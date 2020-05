Lidé do projektu Zachraň hospodu přispěli deseti miliony korun

Praha - Hospody a restaurace Češi prostřednictvím projektu Zachraň hospodu podpořili deseti miliony korun. Poukazy do více než 1500 gastronomických podniků si od začátku dubna, kdy byl projekt spuštěn, koupilo přes 9000 lidí. Stravovací zařízení budou moci od pondělí obsluhovat hosty na zahrádkách. Podpůrná iniciativa se tím ale nezastaví, poukazy bude možné kupovat do konce června, jejich platnost je do konce roku. ČTK o tom dnes informoval Český svaz pivovarů a sladoven, který za projektem spolu s dalšími partnery stojí.

Do projektu je zapojeno bezmála 2500 hospod a restaurací. Peníze za nákup poukazů jim pomohl s úhradou nezbytných nákladů. "Projekt Zachraň hospodu nám hodně pomohl, podporují nás hlavně místní a turisté, co jezdí do Jeseníků z celé republiky. Někteří zákazníci dokonce přispěli, aniž by chtěli vouchery, za což jsem jim vděčný," uvedl například majitel Yesenka Style Bar v Jeseníku Libor Trochta.

Z důvodu zamezení šíření koronaviru vláda od 14. března zakázala vstup veřejnosti do restaurací a dalších gastronomických provozů. Mohou nyní fungovat jen v omezeném provozu, prodávají přes výdejní okénka nebo rozvozové služby. V pondělí budou moci otevřít zahrádky. "Ne všichni pro to mají vhodné podmínky. Současně očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný," řekla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Vnitřní prostory stravovacích zařízení by se mohly otevřít podle současného vládního harmonogramu od 25. května.