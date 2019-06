Liberecká zoo má dvě mláďata lvů berberských, jsou i ve výběhu

Liberec - V liberecké zoo se po několika měsících opět narodila dvě mláďata ohroženého lvů berberských, předchozí dva odchovy se nezdařily. Tentokrát se mláďata jeví jako zdravá, silná a životaschopná. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.

"Při troše štěstí je návštěvníci od dnešního dne mohou spatřit v jejich venkovním výběhu," uvedla Tesařová. Mláďata se narodila již před sedmi týdny, 8. května. Matkou je opět čtyřletá samice, která získala své první mateřské zkušenosti loni v březnu a prosinci. "Oba tyto odchovy ale z důvodu nízké životaschopnosti a špatného zdravotního stavu narozených mláďat nebyly úspěšné. I z tohoto důvodu se vedení zoo rozhodlo dopřát samici i mláďatům několik týdnů klidu v zázemí," uvedla mluvčí.

Pavilon šelem byl v předchozích týdnech pro návštěvníky i většinu personálu zcela uzavřen. Nutné bylo oddělit i mláďata od jejich rodičů, neboť stejně jako v předchozím případě samice o ně ztratila zájem a přestala je kojit. Podle zoologa Luboše Melichara u samice s největší pravděpodobností neprobíhá laktační anestrie. "To znamená klidové období bez říje, které v případě bezproblémového odchovu u většiny velkých kočkovitých šelem trvá až do odstavu koťat. Po tuto dobu mláďata zůstávají se svými matkami a sají mateřské mléko," uvedl.

Liberecká lvice se však po třech týdnech po porodu opět dostala do říje a koťata opustila. "I přes opakované pokusy o zpětné spojení k nim odmítala chodit a hrozilo, že by je sama zahubila," řekl zoolog. Lvíčata v té době ale byla již natolik silná a vyvinutá, že brzy začala sama přijímat pevnou masitou stravu bez přímého kontaktu a asistence ošetřovatelů. "Přestože se obě koťata vyvíjí standardně, postupně přibývají na váze a zvědavě prozkoumávají výběhy, vyhráno stále nemáme. Jak jsme již zažili, zlom může stále nastat kdykoliv," dodal Melichar. Pohlaví mláďat by měli v zoo s jistotou vědět v příštím týdnu, kdy je budou očkovat.

Zoo Liberec chová lvy berberské od roku 2015, kdy získala dva mladé samce z olomoucké zoo. Jeden ze lvích sourozenců byl o rok později odvezen za účelem posílení chovu do Francie, odkud stejným transportem přicestovala i tehdy rok stará matka lvíčat. Lev berberský patří k větším druhům lva, je zapsán v Červené knize ohrožených zvířat. Ve volné přírodě byl vyhuben v 19. století a přežívá jen v zoologických zahradách a soukromých chovech.