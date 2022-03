Lidé a firmy zatím odevzdali třetinu daňových přiznání, první termín je 1. dubna

Praha - Lidé a firmy zatím odevzdali 887.346 daňových přiznání za loňský rok, tedy zhruba třetinu z celkového očekávaného počtu. V případě firem je to 104.165 a fyzických osob 783.181. Data dnes zveřejnila Finanční správa na twitteru. Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. V případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 2. května. V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro odevzdání stanovena do 1. července.

Správa již dříve informovala, že rozšíří úřední hodiny svých územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin, a provoz podatelen bude zajištěn od 28. března do 1. dubna mezi 8:00 a 17:00. Rovněž také upozornila na nejčastější chyby, kterých se lidé při vyplňování dopouští. Jde například o nesprávnou výši školkovného, uplatnění slevy na dítě oběma rodiči, nepodepsání přiznání nebo nevyplnění žádosti o vrácení přeplatku na dani.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky, a to i přes on-line finanční úřad.

Zároveň letos po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru vyjíždějí pracovníci finančních úřadů do jednotlivých obcí, aby přímo na místě pomohli veřejnosti vyplnit a podat daňová přiznání. Přehled o výjezdech do obcí zveřejnila správa na internetu.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun.

Loni správa evidovala za rok 2020 zhruba 2,9 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 530.000 od firem. Pro letošní rok správa očekává přibližně stejný počet.