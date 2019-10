Lidé by neměli krmit labutě či kachny pečivem, lepší je kukuřice

Praha - Lidé by neměli krmit volně žijící ptáky, jako jsou kachny nebo labutě, pečivem. Zasytí je a nemají pak potřebu přijímat pro ně důležitá krmiva. Místo pečiva by lidé měli dávat labutím například hrášek, kukuřici nebo nasekané zelné listy. Na tiskové konferenci to dnes řekla prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Radka Vaňousová.

Pečivo je podle Vaňousové pro ptáky naprosto nevhodné, "jenom jim zaplácne žaludek". Navíc bývá slané a může jim uškodit, když v zimě nemají přístup k vodě. Ve zbytku roku se pak zvířata najedí, ale už nemají potřebu přijímat pro ně důležitá krmiva. Labutě a kachny navíc můžou trpět tzv. andělskými křídly, tedy deformacemi peří a kostí, které vznikají právě kvůli nevhodné stravě.

Do krmítek pro ptáky je vhodné v zimě dávat podle Vaňousové lůj, který ale není žluklý, a obnovovat zamrzající přísun vody. Vhodná jsou také komerčně prodávaná krmiva s prosem a slunečnicemi.

Rady pro lidi, kteří chtějí krmit ptactvo, uvádí na webu také Česká společnost ornitologická. Doporučují ptáky přikrmovat pouze od listopadu do konce března, po zbytek roku si ptáci potravu snadno najdou sami. "Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem. Vhodné potraviny z kuchyně, jako je vařená rýže, maso nebo lůj, nesmějí být kořeněné, solené, uzené či přepálené," zní jedna ze zásad. Ptáci si pro přežití dlouhé a mrazivé zimní noci musí vytvořit dostatečné tukové zásoby. Získávání potravy komplikuje sněhová pokrývka, zmrzlá půda a krátký den, během kterého mohou potravu shánět.

Veterináři dnes rovněž upozornili, že by lidé měli krmit cizí zvířata pouze po domluvě s chovatelem. "Řada chovatelů se již musela obrátit na veterinární lékaře s alimentárními problémy zvířat, psů, koček, ale i koní či koz, které zapříčinil někdo jiný. Leckdo totiž v dobré víře nabídne cizímu pejskovi či kočce kus uzeniny, kosti z grilovaného kuřete, koním ve výběhu pečivo či cukr. To všechno může způsobit problém," dodal mluvčí komory Josef Duben.