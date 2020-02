Liberecký kraj se chystá na orkán, doporučil nechat děti doma

Praha - Liberecký kraj kvůli orkánu doporučil dnes večer rodičům, aby v pondělí nechali raději děti doma. Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn, absence bude omluvena, řekl ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Meteorologové očekávají vítr až 110 kilometrů v hodině, na horách může dosáhnout až 145 kilometrů.

"Pro děti bude určitě bezpečnější, když zůstanou doma, než když se v tom počasí budou pohybovat po ulicích. Jejich bezpečnost je pro nás na prvním místě," dodal hejtman. Kraj podle něj zvažuje i zastavení provozu na regionálních železničních tratích, řada z nich vede horskými oblastmi, kam se bude v případě pádu stromů ve vichřici pomoc dostávat jen obtížně.

Na orkán se připravují i energetici, své služby posílili také hasiči. Ti už mají hlášeno několik událostí spojených se sílícím větrem na Frýdlantsku. Jeden strom tam spadl na dům, hasiči ale zatím oblast jen zabezpečili. S odklízením musí počkat až se vítr zklidní a až se rozední.

Na silný vítr se připravili i provozovatelé v horských střediscích. "Lanovka na Lysou Horu má garáž, takže my všechny sedačky na lanovce máme přes noc v garáži, tam nic nehrozí," řekl ČTK Vít Pražák, ředitel skiareálu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, který je největším zimním střediskem v Libereckém kraji. V areálu Horní domky jsou podle něj sedačky napevno, takže je pak bude nutné vyčistit. "Největší nebezpečí je tam, kde je les, kdyby se vyvrátil větší strom. Brzy ráno tam vyrazí čety, a pokud by k něčemu takovému došlo, tak to hned budeme odstraňovat. Jen se modlíme, aby k tomu nedošlo," dodal Pražák.

V pohotovosti jsou i silničáři. Meteorologové čekají, že silný vítr bude lámat a vyvracet stromy, což by mohlo zkomplikovat dopravu na silnicích a železnici. "Máme připravené značky pro uzavření komunikací, i motorové pily. Dokud se ale vítr neuklidní nepočítáme s tím, že bychom silnice zablokované popadanými stromy uklízeli. Nejsme na to vybaveni, navíc by to bylo velmi nebezpečné," řekl ČTK Petr Šén, ředitel krajské společnosti Silnice LK, která má na starosti údržbu silnic druhých a třetích tříd i část hlavních tahů.

Podle meteorologů by blížící se vichřice neměla dosáhnout síly orkánu Kyrill, který Česko zasáhl v lednu 2007. V Libereckém kraji zůstaly tehdy největší škody v lesích, zhruba za 290 milionů korun. Tisíce domácností byly bez dodávek elektřiny i bez vody, protože výpadky vyřadily také zdroje pitné vody hlavně na Semilsku. V Liberecké zoo tehdy vítr porazil 15 vzrostlých stromů, které poničily vybavení zahrady i některé expozice. Na památkách napáchala tehdy vichřice škody za více než 20 milionů. Zřejmě nejcennější obětí orkánu Kyrill byl buk dubolistý, zvláštní kříženec vyšlechtěný v polovině 19. století, který rostl v parku zámku Sychrov.

Silný vítr, který dnes zasáhne ČR, zesílí v pondělí na extrémní

Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před větrem, který má dnes zasáhnout Českou republiku. V noci má být podle jejich předpokladu vítr na většině území republiky velmi silný, postupně ale zesílí a v pondělí bude foukat extrémně silně. Zejména v západní polovině ČR bude mít v nárazech ojediněle rychlost až 110 kilometrů v hodině. V pondělí večer a v noci vítr přechodně zeslábne, aby se v úterý ráno vrátil s menší intenzitou, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V této souvislosti upozorňuje, že vítr může lámat stromy a způsobovat problémy v dopravě a dodávkách elektřiny.

V Čechách a na severu Moravy a Slezska meteorologové dnes v noci očekávají vítr s nárazy nad 90 kilometrů v hodině, na horách na severu země může dosáhnout až síly orkánu. Na jihu Moravy má podle nich vítr výrazněji zesilovat v pondělí dopoledne, kdy bude přes Česko směrem k východu postupovat výrazná studená fronta. Za ní se vítr změní na západní a především v Čechách dosáhne ojediněle v nárazech kolem 110 kilometrů v hodině, na Moravě kolem 90 kilometrů v hodině.

V úterý ráno a dopoledne vítr opět zesílí a bude foukat místy rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině, ojediněle i vyšší.

Podle informací ministerstva průmyslu a obchodu jsou vzhledem k očekávané situaci v pohotovosti hasiči, silničáři i energetici. Meteorologové i hasiči doporučují lidem, aby sledovali aktuální situaci, zajistili okna a dveře, odstranili, případně upevnili volně uložené předměty a omezili pohyb venku i jízdu autem. Neměli by se zdržovat či parkovat v okolí starších budov, větších stromů a vysokých stožárů, nemají ani chodit za silného větru do lesa a přibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně. Návštěvníci hor mají omezit horské túry a respektovat pokyny horské služby. V případě bezprostředního ohrožení mají lidé volat hasiče na číslo 112 nebo 150.