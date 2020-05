Lidé nebudou muset od 25. května venku nosit roušky

Praha - Lidé budou moci od 25. května chodit venku za určitých podmínek bez roušky. Vláda dnes vzala na vědomí změnu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, řekl na tiskové konferenci ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nutné bude udržovat rozestupy nad dva metry. O uvolnění akcí do 500 účastníků od 25.5. vláda zatím nerozhodla. Už od úterý nebudou muset nosit roušky logopedi nebo účastníci přijímacích řízení na školách při rozestupu 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti. Vláda dál ponechává v platnosti vymezené doby pro nákup seniorů.

Povinnost nosit roušky zůstává pro vnitřní prostory, prostředky veřejné dopravy, taxislužby a dále pro vnější prostory v případě, že se alespoň dvě osoby nacházejí ve vzdálenosti bližší než dvou metrů. Netýká se to členů domácnosti. "Řešíme v tomto přechodném kroku situace, kdy lidé jsou osamoceni někde na procházce, není nikdo v blízké vzdálenosti kolem nich. V takových případech nebudou muset nosit roušku, v ostatních ano," řekl Vojtěch.

Od úterý 12. května pak ministerstvo přidává do opatření výjimku pro účastníky přijímacích řízení a členů zkušebních institucí na školách, a také u účastníků státních zkoušek na vysokých školách při dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti. Výjimku ministerstvo přidalo také pro pacienty a zdravotnické pracovníky, kteří nebudou muset mít roušku po dobu nezbytně nutnou při poskytování péče. Týká se to například logopedů.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula doplnil, že do budoucna vláda uvažuje o dalším rozvolnění povinnosti u specifických profesí v prostoru, kde je zvýšená teplota. "Totéž se týká nějakých specifických zdravotních indikací," uvedl.

Co se týče povinnosti nosit roušku ve vnitřních prostorách, podle Vojtěcha by opatření mělo trvat ještě nějaký čas. "To jsou skutečně rizikové provozy, kde se setkává velký počet lidí nablízko," řekl ministr v souvislosti s MHD nebo obchody.

Nařízení zakrývat si dýchací cesty bylo zavedeno 19. března. Použít je možné třeba roušku, respirátor, ústenku, ale také šálu nebo šátek, který brání šíření kapének od nositele, před případnou nákazou ho ale neochrání. Výjimku v nošení už mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

O uvolnění akcí do 500 účastníků od 25.5. vláda zatím nerozhodla

Pokud se nebude zvyšovat počet nakažených koronavirem, od 25. května by se mohly začít konat akce s účastí do 500 lidí. Vláda o tom na dnešním zasedání ale nerozhodla. Po jednání kabinetu to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O možnosti hovořil minulý týden ve Sněmovně.

Pokud se epidemiologická situace nebude zhoršovat, mohla by se podle ministra za dva týdny až pro 500 lidí více otevřít například divadla. Ode dneška se mohou konat akce s nejvýše stovkou diváků, což se pořadatelům mnoha produkcí nevyplatí.

Vláda přemění omezení krizového zákona na opatření MZd

Zbývající zákazy týkající se provozu obchodů a omezení dalších činností převede vláda z režimu krizového zákona na opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. Kabinet to dnes schválil, řekl po zasedání novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kabinet tímto způsobem udrží v platnosti potřebná opatření od 18. května, kdy už nebude platit nouzový stav, do 25. května, kdy nastane další vlna uvolňování opatření proti novému typu koronaviru, dodal.

"Vláda schválila překlopení krizových opatření do mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví od 18. května po ukončení nouzového stavu," uvedl na tiskové konferenci Vojtěch. Kabinet dál setrvává na názoru, že už znovu o prodloužení nouzového stavu, který v ČR platí od 12. března, nebude žádat. "Ale ty zbytkové provozy, jak je to v poslední vlně (uvolňování), budou do 25. května regulovány přes zákon o ochraně veřejného zdraví," dodal ministr.

