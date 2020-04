Lidé mohou přes hranice, vláda chce prodloužit nouzový stav

V prodejně české outdoorové značky Hannah v Plzni se zaměstnanci 24. dubna 2020 připravovali na znovuotevření. Vláda na základě vývoje pandemie koronaviru uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven. Už od pondělí 27. dubna 2020 by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem.

Praha - Vláda ode dneška zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Při návratu z ciziny se ale lidé musí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo musí do dvoutýdenní karantény. Ministerstvo zahraničí lidem nicméně dál doporučuje přes hranice necestovat, pokud k tomu nemají opravdu závažný a neodkladný důvod. Vláda urychlila otevírání některých obchodů či služeb, ale například mnohé lázně, knihovny či zoologické zahrady to zaskočilo a otevřou později. Kabinet požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do konce dubna.

Stav nouze by měl podle vlády fungovat až do 25. května, aby bylo možné zachovat restriktivní kroky přijaté kvůli epidemii koronaviru. Opatření proti šíření nákazy, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou podle všeho platit ještě déle, nejméně do konce června. Lidé se ode dneška mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až po deseti, dosud to bylo maximálně po dvou.

Pro další prodloužení nouzového stavu je nutný souhlas Sněmovny, poslanci budou o vládní žádosti rozhodovat na mimořádné schůzi v úterý 28. dubna. Opoziční strany chtějí nejprve slyšet argumenty vlády, než se rozhodnou, zda prodloužení nouzového stavu podpoří. Vládě vyčítají chaotické rozhodování i informování o přijatých opatřeních. Premiér Andrej Babiš (ANO) i další ministři hájí kroky, kterými vláda v březnu život v Česku omezila. Díky rychlému postupu se podle předsedy vlády podařilo epidemii v Česku dostat pod kontrolu a uchránit stovky životů.

Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje necestovat do zahraničí, přestože je ode dneška znovu povoleno překročit hranice. Upozorňuje na to, že v jiných státech stále platí restrikce omezující pohyb cizinců a přeshraniční doprava zůstává komplikovaná. Kdo přece jen pojede do zahraničí, musí při návratu ukázat na hranicích negativní test na koronavirus, nebo zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Bude také možné dodělat si test v České republice. Od pondělí budou moci do republiky na omezenou dobu přijet občané ze zemí EU, ale jen z pracovních důvodů. Také oni se budou muset prokázat negativním testem.

Vláda schválila rychlejší uvolňování podnikatelských a dalších činností. Od pondělí se tak mohou otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodních center. V prodejnách, které se budou moci po nucené pauze znovu v pondělí otevřít, ale nebudou zákazníci smět zkoušet oblečení nebo prohlížet knihy. Provoz mohou obnovit také autoškoly, knihovny, posilovny a fitness centra, zoologické či botanické zahrady bez vnitřních expozic. Už ode dneška jsou povoleny bohoslužby do 15 osob.

Část zoologických zahrad v Česku se hned v pondělí navzdory vládnímu rozvolnění neotevře, potřebují více času na přípravu. Vláda podle nich rozhodla nečekaně. Pražská zoologická zahrada sice otevře hned po víkendu, ale omezí počet návštěvníků na 8500 osob denně, vstupenky bude možné zakoupit jen on-line.

Také lázně, které mohou od pondělí znovu přijímat klienty, otevřou až začátkem května, dříve nestihnou po vynucené pauze vše připravit. Stejná je situace v řadě knihoven. V omezené formě mohou od pondělí obnovit provoz vysoké školy, dosud měli do škol přístup jen studenti závěrečných ročníků. Představitelé některých škol kritizovali způsob, jakým se o rozhodnutí dozvěděli.

Od pondělka začnou postupně obnovovat provoz také sociální služby, a to nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu. Postupně pak začnou fungovat i v terénu či ambulantně v květnu. Osmého června se mají otevřít denní stacionáře a terapeutické dílny pro všechny klienty kromě seniorů, ve stejný den mají být povoleny návštěvy v domovech seniorů.

Na počátku příštího týdne se banky zapojí do takzvané chytré karantény a budou poskytovat údaje za účelem vytváření vzpomínkových map. Systém, který stát spustí do plného provozu 1. května, má u každého nakaženého vytvořit stopu, kde se pohyboval posledních pět dní a s kým byl delší dobu v kontaktu. Pokud bude nakažený souhlasit, mobilní operátor sdělí hygienické stanici potřebná data o pohybu, uvolněna budou i data o platbě kartou. Cílem chytré karantény je vyhledávat potenciální nakažené, což umožní dál uvolňovat plošná omezení.

Z nemoci covid-19 se k dnešnímu večeru uzdravilo 2371 lidí, zemřelo 214 nakažených pacientů. Počet potvrzených případů koronaviru zatím stoupl za dnešek o 49 na 7236. Nemocných je tak v Česku aktuálně přes 4600, z toho v nemocnicích byly asi čtyři stovky lidí s koronavirem. Ve čtvrtek přibylo 55 nově potvrzených případů, což byl nejnižší denní nárůst od poloviny března.