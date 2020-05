Liberec zvítězil v Budějovicích 1:0 a je čtvrtý

České Budějovice - Fotbalisté Liberce zvítězili ve 25. kole první ligy v Českých Budějovicích 1:0 a poskočili na čtvrté místo. Slovan díky gólu Alexandrua Baluty z 50. minuty naplno bodoval ve čtvrtém z pěti jarních zápasů a spravil si chuť po sobotní porážce 0:2 v Teplicích. Jihočeskému nováčkovi se nepovedl návrat do obnovené sezony, prohrál třetí ligové utkání za sebou a v neúplné tabulce zůstal osmý.

Na obou týmech byla minimálně v úvodu znát absence herní praxe kvůli koronavirové přestávce. Projevila se trochu i při první šanci zápasu. Tvrdou Šulcovu střelu ve 13. minutě z větší vzdálenosti liberecký brankář Nguyen neudržel a míč se dostal k Branderovi. Jeho střelu však gólman hostů zneškodnil a napravil předchozí zaváhání.

Další příležitost měly České Budějovice pár minut před přestávkou. Po standardní situace hlavičkoval Havel, ale Nguyen opět míč vyrazil.

Do druhého poločasu skočil s větší energií Liberec. Po prudkém centru z pravé strany lehce tečoval míč Kuchta a trefil tyč českobudějovické branky. Po další šanci se už hosté radovali. Malinský ve velkém vápně přešel přes Sivoka a v ideální pozici vystřelil. Jeho pokus vyrazil Drobný, ale Baluta měl následně snadnou pozici ke skórování.

Domácí se po zbytek zápasu tlačily do koncovky, ale Liberec hrál v defenzivě koncentrovaně a soustředil na brejky. Po jednom z nich se dostal do gólové šance Kuchta, ale Drobný opět zasáhl výborně. V 73. minutě přesto mohli Budějovičtí vyrovnat, Sivok však hlavičkoval po standardní situaci do břevna. Jihočeši tak doma nebodovali podruhé za sebou a Slovan v nejvyšší soutěži neporazili už potřinácté v řadě.

Hlasy po utkání: David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem zklamaný, že jsme po pauze do ligy vstoupili porážkou. Začátek nevypadal z naší strany vůbec špatně, Patrik Brander měl šanci, pak měl gól na hlavě Lukáš Havel. Chybělo nám dneska tempo hry, vázla nám odzadu rozehrávka, bylo to hodně pomalé. Ve druhém poločase nebyl náš výkon vůbec dobrý, soupeř byl lepší. Musíme se zvednout, zápasy půjdou za sebou v rychlém sledu a potřebujeme se připravit na další utkání." Pavel Hoftych (trenér Liberce): "České Budějovice mají kvalitní mužstvo. Jsou tam zkušení hráči jako Drobný a Sivok, ve středu jsou kluci, kteří nastupovali za mládežnické reprezentace. Začátek byl pro nás perný a dvakrát, třikrát nás podržel Filip (Nguyen). Postupem jsme se dostávali do hry a byli jsme i nebezpeční. Tušili jsme, že nebude padat moc branek, protože všechny zápasy po té dlouhé přestávce tomu odpovídají. Ve druhé půli jsme se dočkali několika brejků, ve kterých jsme silní, a jeden jsme zakončili gólem. Ale soupeř byl stále nebezpečný, a to hlavně ze vzduchu, a byly to nervy až do konce."

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 50. Baluta. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát. ŽK: ŽK: Čavoš - Hybš, Pešek. Bez diváků.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Brandner (74. Rabušic), Čavoš, Šulc (55. Schranz), Havelka, Mészáros (69. Granečný) - Ledecký. Trenér Horejš.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Malinský, Baluta (80. Hromada), Alibekov, Mara, Pešek (53. Zeman) - Kuchta (67. Rondič). Trenér Hoftych.