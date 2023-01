Liberec zdolal Karlovy Vary 3:1 a uspěl po třech prohrách

Liberec - Hokejisté Liberce otočili ve 38. kole extraligy na svém ledě zápas s Karlovými Vary z 0:1 na 3:1 a po třech porážkách v řadě opět naplno bodovali. V tabulce se pak Bílí Tygři vyhoupli na páté místo. Naopak Energie nedokázala navázat na páteční výhru z Českých Budějovic a v tabulce klesla na předposlední 13. pozici.

Liberec do zápasu vstoupil velmi aktivně a po několika vteřinách hry prověřil Habalovu pozornost ostrou ranou Ordoš. Poté si na osu hřiště vybruslil Frolík, také jeho střelu ukryl Habal v lapačce. Na druhé straně měl velkou šanci Juusola, který využil chybné rozehrávky Kváči. Liberecký brankář se ale stihnul mezi tři tyče vrátit včas.

První přesilovou hru v zápase si zahrála Energie, Kváča ale všechny střelecké pokusy bez větších potíží pochytal. V závěru první části ještě měl dobrou příležitost Melancon, Habal ale vytáhnul povedený zákrok.

V úvodu druhého dějství protáhl Kváču nebezpečnou ranou Hladonik. Na druhé straně zase Filippi připravil ideální palebnou pozici Ordošovi, liberecký útočník ale z mezikruží přestřelil.

Skóre zápasu se poprvé měnilo ve 29. minutě a do vedení šli hosté z Karlových Varů. Beránek ujel po křídle a jeho střela od levého mantinelu prošla Kváčovi až do sítě. Domácí ale dokázali brzy odpovědět, v přesilové hře vyrovnal střelou do horního rohu Habalovy branky Flynn.

Na začátku třetí dvacetiminutovky měl Liberec k dispozici více než minutovou početní výhodu pět na tři, Habal ale s vypětím všech sil svou branku uhájil. Liberečtí ale pokračovali v tlaku i nadále a po zásluze šli ve 45. minutě do vedení. Melancon našel přes osu hřiště volného Filippiho a ten propálil přemisťujícího se Habala.

Třetí branku domácích měl vzápětí na holi Faško-Rudáš, Habal ale svůj tým podržel. Udeřit tak mohli Západočeši, Redlich v obrovské šanci ale trefil pouze pravou tyč Kváčovy branky. Poté měli Bílí Tygři opět k dispozici dlouhou dvojnásobnou přesilovku, nesehráli ji ale vůbec dobře.

V početní výhodě si zahrála také Energie, šanci Černocha ale zlikvidoval Kváča. V závěru to tak hosté ještě zkusili při hře bez brankáře, pojistku ale přidal trefou do opuštěné branky Nedomlel.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme spokojení s výhrou, nebylo to vůbec jednoduché utkání. Soupeř hrál výborně, povětšinu zápasu měl lepší pohyb než my. O to více si cením toho, že jsme nakonec našli cestu k vítězství."

David Bruk (Karlovy Vary): "Bohužel jsme ztratili všechny body, ale z mého pohledu jsme neodehráli vůbec špatné utkání. Předvedená hra se mi líbila, vypracovali jsme si i dostatek šancí, nedokázali jsme je ale proměnit. Ve třetí třetině jsme ztratili hodně sil a času zbytečnými fauly, toho se musíme příště vyvarovat."

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. Flynn (Balinskis, A. Najman), 46. Filippi (Melancon), 59. Nedomlel (P. Jelínek) - 29. O. Beránek (Koblasa, Černoch). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 6189.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Ordoš - Frolík, A. Najman, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Hrníčko. Trenér: P. Augusta.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, Kružík - Kofroň, Hladonik, Juusola - Kohout, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.