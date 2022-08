Lidé na dnešní rozloučení s Hanou Zagorovou přišli dlouho před otevřením divadla

Praha - Před Divadlem Kalich, kde se dnes koná oficiální rozloučení se zpěvačkou Hanou Zagorovou, se již hodinu před jeho otevřením v Jungmannově ulici vytvořila dlouhá fronta jejích příznivců. Se zpěvačkou, která zemřela v pátek 26. srpna, se přišli rozloučit lidé všech generací, mnozí mají v rukách květiny. Přístup do sálu organizátoři otevřou v 11:00. Po skončení rozloučení z divadla květinové dary převezou na improvizované pietní místo v blízkosti vstupu vyšehradského hřbitova, kde budou umístěny do 3. září do večerních hodin. I sem bude možné se symbolicky přijít rozloučit s oblíbenou zpěvačkou a případně i zapálit svíčku, informovali pořadatelé.

Právě v Divadle Kalich zpěvačka před lety kývla na nabídku, aby hrála v muzikálu Jack Rozparovač. Byla to její první divadelní muzikálová role. Již se nedožila muzikálu Biograf lásky, který bude mít premiéru 16. září a je složený z jejích hitů.

Zpěvačku dlouhodobě provázely zdravotní problémy. Její stav se začal zhoršovat poté, co v září 2020 dostala koronavirus s velmi těžkým průběhem. Kvůli únavě a oslabení organismu od srpna minulého roku zrušila své pracovní závazky. Za svoji kariéru nazpívala Hana Zagorová téměř 900 písní, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Už od druhé poloviny 60. let patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény. Uplatnila se nejen svým charakteristickým hlasem, ale také jako textařka, herečka a moderátorka.

Zatím poslední studiové sólové album Já nemám strach vydala v roce 2018. O dva roky později natočila Zagorová se svým manželem, operním pěvcem Štefanem Margitou, desku Konečně společně. "Osobně si vážím inspirativních let, které jsme na Supraphonu společně prožili. Hana Zagorová patřila mezi umělce, kteří se neustále vyvíjí. Vždy věrná impulzům kreativity, neváhala propojit svůj talent s mladými autory a interprety. I proto září její hvězda dál," uvedla ředitelka vydavatelství Supraphon Iva Milerová.

Umělečtí kolegové, přátelé a další pozvaní hosté se s Hanou Zagorovou rozloučili již v úterý v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Zádušní mše se na přání zesnulé konala jen pro uzavřený okruh lidí.