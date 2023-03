Liberec zdolal Plzeň 4:3 v prodloužení a čeká je Hradec Králové

Liberec - Hokejisté Liberce vyhráli v rozhodujícím pátém utkání předkola play off doma po obratu nad Plzní 4:3 v prodloužení a ve čtvrtfinále extraligy je čeká souboj s Hradcem Králové. Rozhodl o tom v čase 61:39 útočník Adam Najman. Bílí Tygři nechybějí mezi nejlepšími osmi týmy už v sedmé dohrané sezoně za sebou.

Plzeň vedla v 9. minutě už 3:0, ale nakonec z dvanáctého místa po základní části postup přes páté Bílé Tygry nedotáhla. V předkole se rozloučila potřetí za sebou a skončila nejhůře od sezony 2016/17, kdy obsadila 13. místo.

Liberec nastoupil bez útočníka Michaela Frolíka, který dostal jednozápasový trest za faul na Samuela Bittena z nedělného čtvrtého duelu. Místo něj se zařadil do hry Jiří Průžek. Plzeň podruhé bez potrestaného útočníka Kryštofa Hrabíka sestavu nezměnila.

Start utkání o pár minut opozdila nefungující časomíra na kostce nad ledem a o průběžném čase téměř do půlky první třetiny musel informovat hlasatel. Hned v úvodu měl šanci hostující Holešinský a po objetí branky zahrozil Rekonen. Potom se po Birnerově zákroku ramenem na hlavu těžce zvedal Piskáček. V čase 3:36 už se Západočeši radovali z vedení. Houdkovo nahození z poloviny hřiště Kváča jen vyrazil a z dorážky trefil bekhendem odkrytou část branky Mertl.

Za 126 sekund zvýšil po rychlém brejku Schleiss střelou z mezikruží. Liberec se pak ubránil při Nedomlelově trestu, ale v 9. minutě už vedli hosté 3:0. Využili toho, že Kváča chytal bez hokejky, a po Rekonenově střele se trefil bekhendem z dorážky Bitten.

Domácí kouč Patrik Augusta si vzal oddechový čas a hned vzápětí podržel Bílé Tygry Kváča, který zlikvidoval Schleissovu možnost z přečíslení. Liberec nastartoval ve 14. minutě gól Dlouhého, který v závěru dotlačil puk za Pavláta.

Za 131 sekund po Vlachově pokusu odraženém od zadního mantinelu snížil na rozdíl jediného gólu do odkryté branky opět Dlouhý. Domácí se ještě zlobili na sudí Kiku s Pražákem, že nepotrestali při gólové akci Houdkův zákrok loktem na hlavu Kolmanna.

Na přelomu první a druhé třetiny Plzeň odolala při Houdkově vyloučení. Vzápětí Holešinský gestem far play odvolal údajný faul na svou osobu, Liberec pak převahu proměnil ve vyrovnání v 25. minutě. Z pravého kruhu překonal Pavláta Rychlovský a k oddechovému času sáhl i plzeňský kouč Petr Kořínek. Hosté se ubránili při Baránkově pobytu na trestné lavici.

Plzeň se vymanila z náporu domácích díky Ordošovu vyloučení, ale také v početní výhodě neuspěla. V 36. minutě po Schleissově nahození Suchý vyšťouchl puk zpod Kváčovy lapačky a bekhendem zamířil do levé tyče, ale sudí hru přerušili.

Na začátku třetí třetiny nepotrestal Liberec Mertlovo vyloučení. Kváču potom ohrozil Pour. Oba celky se snažily v klíčový moment série nechybovat a velké šance dlouho chyběly. V 53. minutě mohl otočit stav ve prospěch Bílých Tygrů Birner, ale Pavlát zasáhl.

V nastavení vyslal Flynn do úniku Najmana, který vyzrál na Pavláta a zahájil liberecké oslavy postupu.

Hlasy trenérů po 5. zápase předkola play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň (4:3 v prodl.):

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi, že to dopadlo v náš prospěch. Já jsem věřil. Po nešťastném začátku, kdy jsme třikrát zlomili hokejku a dostali jsme tři góly, tak jsme měli ještě spoustu času. Už několikrát jsem tady zažil na střídačce otočené zápasy. Podle mě nám pomohlo to domácí publikum, že jsme si vybojovali možnost hrát pátý zápas doma. Respekt k soupeři, který nám opravdu nedal centimetr zadarmo. Hrál fantasticky. Byly to velice těžké bitvy. Ještě větší respekt a poděkování hráčům do kabiny, kteří po tom stavu 0:3 dokázali utkání vyhrát. Říkal jsem před zápasem, že rozhodující páté nebo sedmé jsou ty, které si vždycky budeme pamatovat v našich kariérách jak hráči, tak trenéři. Je hezké, když si to pamatujete v dobrém."

Petr Kořínek (Plzeň): "Začali jsme velmi dobře, dali jsme rychle tři góly. Navíc jsme mohli dát i čtvrtý, měli jsme tam také horní tyč. Věděli jsme ale, že ještě není nic rozhodnutého, hraje se šedesát minut. Poté jsme dostali dva poměrně smolné góly, soupeř se zvedl a pak už to bylo hodně vyrovnané. Liberci se povedlo vyrovnat a poté už to bylo o jednom gólu. Cítil jsem z týmu vnitřní sílu, byli jsme dobře nastavení a hráli srdcem. Je to obrovská škoda a moc nás mrzí, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce."

Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas:

Liberec - Plzeň 4:3 v prodl. (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. A. Dlouhý (J. Šír, Průžek), 16. A. Dlouhý (J. Vlach, Kolmann), 25. Rychlovský (M. Ivan), 62. A. Najman (Flynn, Rychlovský) - 4. Mertl (Houdek), 6. Schleiss (Suchý), 9. Bitten (Rekonen, Zámorský). Rozhodčí: Kika, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5891. Konečný stav série: 3:2.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, Bulíř, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Průžek. Trenér: P. Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Adamec, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.