Lidé mohou soutěžit v pozorování přírody a sdílení snímků

Praha - Lidé se mohou ode dneška znovu zapojit do mezinárodní soutěže mapování městské přírody. Projektu City Nature Challenge se může do 1. května zúčastnit každý, kdo vyfotografuje a pomocí speciální mobilní aplikace bude sdílet rostliny a živočichy kolem sebe. Hlavním cílem projektu je podle pořadatelů ukázat, že i ve městech je unikátní a bohatá příroda. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Národní muzeum, které projekt do Česka přivedlo.

Ve čtyřech dnech soutěží předem přihlášená města o co největší počet pozorování živé přírody. Akce vybízí všechny milovníky přírody, aby se v těchto dnech zapojili do fotografování a určování druhů prostřednictvím mobilní aplikace iNaturalist. To mohou například i při návštěvě Kroužkovací stanice v Hostivaři, která se o víkendu otevře veřejnosti. Milovníci přírody se mohou těšit na ornitologickou procházku s ukázkou kroužkování ptáků, ukázky včelaření či komentované prohlídky o historii stanice.

Do výzvy se může zapojit každý, stačí mobilem vyfotit živočicha či rostlinu na území Prahy a aplikace iNaturalist tomuto pozorování sama přidělí údaje GPS. Pak už je potřeba jen daný druh určit, což může uživatel učinit sám, nebo si nechat napovědět od aplikace samotné či od ostatních uživatelů.

Jako součást City Nature Challenge vyhlašuje Národní muzeum i v letošním roce soutěž o nejlepší pozorovatele, respektive pozorovatele s největším počtem pozorování, a to ve dvou kategoriích: individuální pozorovatelé a školní kolektivy. Po skončení letošního ročníku také Národní muzeum uspořádá výstavu nejlepších fotografií, které účastníci výzvy do aplikace iNaturalist v době City Nature Challenge uložili.

Výzva City Nature Challenge se konala poprvé v roce 2016 ve městech Los Angeles a San Francisco. V roce 2018 byl první mezinárodní ročník, do kterého se zapojilo 68 měst, včetně Prahy. Ta v minulém ročníku obsadila 34. místo co do počtu pozorování. V Evropě pak české hlavní město získalo třetí místo, bylo v něm zaznamenáno více než 12.000 pozorování téměř 1500 druhů.