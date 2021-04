Lidé čtením jmen připomněli oběti holokaustu

Praha/Jeruzalém - Mnoho tragických osudů dnes připomnělo tříhodinové veřejné čtení jmen obětí holokaustu. Pietní akce, kterou pořádá Institut Terezínské iniciativy (ITI), byla letos kvůli pandemii on-line. Koná se u příležitosti dne, který má v hebrejštině název Jom ha-šoa ve ha gvura a připomíná se jako Den holokaustu a hrdinství.

"Už 16 let se touto akcí připojujeme k uctění památky hrdinů a obětí holokaustu, které nese název Jom ha-šoa ve ha gvura a upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě," uvedla v úvodu piety ředitelka ITI Tereza Štěpková. "Jejich hrdinství a odvaha hájit právo na důstojnost nejen svou, ale i všech dalších utlačovaných a ponižovaných je pro nás dodnes inspirací," zdůraznila. Hlavní boje, jimiž se poslední obyvatelé ghetta pokusili vzdorovat deportacím do vyhlazovacích táborů, začaly 19. dubna 1943. Nacisté houževnatý odpor potlačili po měsíci. Štěpková dnes podotkla, že vyslovením jmen zemřelých lidé obětem holokaustu tvoří symbolické náhrobky a pomníky.

Ředitelka se vyjádřila i ke sporu, který letošní pietě předcházel. Správní rada ITI v minulých měsících rozhodla, že jména obětí holokaustu z řad Romů na veřejném čtení tentokrát nezaznějí. Štěpková to ale odmítla a uvedla, že akce i letos zachová desetiletou tradici společného čtení jmen židovských a romských obětí. "Stejně jako v počátcích akce bylo cílem přispět k boji proti antisemitismu, cílem připojení jmen obětí bylo a je přispět k uznání skutečnosti rasového pronásledování Romů během druhé světové války. A přijetí genocidy Romů za součást dějin holokaustu a boje proti anticiganismu," řekla k tomu Štěpková. Při čtení tak i tentokrát zazněla jména zavražděných Romů. Proti snaze rozdělit připomínku jmen židovských a romských obětí se tento týden vymezili také zástupci brněnského Muzea romské kultury.

Čtení odpoledne zahájila členka předsednictva ITI Bohumila Havránková, které je 93 let a byla vězněna v terezínském ghettu. Pamětnice přečetla jména sedmi svých příbuzných. "Ti všichni odjeli z domova do Terezína a později byli deportováni a zavražděni na neznámém místě," řekla Havránková. Své příbuzné připomněli i někteří další účastníci. Piety se zúčastnily i další přeživší - například překladatelka a dokumentaristka Zuzana Justmanová nebo Eva Clarke, která se narodila v dubnu 1945 v koncentračním táboře Mauthausen české matce. Do čtení se zapojili také izraelský velvyslanec Daniel Meron, vrchní pražský rabín David Peter, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), předseda STAN Vít Rakušan a mnoho dalších lidí. Někteří lidé při čtení plakali.

U příležitosti Jom ha-šoa, který je pohyblivý, dnes Židovské muzeum uvede slavnostní koncert Kvarteta Martinů a mezzosopranistky Olgy Černé. Bude se přenášet ze Španělské synagogy od 19:00 na youube kanálu Židovského muzea.

Na dnešek také připadá Mezinárodní den Romů. Večer se bude konat koncert České filharmonie v pražské La Fabrice pod názvem Kamav tut (Miluji tě). Vystoupí zpěvačka a sbormistryně Ida Kelarová se svou kapelou Jazz Famelija a dětský pěvecký sbor Čhavorenge spolu s hudebníky České filharmonie a České studentské filharmonie. Účinkovat budou i mladí romští umělci - klavírista Radek Bagár, kytarista Milan Angelo Novák a taneční skupina Salut Roma. Přímý přenos koncertu bude vysílat Česká televize na programu ČT art.

Izrael si dvěma minutami ticha připomenul šest milionů obětí holokaustu

Izrael si dnes připomíná památku šesti milionů židovských obětí holokaustu. Dopoledne v 9:00 SELČ se celá země na dvě minuty zastavila a lidé stanuli se sklopenými hlavami, kdekoli se právě nacházeli. Týkalo se to i veřejné dopravy, automobilistů na dálnicích nebo lidí v obchodech a na chodnících.

Dopoledne bude zapálena svíce u vchodu do parlamentu, hlavní vzpomínková akce začne pak odpoledne v jeruzalémském památníku obětem holokaustu Jad vašem.

V Izraeli je stále 174.500 přeživších. Z nich 83 procent jsou lidé ve věku 80 až 90 let, 18 procent má více než 90 let a přes 900 lidem už bylo 100 let. Podle úřadů je průměrný věk této skupiny 84,5 roku.

Připomínka obětí začala v Jad vašemu ve středu večer a prezident Reuven Rivlin tam vzpomenul na 900 těch, kteří přežili holocaust a zemřeli za epidemie covidu-19. "Pamatovali ghetta, tábory smrti, lodě plné imigrantů a internační tábory. Ve svém posledním životním boji zůstali izolovaní za rouškami, ochrannými rukavicemi, toužící po kontaktu, ale odloučeni od blízkých. Naše srdce jsou dnes s nimi a jejich rodinami," řekl prezident.

Premiér Benjamin Netanjahu středeční ceremoniál využil k připomínce Íránu a nebezpečí, jež podle něj představuje. Vyzval svět, aby neobnovoval dohodu o íránském jaderném programu. "Dějiny nás učí, že takové dohody s extremistickými režimy jsou bezcenné," prohlásil.

Tento týden ve Vídni začaly rozhovory, které mají dohodu z roku 2015 zachovat při životě. Írán ji už ale nedodržuje a USA od ní před třemi lety odstoupily s tím, že není účinná. Teď je Washington ochoten se za určitých podmínek k dohodě vrátit, Írán požaduje, aby USA zrušily sankce proti němu.