Lidé, kteří jsou po zavření Sberbank ve finanční tísni, mohou žádat o dávku

Praha - Lidé, kteří se kvůli uzavření Sberbank ocitnou ve finanční tísni a nebudou mít na úhradu potřebného výdaje, mohou požádat úřad práce o mimořádnou dávku. O vyplacení peněz úředníci rozhodnou bez odkladu. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Sberbank, která má vazby na Rusko, uzavřela své pobočky. Zastavila také internetové bankovnictví. Možné jsou karetní transakce do 1000 korun za den.

"V případě, že se daný klient ocitne kvůli uzavření Sberbank ve finanční tísni a nebude mít dostatečné prostředky na úhradu například jednorázového výdaje, může požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci," uvedla Beránková.

Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP) patří mezi dávky hmotné nouze. Získat ji mohou jen lidé ve velmi tíživé situaci. Posuzuje se příjem i majetek všech členů domácnosti. V žádosti musí žadatel popsat sociální situaci rodiny, své nezbytné náklady a předpokládanou cenu. Úředníci situaci posoudí a stanoví případnou výši dávky. "O mimořádné okamžité pomoci rozhoduje úřad práce bezodkladně," dodala mluvčí. Podle ní může vyplacení peněz oddálit, pokud jsou údaje neúplné či nesprávné a chybí požadované podklady. Pracovníci úřadu se ozvou, když je potřeba informace doplnit. "Je nutné, aby lidé reagovali na úřední e-maily, nebo přijímali hovory začínající číslicí 950," podotkla Beránková.

Lidé, kteří mají elektronický podpis, datovou schránku, eObčanku či bankovní identitu, mohou žádost podat elektronicky. Ostatní ji mohou poslat poštou, nebo přinést do pobočky úřadu práce. Informace o postupu a videa s návodem jsou na webu úřadu. Zavolat je možné také na bezplatnou linku 800 77 99 00, k dispozici je i adrese callcentrum@uradprace.cz.

Úřady práce v pondělí zastavily vyplácení všech podpor na účty do Sberbank. Týká se to asi dvou desítek tisíc příjemců rodičovské, přídavků na děti, dávek na bydlení, příspěvků na péči i dalších podpor. Lidé mají nahlásit nové doručovací údaje. Už je začali oznamovat. Pokud to v brzké době neudělají, úředníci se jim před výplatním termínem ozvou a dohodnou změnu. Pracovníci úřadů osloví také zaměstnavatele, kteří dostávají příspěvky na zaměstnávání na účty u Sberbank.