V pondělí 25. května by se měly otevřít například vnitřní prostory restaurací, fungovat budou smět také ubytovací zařízení. Otevřou i vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích. Otevřít se mají také školy pro žáky prvního stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Kabinet minulý týden řešil, jak naložit s tím, že nouzový stav skončí 17. května a řada jeho opatření má platit nejméně o týden delší dobu. Rozhodl se nakonec předložit zákon o mimořádných opatřeních s dočasnou účinností, který dá ministerstvu zdravotnictví do konce roku širší pravomoci k omezování činnosti obchodů a dalších provozů. Kabinet se s ohledem na soudní verdikty rozhodl přechodné období mezi koncem stavu nouze a účinností dočasné legislativy regulovat činnosti prostřednictvím mimořádných opatření.

Vláda dál ponechává v platnosti vymezené doby pro nákup seniorů

Omezení, podle kterého smějí do větších obchodů potravin a drogerií mezi 08:00 a 10:00 jen osoby starší 65 let, zůstává nadále v platnosti. Kabinet záležitost na dnešním zasedání probíral a byť jsou na pokračování úpravy různé názory, rozhodl ji nechat zatím v platnosti, řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Opatření z druhé poloviny března má chránit seniory jako rizikovou skupinu před nákazou covidem-19.

O tom, že by mohl kabinet pravidla o nakupování seniorů rozvolnit, mluvil v České televizi náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. "To téma jsme dnes otevřeli, ale zatím jsme se shodli, že ponecháme stávající úpravu v rámci mimořádného opatření," uvedl Vojtěch. Kabinet se podle něj k záležitosti vrátí později. "Je část seniorů, kteří toto privilegium využívají, zatím jsme to opatření ponechali," dodal.

Vláda na začátku nouzového stavu nákupní dobu pro seniory několikrát změnila. Nejprve od čtvrtka 19. března měli senioři vyhrazenou dobu mezi 10:00 a 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Po prvním dnu účinnosti ale kabinet opatření upravil a hodiny posunul na dobu mezi 07:00 a 09:00, omezení se také přestalo týkat lékáren.

Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb. Necelý týden od platnosti původního opatření se pak vyhrazená doba posunula na čas od 08:00 do 10:00. Kabinet ji navíc omezil na prodejny potravin a drogerie přes 500 metrů čtverečních. Menší prodejny musí zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.

Prymula: Stoupne-li reprodukční číslo nad 1, bude třeba jednat

Zvýšení takzvaného reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu nakažených od každého nemocného s covidem-19, nad jedna by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly znamenalo pomalejší uvolňování přijatých opatření nebo návrat již zrušených. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády. V ČR je v současné době reprodukční číslo podle posledních informací zhruba 0,7, což znamená ústup epidemie. V sousedním Německu ale stouplo na více než jedna.

"Vidíme, že v německých regionech přilehlých k ČR, například v Bavorsku, je situace výrazně horší než u nás," uvedl Prymula. Podle něj se to projevuje na vyšší nemocnosti covidem-19 na Chebsku nebo Domažlicku.

Pokud by se reprodukční číslo zvýšilo i v Česku, musela by být podle něj přijata nějaká opatření. "Pokud to bude třeba 1,1, jsme to schopni zvládnout s nástroji, které máme, jako jsou lokální opatření nebo chytrá karanténa," řekl.

Výrazné navýšení reprodukčního čísla by podle Prymuly znamenalo třeba oddálení poslední vlny zmírňování přijatých opatření naplánovaných na 25. května. V ten den by se měly otevřít například vnitřní prostory restaurací a památek nebo bazény. Dnes na tiskové konferenci zaznělo, že zřejmě v té době také přestane být povinné nošení roušek ve venkovních prostorách za podmínek zachování rozestupů. Také by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo být povoleno pořádat za určitých hygienických podmínek akce pro 500 lidí.

Zhoršení situace by podle Prymuly vyžadovalo rovněž posílení chytré karantény nebo větší lokální zásahy. Nebyla by to izolace celého regionu, ale třeba jen postiženého zařízení. "V tuto chvíli jsou ohniska ve zdravotnictví, sociální, ale i komerční sféře, ale ty jsme schopni efektivně izolovat," dodal.

Na začátku epidemie při modelování jejího dalšího vývoje Ústav zdravotnických informací a statistiky počítal s reprodukčním číslem až kolem 2,8. Na konci března bylo v ČR odhadováno na 1,1.