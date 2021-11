Liberec zachránil v posledních sekundách duel v Pardubicích, pak rozhodl Filippi

Pardubice - Hokejisté Liberce vyhráli v dohrávaném utkání 25. extraligového kola na ledě Pardubic 3:2 v prodloužení. Po dvou prohrách, které měly oba celky za sebou, zabrali Bílí Tygři díky skvělému finiši. Jen 6,6 sekundy před vypršením základní hrací doby vyrovnal Dávid Gríger, v čase 64:38 pak rozhodl další útočník Tomáš Filippi. Hosté tak vrátili Dynamu porážku z úvodního klání sezony pod Ještědem.

V utkání s podtitulem "Dynamo děkuje", v němž klub ocenil práci složek integrovaného záchranného systému působících v Pardubickém kraji, scházel Dynamu Anthony Camara. "Nevešel se dneska do sestavy," řekl na pozápasové tiskové konferenci domácí kouč Richard Král.

Kanadský útočník má být přitom jedním z hlavních tahounů mužstva. "Nebyli jsme spokojení s jeho výkonem v posledním zápase a i s některými věcmi na tréninku. Dál bych to nechal bez komentáře. A zda s ním počítáme pro další zápasy? Uvidíme," doplnil Král.

Už po 99 sekundách fauloval hostující Melancon a předznamenal tak dění v úvodním dějství, neboť Bílí Tygři se bránili v oslabení hned čtyřikrát. Pardubičtí však byli nejnebezpečnější hned v první přesilovce, Hecl a Poulíček však stavem nepohnuli. V končící šesté minutě se naopak provinil proti pravidlům Paulovič a Severočeši šli do vedení: po zblokované střele Filippiho snadno uklidil puk do branky Ordoš.

V polovině první třetiny mohl vyrovnat Robertson, zblízka však zakončil těsně vedle. Domácí pak hráli v krátkém sledu po sobě tři početní výhody, jenže v nich nebyli nijak zvlášť nebezpeční. V 15. minutě se sice zdálo, že Paulovič snadno zavěsí do odkryté branky, ale Liberečtí obětavě pomohli brankáři Kváčovi a kotouč zblokovali. Na druhé straně zabránil navýšení náskoku Tygrů Frodl, když vychytal Grígera.

Během úvodních minut druhé části přišla v krátkém sledu dvě zaváhání hokejistů Dynama. Po tom prvním ujel Jiruš sám do sóla, při jeho zakončení však pomohla Frodlovi levá tyčka. O chvilku později přišla velmi špatná rozehrávka v obranném pásmu Pardubic, Klepiš však Frodla překonat nedokázal. Liberečtí znovu dostali puk za Frodlova záda v začínající 30. minutě, jenže Ordoš u toho fauloval vysokou holí.

Hosté dál hrozili spíše ojediněle a spíše pečlivě hlídali těsné vedení. Ve 36. minutě však selhali. Nejprve nedokázal dostat puk do středního pásma Kolmann, hned poté ho měl na holi jeho parťák z obrany Rosandič, jenže nastřelil pouze Kousala a o zbytek se postaral úspěšně zakončující Musil.

Již sedmý prohřešek proti pravidlům zkraje třetího dějství stál málem hosty i celý zápas. Po ostřelování liberecké branky dokonal obrat Hecl. Velkou šanci zvýšit měl po přečíslení dvou na jednoho Blümel, jenže netrefil puk. Liberecká střídačka sáhla v závěru ke hře bez gólmana. Bílí Tygři zavřeli bránící pětici v pásmu a Gríger dokázal v posledních sekundách vyrovnat.

"V posledních vteřinách už jsme poztráceli strašně moc bodů a je to obrovská škoda. Možná tam může být větší obětavost. Dneska jsme si to tam zase ztečovali hokejkou, pak to tam soupeř domlátí na brankovišti. Těžko říct, co přesně tam je z naší strany špatně," řekl trenér Král.

V prodloužení měli šance rozhodnout hráči obou celků, ale podařilo se to až 22 sekund před vypršením nastavované pětiminutovky Filippimu, který se trefil z kruhu parádní ranou pod horní tyčku.

"Do poslední minuty jsme věřili, že tady můžeme vyhrát. Makali jsme, dokud není opravdu konec, tak se pořád hraje. Dřete, máte tlak a pak přijde taková odměna, paráda," řekl hostující brankář Petr Kváča.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Těžko se mi to hodnotí. Z mého pohledu jsme byli celých šedesát minut lepší. Byli jsme aktivnější a měli jsme dobrý pohyb. Hráčům nemám, co bych vytkl. Bylo tam dobré nasazení a dobře jsme i bruslili. Měli jsme využít víc přesilovek. Jestli se nepletu, tak jsme využili jen jednu, což je málo. Asi šest vteřin před koncem dostaneme branku v situaci, kde možná šly kotouče zblokovat. Někteří hráči už tam byli dlouho, ale tohle musíme zvládat lépe. V posledních vteřinách už jsme poztráceli strašně moc bodů a je to obrovská škoda. Dnes jsme si zasloužili vyhrát, ale máme bohužel jen jeden bod, z čímž jsme samozřejmě nespokojení."

Patrik Augusta (Liberec): "Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, jsme s výsledkem spokojení. Na konci jsme vyrovnali a v prodloužení jsme dokázali zápas vyhrát. Myslím, že je to v sezoně vůbec poprvé, kdy jsme získali bod navíc, což je určitě pozitivní. Soupeř byl ale aktivnější a my jsme mu pomohli svou nedisciplinovaností. V takovém utkání nemůžeme dělat tolik faulů. Hráči to však odbojovali a byli nakonec odměněni bodem navíc."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 2:3 v prodloužení (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 36. A. Musil (R. Kousal), 44. Hecl (Paulovič, J. Mikuš) - 7. Ordoš (Filippi, Rosandič), 60. Gríger (Klepiš, Melancon), 65. Filippi (Rosandič, Gríger). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:8. Využití: 1:1. Diváci: 5345.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, J. Kolář, Robertson, Hrádek - Blümel, Poulíček, Paulovič - Hecl, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, Urban, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.

Liberec: Kváča - Kolmann, Rosandič, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, J. Šedivý - Gríger, Filippi, Ordoš - Zachar, Klepiš, A. Najman - Jiruš, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, J. Šír, A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.