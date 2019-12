Liberecká galerie věnuje jednu ze svých největších výstav šlechtě

Liberec - Gotická Hejnická madona, řád zlatého rouna, hraběcí kočár, jedna z nejstarší map Jizerských hor či obrazy Karla Škréty a Petra Brandla. To vše bude zřejmě patřit mezi obdivované exponáty na nové výstavě Oblastní galerie Liberec. Věnovaná je rodu Gallasů a Clam-Gallasů, který měl v uplynulých staletích na severu Čech své panství. Výstava patří mezi největší, jaké se v galerii po přestěhování do budovy lázní za posledních šest let konaly. Je na ní přes 300 uměleckých děl. Jsou to obrazy, výtvarné umění i příklady uměleckého řemesla, řekl dnes novinářům ředitel galerie Jan Randáček.

Výstava završuje letošní projekt Národního památkového ústavu (NPÚ) věnovaný tomuto šlechtickému rodu. "Rod Gallasů a Clam Gallasů působil zejména v libereckém regionu, a proto jsme chtěli, aby se i tato výstava konala v srdci jejich původního panství," uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Na výstavě se mohou návštěvníci seznámit s rodinnou historií rodu od Matyáše Gallase narozeného v roce 1588 až po sedm dcer posledního mužského člena rodu Františka Clam-Gallase, který zemřel v roce 1930. Na portrétních obrazech tam je v životní velikosti všech osm důležitých mužských členů rodu. Tyto obrazy mohou znát návštěvníci zámku Frýdlant, odkud jsou zapůjčené. Podle Anny Habánové, která se na vzniku výstavy podílela, ale stojí za to vidět je i v galerii. "Na zámku jsou vystavené v úplně jiných podmínkách. Tady poprvé vyniká jejich malířská krása, to krásné provedení," řekla.

Velká část vystavených exponátů pochází z rodových sídel tohoto šlechtického rodu, z Frýdlantu, Grabštejna a Lemberka. "Jsou zde předměty, které třeba zatím vystaveny nebyly, které jsou uložené v depozitářích, nebo to jsou předměty, které návštěvník nemá možnost běžně vidět, jako je třeba Hejnická madona," řekl hlavní kurátor výstavy Vladimír Tregl z NPÚ.

Z uměleckého řemesla je podle Habánové velmi zajímavý třeba řád zlatého rouna. "Je to nejvyšší vyznamenání, které bylo možné v Rakousku-Uhersku získat," uvedla. V 19. století ho obdržel Eduard Clam-Gallas.

V Liberci měl tento šlechtický rod naposledy takto velkou prezentaci na Německočeské výstavě v roce 1906, tehdy byla podle Habánové zřejmě ještě větší. "Nikdy v novodobé historii Liberce, to znamená po vzniku Československa, nebyl tento rod takto přiblížen, a návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost se ním seznámit," uvedla. Exponáty jsou v bazénové hale, na ochozu a v přilehlém sále. Výstava potrvá do 1. března 2020.