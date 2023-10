Liberecký Adam Najman oslavil branku i výhru proti bratrovi

Praha - Liberecký útočník Adam Najman se dočkal v 9. kole hokejové extraligy první trefy v sezoně a mohl si tak náležitě vychutnat duel proti staršímu bratrovi Ondřejovi v dresu Sparty. V 45. minutě střelou z levého kruhu zvýšil náskok Bílých Tygrů na ledě Pražanů na 3:1 a ukončil svůj celkově desetizápasový gólový půst od trefy v 5. zápase předkola play off proti Plzni (4:3 v prodloužení).

"Trošku jsem se hledal. Doufám, že teď to půjde každý zápas ještě líp," řekl po utkání novinářům dvaadvacetiletý Najman, který úvodní tři duely sezony vynechal kvůli zranění. "On vždycky, když hraje proti mně, tak se mu daří a padá mu to tam. Přeju mu to, ale mohl by taky někdy bodovat proti někomu jinému než proti týmu, kde hraju já," prohlásil o tři roky starší Ondřej. Poprvé prožil proti mladšímu sourozenci duel v dresu Sparty, kterou posílil před sezonou z Mladé Boleslavi.

Bratři Najmanové měli v hledišti velkou podporu. "Přijeli oba rodiče a kamarádi z mládí, bylo jich tu dvanáct. Jsem za Liberec rád, že jsme to urvali," pochvaloval si Adam Najman.

Jak v hledišti vnímali bratrský souboj rodiče, ale netušil. "Neptal jsme se, komu fandí. Samozřejmě před zápasem proběhly nějaké hecovačky, ale v zápase je to soupeř jako každý jiný. Na ledě to nevnímám. Akorát jsme se pozdravili," doplnil liberecký útočník, který si s bratrem více popovídal až po utkání.

Liberec začal sezonu pouhými dvěma výhrami z úvodních šesti kol, ale v O2 areně slavil už třetí výhru za sebou. Navázal na domácí vítězství nad Pardubicemi 4:3 po samostatných nájezdech i na úspěch z Českých Budějovic po výsledku 4:3 v prodloužení. "Vážíme si toho hrozně moc a ty tři body jsme potřebovali, protože jsme teď dvakrát ztratili vedení 3:1. Dnes jsme si ukázali, že to dokážeme udržet. Ještě proti tak silnému soupeři, jakým je Sparta. Na konci sezony se počítají každé body a my jsme rádi, že se nám po tom nevýrazném začátku daří. Doufáme, že to takhle bude dál," pochvaloval si Adam Najman.

Byl rád, že k úspěchu pomohl důležitým gólem. "Bylo to uklidnění. Vedení o jeden gól je přeci jen horší než o dva," konstatoval. "Hodně nás podržel i Hreny (brankář Dávid Hrenák). My jsme si pomohli konečně i hrou v oslabení a přesilovkou, což dneska rozhodlo zápas. Oslabení máme špatná. Pracujeme na tom každý den a doufám, že to tak půjde dál. Konečně jsme nějaká oslabení ubránili a těžili jsme i z jedné přesilovky, i když to padlo pár vteřin po ní," doplnil Adam Najman.

Podle jeho sourozence Ondřeje naopak Sparta podala asi nejhorší výkon v sezoně. "První třetina nebyla tak špatná, ale ve druhé jsme hodně polevili. Liberec byl všude dřív a výhru si zasloužil mnohem víc než my. Líp bruslili, byli dravější, měli větší chuť. Chtěli prostě hrát víc než my. My jsme dneska byli takoví profesoři bez šťávy," uvedl.

"Musíme příští zápas určitě odevzdat úplně jiný výkon. Přišli jsme na spoustu věcí, které musíme zlepšit na zbytek sezony. Furt je na čem pracovat, ale máme se od čeho odrazit," dodal Ondřej Najman poté, co Pražané po úvodní šesti výhrách prohráli podruhé z posledních tří duelů.