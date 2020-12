Liberec zdolal Litvínov 6:3 a potřetí za sebou vyhrál

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 29. kole extraligy doma Litvínov 6:3 a vyhráli potřetí za sebou. Dvěma góly k tomu přispěl Adam Musil a tři asistence si za Bílé Tygry připsal Radan Lenc. Verva prohrála čtvrtý z posledních pěti duelů.

Liberec už do utkání nasadil také nejčerstvější posilu, navrátilce z KHL a reprezentačního obránce Vitáska. Aktivněji však začali utkání hosté a Kváčovu pozornost po pár vteřinách hry prověřil ostrou ranou Irving. Pak ale fauloval Štich a domácí měli k dispozici přesilovku. Nesehráli ji však dobře a Godlu prakticky neohrozili.

Ihned po skončení oslabení navíc domácí obraně pláchnul Zygmunt, Kváča se ale blýsknul výborným zákrokem. Při další šanci Zdráhala mu dokonce pomohla horní tyč. Až poté se ke slovu dostali také Bílí Tygři a hned z toho byl vedoucí gól. Po vyhraném buly přiťuknul Pekař puk Dernerovi a jeho rána s přispěním teče jednoho z bránících hráčů skončila až v síti.

"Připravovali jsme se na těžkého soupeře, první vzájemný zápas u nás vyhráli na nájezdy. Šli jsme do zápasu s nějakým plánem a ten se nám dařili hlavně v prvních dvou třetinách plnit. Byli jsme hodně produktivní, napadaly nám tam góly a pak jsme si už spíše hlídali své vedení. Při mém gólu jsem v první chvíli vůbec neviděl, kde puk skončil. Ani jsem se neradoval. Jsem ale za branku moc rád, nasměroval nás k vítězství," uvedl obránce Lukáš Derner.

Litvínov mohl bleskově odpovědět, jenže Hüblovi sebral gólovou radost Kváča. Na opačné straně měl možnost přidat druhý gól domácích Pavlík, vyprášil ale pouze Godlovy betony. Brankář Vervy poté vyfasoval dvouminutový trest za podrážení a Liberečtí nabídnutou šanci využili. V početní výhodě usměrnil za Godlova záda Vlachovu střílenou přihrávku Pekař a mohl se radovat z premiérové trefy v extralize.

"Dostal jsem skvělou přihrávku od Jardy Vlacha a dával jsme prakticky do prázdné branky. Kluci mi říkali, ať tam jsem připravený a přihrávku očekávám. Za první extraligový gól jsem moc rád, puk jsem si schoval," řekl liberecký útočník Matěj Pekař, který se dočkal ve svém devátém utkání v nejvyšší soutěži.

Hned po minutě druhé části navíc přišla další studená sprcha pro Vervu. Birner milimetrovým pasem našel Musila a ten trefou do odkryté branky zvýšil již na rozdíl tří gólů. Snížit mohl po rychlém přečíslení Zdráhal, Kváča se ale proti jeho střele skvěle přesunul. Hned vzápětí přidal čtvrtý zásah Liberce tečí Dernerovy střely domácí kapitán Jelínek. Zároveň tím vyhnal Godlu na střídačku, do branky putoval Zajíček.

Ani on ale neudržel čisté konto příliš dlouho - po necelých dvou minutách pobytu v brance ho svým druhým gólem v utkání překonal Musil. Liberec v této fázi hry naprosto dominoval a blízko šestému gólu byl Vlach, Zajíčkovi ale tentokrát pomohla tyč. Vlach se přesto své trefy dočkal v závěru druhého dějství, když dokonce ve vlastním oslabení využil výbornou přihrávku Lence. V pokračující početní výhodě se čestného úspěchu přeci jen dočkali také hokejisté Vervy, trefil se Lukeš.

Bílí Tygři začali třetí třetinu lehkovážně a hned po 41 vteřinách hry je potrestal Hübl, který za Kváčova záda dorazil Lukešovu ránu. Na rozdíl tří branek mohl poté upravit Fronk, tváří v tvář Kváčovi ale neuspěl. Litvínovští se i nadále snažili hrát aktivně a Kváča musel být neustále v pozoru. Liberec se poté už nikam nehnal a spíše kontroloval své vedení. Na konečných 3:6 ještě v závěru utkání snížil šikovnou tečí hostující Fronk.

"O osudu utkání stoprocentně rozhodla druhá třetina. Hodně nám pomohlo, že jsme hned po minutě hry dali gól. Pak nám tam napadaly i další branky a kontrolovali jsme hru. Ve třetí třetině jsme malinko polevili a dovolili soupeřovi výsledek zkorigovat," dodal Pekař.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme spokojeni s vítězstvím a produktivitou, která zápas rozhodla. První dvě třetiny jsme hráli dobře, kontrolovali jsme hru. Třetí třetina se nám příliš nepovedla, na můj vkus jsme soupeři dovolili příliš mnoho šancí. Měli jsme ale dostatečný náskok a celkově zápas po zásluze vyhráli."

Vladimír Országh (Litvínov): "To, co jsme předvedli od 10. do 40. minuty utkání nemá nic společného s hokejem a kolektivním sportem. Pro mě osobně to bylo obrovské zklamání, asi jsme ještě stále byli u vánočního stromečku. Nehrajeme zodpovědně celé utkání a už se to s námi táhne delší dobu a více zápasů. Určitě z toho vyvodíme nějaké důsledky."

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 6:3 (2:0, 4:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Derner (Pekař, P. Jelínek), 17. Pekař (J. Vlach, Rosandič), 21. A. Musil (Birner, Lenc), 28. P. Jelínek (Derner), 30. A. Musil (Lenc, Birner), 38. J. Vlach (Lenc) - 38. F. Lukeš (Pospíšil, Balinskis), 41. V. Hübl (F. Lukeš), 58. Fronk (P. Zdráhal, Válek). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5, navíc Pekař - Irving oba 10 minut. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Knot, Šmíd, Rosandič, Vitásek, T. Hanousek, Derner, Kolmann - Lenc, A. Musil, Birner - Pekař, P. Jelínek, T. Rachůnek - R. Pavlík, Hrabík, J. Vlach - Průžek, Šír, D. Špaček. Trenér: P. Augusta.

Litvínov: Godla (28. Zajíček) - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, Gerhát, P. Svoboda - Válek, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.