Lidé, kteří kvůli vichru nedorazili do práce, mají nárok na volno

Praha - Zaměstnanci, kteří se dnes kvůli silnému větru a přerušení dopravy nedostali do práce, mají nárok na volno. Mzdu či plat za tuto dobu ale nedostanou. Lidé, jimž orkán poničil majetek, mohou požádat o mimořádnou dávku. Při odklízení škod mohou pomoci i nezaměstnaní. Úřad práce je připraven poskytnout příspěvky na veřejně prospěšné práce. ČTK to sdělily odbory a mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Pravidla upravuje zákoník práce a vládní nařízení. Upřesňují překážky v práci, mezi které patří i přerušení provozu či zpoždění hromadných spojů z nepředvídatelných důvodů. V takovém případě má pracovník volno na nezbytně nutnou dobu, ale bez náhrady mzdy či platu, pokud se nemohl dostavit "jiným přiměřeným způsobem". Nárok na proplacení ve výši svého průměrného výdělku má jen těžce postižený zaměstnanec, kterému počasí znemožnilo dostat se do práce. Pracovní volno se mu poskytne nejvýš na jeden den, vyplývá z nařízení.

"Zaměstnancům se obecně v případě nepříznivých povětrnostních situací, kdy se nemohou dostat do práce, poskytuje volno bez náhrady mzdy. Zaměstnancům těžce zdravotně postiženým zaručuje předpis v takovém případě náhradu mzdy nebo platu," shrnula mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová. Podle ní ale u zákoníku práce platí zásada, že co zákon nezakazuje, je dovoleno. "Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy. To je věc jeho dobré vůle," dodala Kašparová.

Lidé, jimž orkán poškodil majetek, mohou požádat úřad práce o mimořádnou okamžitou pomoc. Tuto jednorázovou dávku hmotné nouze je možné získat pro překlenutí následků živelní pohromy, pokud to lidé nedokážou z vlastních prostředků. Maximálně je možné dostat patnáctinásobek životního minima samotného dospělého, tedy 51.150 korun.

"Postižení orkánem mohou také požádat v rámci mimořádné okamžité pomoci o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Jedná se například o zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného listu a tak podobně," upřesnila Beránková.

Podle ní mohou při odklízení škod pomoci nezaměstnaní. "Jsme schopni zajistit zejména městům, obcím a dalším zaměstnavatelům v rámci veřejně prospěšných prací vhodné zaměstnance a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí," uvedl ředitel odboru zaměstnanosti generálního ředitelství úřadu práce Jan Karmazín.

Beránková upřesnila, že úřady práce poskytují na veřejně prospěšné práce příspěvek na pracovníkovu mzdu. Činí 15.000 korun měsíčně. U asistentů prevence kriminality je to 16.500 korun a u předáků prospěšných prací 16.000 korun, dodala mluvčí. Ke konci ledna zaměstnání díky veřejně prospěšným pracím mělo 3623 lidí.