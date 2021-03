Lidé mohou technickému muzeu věnovat vysloužilé spotřebiče

Praha - Národní technické muzeum 1. dubna zahájí třetí ročník soutěže, v níž mohou zájemci věnovat do jeho sbírek některý vysloužilý domácí spotřebič. Soutěž bude mít tři etapy a v každé vybere kurátor pět spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro sbírky NTM. Šance pro zapsání nabízeného předmětu zvyšuje jeho kompletnost, a to i v podobě dochovaných originálních obalů, návodů a účtenek dokládající místo a rok jejich koupě. ČTK o tom informovala mluvčí muzea Jana Dobisíková.

"Pro inspiraci možným soutěžícím může sloužit v minulém ročníku soutěže získaná cestovní žehlička Rowenta z druhé poloviny 80. let 20. století v dochovaném původním prodejním obalu," uvedla kurátorka sbírky technika v domácnosti NTM Lucie Střechová. Do sbírek NTM se dostal i stolní oboustranný gril Eta od výrobce Elektro-Praga Hlinsko ze 70. let minulého století nebo elektrická žehlička z konce 30. let minulého století, kterou vyrobila dceřiná společnost ČKD Elektro-Praga. Nejlepším muzejním kouskem roku internetové soutěže 2020 se stal vysoušeč vlasů Eta Diola z roku 1968, dochovaný v původním prodejním obalu s návodem.

Soutěž muzeum vyhlašuje ve spolupráci s firmou, která se zabývá odběrem, recyklací a likvidací elektroodpadu. První etapa končí 30. června, druhá 30. září a třetí 31. prosince. Za každý spotřebič přijatý do sbírek NTM získá jeho majitel dvě čestné vstupenky do muzea pro dvě osoby. Soutěžit je možné i v době protiepidemických opatření. Potenciální dárci mohou své spotřebiče vyfotit, doplnit popisem a zaslat na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.