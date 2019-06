Liberecký festival dětského čtenářství je otevřený i předškolákům

Liberec - V Liberci dnes začal Festival dětského čtenářství s tématem "Pohádka - vrátka do světa fantazie". Sedmnáctý ročník je otevřený i předškoláků. Program třídenní akce v Lidových sadech nabízí předčítání, setkání s autory i autogramiády, ale také výtvarné dílny. Krajská vědecká knihovna v Liberci je od června kvůli rekonstrukci zavřená, stejně jako loni se ale do programu zapojila Oblastní galerie - Lázně. Tam je krásná dílna, kde si děti vyrábějí "Knihu na kšandě", řekla při zahájení festivalu ČTK hlavní organizátorka Dagmar Helšusová.

V Liberci se Veletrh dětské knihy uskutečnil už v roce 2003. Mezi nakladateli a vydavateli byla akce populární, do Liberce se jich s nabídkou knih sjížděly i čtyři desítky. Také zájem návštěvníků rostl, některé ročníky přilákaly až 10.000 lidí. Od roku 2012 se už kvůli menší podpoře konaly akce mnohem skromnější, v některých letech dokonce pouze jednodenní. Klesal i zájem nakladatelů a vydavatelů. Loni se veletrh proměnil ve festival. "Zaměřili jsme se více na diskuse, na besedy na tvoření s dětmi a nakladatele jsme odsunuli do pozadí," řekla Helšusová.

Organizátoři na akci přizvali knihkupce, a tak si děti mohou na festivalu i nějakou knihu koupit. Zájem o akci navíc opět roste. "V tuhle chvíli je na programy festivalu přihlášeno téměř 140 školních tříd. Děti z celého kraje přijedou autobusy, některé dokonce vlakem," dodala Helšusová. Zájem o festival stoupá podle ní i mezi pedagogy.

Hlavním cílem projektu je podle Helšusové podpora dětského čtenářství. "Rádi bychom zmenšili procento dětí, které vycházejí ze základních škol a jsou funkčně negramotné. To je 42 procent dětí, které odcházejí ze základní školy a čtenému špatně rozumí. Ony všechny umí číst, ale nevědí, co čtou a elektronický svět jim v tom vůbec nepomáhá," řekla. Děti podle ní potřebují příběh, který může obohatit slovní zásobu, pomoci jim pochopit obsah slov a do budoucna i usnadnit další vzdělávání. "A neměli bychom zapomínat, že kniha je první vstup do estetického světa," dodala.