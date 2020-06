Lidé mohou 1. července někde odložit roušky i uvnitř

Praha - Lidé v ČR mohou od 1. července odložit roušky i uvnitř, uvedl Vojtěch. Dál budou povinné v místě s vyšším výskytem covidu, asi v Praze a na Karvinsku. Od července už můžou být hospody otevřené i po 23:00. Lidé si také budou moci vzít občerstvení třeba do hlediště kina. Výjimkou budou ohniska nákazy. Kapacita lidí na hromadných akcích se od 22. června navyšuje z 500 na 1000. Povolují se i veletrhy s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas. Koupaliště, zoo, muzea, hrady, zámky a podobná zařízení se 22. června vrátí k běžnému provozu. Ruší se limit 10 m2 a povinných odstupů mezi lidmi.

Lidé mohou 1. července odložit roušky i uvnitř, ale asi ne všude

Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska, ministerstvo chce ale ještě počkat na vývoj v dalším týdnu.Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska, ministerstvo chce ale ještě počkat na vývoj v dalším týdnu. Na webu ministerstva bude mapa s rizikovými regiony.

"Chceme přejít od plošných omezení spíše k doporučením, omezením na lokální úrovni a individuální odpovědnosti každého z nás," řekl Vojtěch. Mimořádná opatření tak podle něj už nebude vydávat ministerstvo, ale jednotlivé krajské hygienické stanice.

K dalšímu zmírňování pravidel chce ministerstvo přistoupit díky příznivé epidemiologické situaci. Doporučila ho pracovní skupina pro rozvolňování karanténních opatření. Vojtěch uvedl, že plošná opatření se posouvají na lokální úroveň. "Pokud k 1. červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covidu-19," doplnil. Pokud by se někde zvýšil počet případů nemoci, místní hygiena tam přijme nezbytná opatření, upozornil.

V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka. Roušky se budou muset v místech se zvýšeným výskytem covidu-19 nosit také v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních. Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddělovat například bariéra z plexiskla na pultu.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové není možné stanovit konkrétní počet případů, který bude znamenat, že region bude mít opatření přísnější. Hygienici budou zvažovat, zda se virus šíří v komunitě nebo je omezen na ohniska, případně jestli jsou zasažená zdravotnická nebo sociální zařízení.

Povinnost používat venku roušku či jiné zakrytí nosu a úst zavedla česká vláda kvůli pandemii koronaviru od 19. března. K prvnímu zmírnění tohoto opatření přistoupil kabinet 25. května, odkdy mohli lidé venku odložit roušky, pokud zachovají od ostatních aspoň dvoumetrový odstup. Od počátku tohoto týdne lidé roušku mít nemusejí ani při menším odstupu.

Od července už mohou být hospody otevřené i po 23:00

Od 1. července už můžou být restaurace a hospody v Česku otevřené i v čase od 23:00 do 06:00. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Rozvolnění těchto opatření se ale ještě nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19. Už od pondělí 22. června se také otevřenou dětské koutky v obchodních centrech. Novinářům to dnes řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Za současné situace by zákaz nočního provozu stravovacích zařízení zůstal v platnosti v Praze a v okrese Karviná, kde jsou lokální ohniska nákazy. "Uvidíme, jaký bude vývoj v dalším týdnu. Průběžně budeme situaci vyhodnocovat a s dostatečným předstihem budeme informovat o tom, kterých regionů se budou omezení týkat," uvedla Rážová.

Podle ministerstva zdravotnictví je vývoj epidemiologické situace v Česku příznivý. "Noční bary, kluby a diskotéky považujeme stále za velmi rizikové. Ukazují to zkušenosti ze zahraničí, v posledních dnech v Izraeli nebo předtím v Jižní Koreji," vysvětlil ministr Vojtěch.

Od pondělí 22. června nemusí podle šéfa pracovní skupiny ministerstva pro uvolňování přijatých opatření Rastislava Maďara provozovatelé například restaurací aktivně bránit tomu, aby se hosté neshlukovali na méně než dva metry. "Je to pro ně nesmírně obtížné to hlídat. Ale nadále by to měli doporučovat, nechat například na zemi samolepky nebo vyvěšené informační letáky," řekl Maďar.

Veřejnost měla kvůli zamezení šíření koronaviru zakázán vstup do stravovacích zařízení od 14. března. Restaurace, kavárny a hospody mohly občerstvení vydávat jen přes okénko nebo rozvozovou službu. Zahrádky s obsluhou se mohly otevřít 11. května, vnitřní prostory pak od 25. května.

Od 8. června pak mohly být po 23:00 v provozu venkovní prostory restaurací, hospod a kaváren. Venkovní sezení ale nadále podléhá přísným bezpečnostním a hygienickým pravidlům. U vstupu musí být k dispozici dezinfekce na ruce. Stoly by měly být uspořádány tak, aby sedící zákazníci od sebe nebyli na kratší vzdálenost než 1,5 metru, vyjma hostů u jednoho stolu. Před usazením nové skupiny zákazníků musí personál dezinfikovat stůl a židle.

V období restrikcí poklesly podle projektu Česko v datech útraty v restauracích na polovinu, největší pokles byl v Praze. Roční tržby gastronomického odvětví jsou zhruba 154 miliard korun. Výpadek v jeho tržbách tak bude podle odhadu stravenkové společnosti Edenred činit asi 20 miliard korun.

Hromadných akcí se od pondělí může účastnit 1000 lidí

Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1000 lidí. Koupaliště, zoologické a jiné zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a podobná zařízení se vrátí k běžnému provozu, ruší se tak limit deset metrů čtverečních na osobu a povinné odstupy mezi lidmi. Povoleny budou od pondělí veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas. Od září bude účast až 10.000 lidí v deseti sektorech. Novinářům to dnes řekl epidemiolog Rastislav Maďar, vedoucí pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření.

"I nadále je však nezbytné myslet v místech se zvýšenou koncentrací osob na důslednou hygienu rukou a zejména dodržování bezpečných rozestupů, to však již nebude povinné, ale na úrovni doporučení," uvedl Maďar.

Na hromadných akcích je podle Maďara nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím, například toalety, občerstvení, vchod a podobně, s maximálním počtem 1000 lidí na jeden sektor. "Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, například přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu, případně jinou formou. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět," upřesnil podmínky.

"Za jeden den může na akci přijít i více lidí, musí se ale regulovat jejich průtok. Lidé v sektorech se hlavně nesmí míchat. Pokud by se situace během léta zlepšila, může být takových sektorů od září až deset," uvedl Maďar. O přesných podmínkách podle něj bude ministerská pracovní skupina s pořadateli dál jednat.

Změny nastávají i pro lázeňský sektor, kde se od pondělí ruší limit deseti lidí pro skupinové procedury a zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přesto ale apeluje, aby se lidé i nadále vyhýbali místům se zvýšenou koncentrací osob, dodržovali hygienu rukou a pokud se necítí zdravotně dobře, aby zůstali doma a vyhledali pomoc lékaře či se obrátili na příslušnou krajskou hygienickou stanici.