš.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa řekl, že se za Evropu stydí, EU by se podle něj měla tomu, co se v Sýrii děje, postavit. Požaduje ukončit přístupové rozhovory s Tureckem o vstupu do unie.

Bývalý předseda Kurdského občanského sdružení v ČR Raschid Khalil označil události za "genocidu v přímém přenosu". Kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, který podle něj Kurdům vrazil dýku do zad. Zároveň ale poznamenal, že Trump uvalil sankce na některé turecké instituce, a poukázal na to, že EU takto nepostupuje. Kurdská krev je podle něj prolévána v důsledku postupu kurdských spojenců, a to i Česka. Uvítal podporu veřejnosti.

Turecko podle svého vyjádření zahájilo vojenskou operaci s cílem zřídit podél hranice bezpečnostní zónu. Chce z ní vytlačit kurdské bojovníky, které označuje za teroristy. V konfliktu padlo několik set lidí včetně civilistů. Od čtvrtečního večera platí v oblasti pětidenní příměří.