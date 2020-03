Lidé mohou být na veřejných místech podle státu nejvýše ve dvou

Praha - Nejvýše ve skupinkách po dvou mohou být lidé od úterý v Česku na veřejně dostupných místech. Vyplývá to z pondělního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které prodloužilo a rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku kvůli šíření koronaviru. Ministerstvo ale o nově zavedeném omezení sdružování veřejně informovalo až dnes v tiskové zprávě. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Nově ministerstvo také nařídilo lidem, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Vláda už 15. března zakázala s účinností do 24. března volný pohyb lidí po celé republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích. V pondělí 23. března vláda zákaz volného pohybu prodloužila do 1. dubna a ministerstvo zdravotnictví zároveň vydalo opatření zahrnující nově zmíněné omezení sdružování.

Některá média také dnes uvedla, že opatření ministerstva zdravotnictví nově definitivně zakázalo lidem cesty na chalupy uvedením bodu, který nařizuje lidem pobývat v místě bydliště s výjimkou nutných cest. Tento bod byl ale ve stejném znění již v původním opatření vlády z 15. března. Ministerstvo zdravotnictví následně jen doporučovalo lidem omezit návštěvy chat a chalup. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uváděl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit.