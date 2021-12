Lidé budou muset mít testy i před vstupem do ČR ze zelených a oranžových zemí

Praha - Od pondělí budou muset lidé mít PCR test i před vstupem do České republiky ze zelených a oranžových zemí na takzvané mapě cestovatele. Pro české občany a pro další skupiny lidí zařazených do výjimek nařízení začne platit od 3. ledna. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Reaguje tak na novou variantu koronaviru omikron. Zároveň už od pondělí 27. prosince budou muset neočkovaní lidé na test mezi pátým a sedmým dnem po příjezdu do ČR z kterékoli země.

Nařízení o testech před vstupem do ČR bude platit i pro osoby očkované proti covidu-19 či po prodělání nemoci, výjimku budou mít lidé po posilovací dávce vakcíny či děti do 12 let. Dětem ve věku 12 až 18 let pak stačí očkování i bez třetí dávky.

V případě občanů ČR a jejich spolucestujících rodinných příslušníků s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR, občanů EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizinců s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR bude povinnost předvstupního testu platit až od 3. ledna 2022. Do obdržení negativního výsledku testu musejí lidé při opuštění bydliště nosit respirátor nebo obdobný prostředek.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkým rizikem nákazy patří v Evropě pouze Vatikán. Z mimoevropských zemí to jsou Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. V oranžové kategorii jsou pouze Rumunsko a Azorské ostrovy.

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Bulharsko, Finsko, Itálie, Malta a Švédsko.

Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika budou nově náležet Island a Lotyšsko. Připojí se tak k Andoře, Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Monaku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, San Marinu, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Madeiře, Kanárským a Baleárským ostrovům a ostatním třetím zemím mimo EU.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Dotyčná osoba mimo domov musí nosit respirátor do obdržení výsledku testu. Pokud člověk použije veřejnou dopravu, musí mít test před návratem a zároveň jít na další pátý až sedmý den po příjezdu.

Při návratu ze všech zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář, pokud necestuje individuální dopravou.