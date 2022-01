Liberečtí chemici převzali nová průzkumná lehká obrněná vozidla české výroby

Liberec - Liberečtí vojenští chemici dnes jako první převzali nová průzkumná lehká obrněná vozidla české výroby. Vojákům z elitního 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče bude pět párů vozidel s označením S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II sloužit k pozorování a odběru vzorků, postupně by jich měli získat 20 párů, tedy polovinu vozů, které armáda objednala, řekl při té příležitosti na dotaz ČTK velitel pluku Martin Fokt.

Na vývoji vozů se pracovalo od roku 2008, armáda jich pořídí dohromady 40 párů, ministerstvo obrany za ně včetně DPH zaplatí více než pět miliard korun. "Postupně budou vybaveny všechny jednotky armády, specificky průzkumná chemická družstva, všechno by to mělo skončit do poloviny příštího roku," doplnil náčelník generálního štábu Aleš Opata. Nové vozy tak v nejbližší době zamíří také k chemickým specialistům 4. brigády rychlého nasazení v Žatci nebo 7. mechanizované brigády v Hranicích.

Nové vozy nahradí zastaralé sovětské transportéry BRDM ze 60. let, ale také chemické landrovery pořízené v 90. letech minulého století. "Tyto vozidla ruské provenience jsou už většinou těžko provozovatelná už z toho důvodu, že nesplňují jakékoliv normy, a náhradní díly na tyto vozy už se nedají řádně sehnat, takže víceméně nejsou provozuschopná," dodal Opata. Nové vozy využívají podvozku Iveco, tvůrcem nástaveb je Vojenský výzkumný ústav, který na vývoji od začátku spolupracoval s libereckými chemiky.

Vozy jsou podle Fokta vybavené veškerými přístroji ke zjišťování radiace a chemických látek, obsahují soupravu pro odběr vzorků. "Vozidlo s přívěsem je vybaveno i robotem, který umožňuje průzkum prostor, kam není třeba vysílat lidskou sílu," popsal nové vybavení velitel libereckého pluku. Velitel vidí výsledky měření na obrazovce svého počítače. Vozy mají moderní maskování, upevněné suchými zipy, balistickou a protiminovou ochranu a jsou vybavené věží s kulometem.

"Proti starým autům tu máme efektivnější detekci chemických a radiačních látek, což znamená, že máme přesnější měření a hlavně rychlejší, což je pro nás důležité, abychom ochránili svoje zdraví a dokázali zároveň varovat i blízké okolí, že hrozí nebezpeční," řekl ČTK velitel jednoho z týmů Roman Jech. Kabinu lze podle něj hermeticky uzavřít, vzduch do ní jde přes účinné filtry, proto posádka nemusí mít ani v zamořeném prostoru masku.