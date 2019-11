Liberec zvítězil ve Zlíně 4:3 a popáté za sebou naplno bodoval

Zlín - Hokejisté Liberce vyhráli v 19. kole extraligy ve Zlíně 4:3, popáté za sebou naplno bodovali a vezou se na vítězné vlně po předchozí stejně dlouhé sérii bez zisku. Berani prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů.

Zlín vstoupil do utkání velmi sebevědomě a po celou první třetinu soupeře přehrával, ale jeho tlak byl spíše platonický. To Bílí Tygři hrozili jen výjimečně, ale když už, tak to stálo za to. V šesté minutě domácí bek Gazda chyboval v přesilovce při zakládání akce a Zachar po Krenželokově nahrávce využil přečíslení k tomu, aby poslal Liberec hned první střelou v duelu do vedení.

Za 49 sekund bylo vyrovnáno. Honejskovu přihrávku z rohu kluziště usměrnil na brankovišti dobře postavený Ferenc. Tím ovšem na góly bohatý úsek nekončil a za dalších 23 vteřin už Severočeši znovu vedli. I druhá jejich střela v zápase skončila v síti, když další chybu zlínské defenzivy potrestal v úniku Marosz.

Ze soupeřovy převahy se Bílí Tygři znovu vymanili v 11. minutě a i tentokrát z toho byla velká šance. Volný Bulíř už ale Čiliaka nepřekonal.

Berani měli v první části optickou převahu, v prostředním dějství ztratili i tu. Liberec navíc dokázal dvakrát navýšit vedení. Nejprve při hře ve čtyřech na obou stranách uspěl sám před Čiliakem Hudáček a ve 34. minutě už na 4:1 zvýšil Musil, jenž byl nejúspěšnější v nepřehledné situaci před brankovištěm. Naději na zvrat Zlínu zajistil po Gryšarově pasu přes celé hřiště z úniku Okál, který prostřelil Hrachovinu.

V poslední dvacetiminutovce si hosté hlídali vedení, soupeře do šancí nepouštěli a navíc téměř pořád drželi puk. Vše se změnilo až 4:38 minuty před koncem. Při Dernerovu trestu domácí sáhli ke hře bez brankáře, ve které snížil na rozdíl jediné branky Fryšara. Více už však i přes závěrečný nápor Zlín nezvládl.

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Ferenc (Honejsek, Herman), 38. Okál (Fryšara), 57. Fryšara (Šlahař) - 6. Zachar (L. Krenželok), 7. Marosz (Lenc), 25. L. Hudáček (Derner, Bulíř), 34. A. Musil. Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4318.

Sestavy:

Zlín: Čiliak - Ferenc, Freibergs, D. Nosek, Buchta, Gazda, M. Novotný, Matyáš Hamrlík - Fořt, Claireaux, Köhler - J. Ondráček, P. Sedáček, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, Dufek. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.

Liberec: Hrachovina - Šmíd, Hanousek, Derner, Graborenko, Havlín, Kolmann, Bukač - Ordoš, Bulíř, L. Hudáček - Lenc, Filippi, Marosz - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Šír, A. Musil, J. Vlach. Trenéři: P. Augusta a Jiří Kudrna.