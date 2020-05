Lidé 25. května venku odloží roušky, otevřela se obchodní centra

Praha - Lidé v Česku by mohli 25. května odložit venku roušky, budou ale muset dodržovat dvoumetrové odstupy. Změnu dnes vzala na vědomí vláda. V souvislosti s epidemií koronaviru schválila také zjednodušené zadávání veřejných zakázek na ochranné prostředky a odklady u přípravy státního rozpočtu na příští rok. V dosud největší vlně rušení zákazů zavedených proti šíření nákazy se dnes otevřely zahrádky restaurací, obchodní centra i třeba kadeřnictví. Povoleny jsou po dvou měsících také akce do 100 lidí, což se týká návštěv divadel, kin či muzeí, svateb, sportovních tréninků i mší. Denní přírůstek případů koronaviru v Česku zůstává dnes jedenáctým dnem pod stovkou.

Dnešní rozvolnění se dotýká i škol, otevřely se pro žáky devátých tříd a maturanty. Některé školy pro ně ale zatím výuku nezahájily, někde se vedení rozhodlo pokračovat ve vzdělávání pouze na dálku. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ale považuje riziko šíření viru po otevření škol za minimální. Znovu otevřená multikina nebo obchodní centra dnes někde lákala zákazníky ve velkých počtech, před vstupem se tvořily fronty. Zájem o restaurační zahrádky mnohde snižovalo chladné a deštivé počasí. U všech zmírnění pravidel lidé musejí nadále dodržovat přísnou hygienu a dvoumetrové rozestupy.

Potvrdilo se, že vláda neplánuje žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu za 17. května. Zbývající zákazy týkající se třeba provozu hotelů a vnitřních prostorů restaurací, které mají platit do 25. května, převede z režimu krizového zákona na opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. O uvolnění akcí do 500 účastníků od 25. května ale vláda zatím nerozhodla, nezrušila ani nákupní dobu od 08:00 do 10:00 vyhrazenou pro seniory. Prymula navíc uvedl, že pokud by průměrný počet nakažených jedním nemocným s covidem-19 převýšil číslo jedna, bude třeba zpomalit rušení zákazů nebo zavádět nová opatření.

Video: V Praze se dnes otevřely zahrádky, obchodní centra i kadeřnictví

11.05.2020, 17:00, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

Pro nošení roušek budou od úterý platit další výjimky, povinné nebudou u logopedů a pro přijímací řízení na školách, pokud mezi účastníky budou rozestupy aspoň 1,5 metru a v místnosti jich nebude víc než 15. Ve vnitřních prostorách, tedy v obchodech nebo MHD, by nařízení mělo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) platit ještě nějaký čas. Za jeho porušení i nedodržení dalších opatření proti koronaviru bude lidem hrozit na místě pokuta až 10.000 korun, změnu dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Dosud přestupky musely k projednání ve správním řízení.

Vláda rušení zákazů a povinností zrychluje s ohledem na oslabování epidemie. V neděli ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 28 a dnes do podvečera 34 nových případů koronaviru. Méně bylo v neděli také testovaných, nakažených ale mezi nimi zůstává méně než procento. Celkem se dosud nakazilo 8157 lidí, 4695 se vyléčilo a 281 s nemocí covid-19 zemřelo. Počet aktuálně nemocných tak klesl pod 3200. Ubývá také lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnici.

České zastupitelské úřady dnes začaly ve 20 zemích, mimo jiné i v Číně a USA, znovu přijímat žádosti o víza a o přechodné pobyty v Česku.

Další čtyři stížnosti na opatření vlády a ministerstva zdravotnictví proti šíření nákazy dnes odmítl z procesních důvodů Ústavní soud. Na stole má ještě sedm obdobných stížností a také podnět 11 senátorů za Starosty.

Kvůli nepředvídatelnosti ekonomických dopadů epidemie vláda souhlasila s tím, že ministerstvo financí nemusí do konce května předložit předběžný návrh státního rozpočtu na příští rok. O měsíc by se mělo odsunout předložení konečného návrhu, vláda ho má dostat koncem září a Poslanecká sněmovna do konce října. Sdružení místních samospráv vyčíslilo, že obce letos budou mít v důsledku vládních opatření proti epidemii příjmy nižší zhruba o 50 miliard korun.

Tvrdě vládní omezení dopadla na stravovací a ubytovací zařízení, ukázala dnešní čísla Českého statistického úřadu. V prvním čtvrtletí, které vládní zákazy zasáhly ani ne ze třetiny, ubylo ubytovaných hostů v Česku proti loňsku o víc než pětinu, v Praze dokonce o 27 procent. Obdobně o víc než pětinu se letecké dopravě, ubytovacím službám a cestovním kancelářím snížily tržby. Ve stravování a pohostinství pokles tržeb převýšil desetinu.

Podle dat poradenské společnosti Bisnode od vypuknutí koronavirové krize v Česku přerušilo podnikání téměř 16.000 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je o 26 procent meziročně víc a proti roku 2018 nárůst o 46 procent. Letos v březnu byznys zavřelo 10.033 živnostníků, v dubnu se situace stabilizovala.