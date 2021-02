Liberec vyřadil v poháru Žižkov až po prodloužení

Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu nad druholigovým Žižkovem až po prodloužení 3:1. V základní hrací době skončil zápas na umělé trávě nerozhodně 1:1, Slovanu pomohly k očekávanému postupu až góly střídajících hráčů Martina Koscelníka a Imada Rondiče.

Liberec vzhledem k účasti ve skupině Evropské ligy vstoupil podobně jako ve středu Plzeň do tohoto ročníku MOL Cupu až ve 3. kole. Kvůli současnému nepříznivému počasí byl duel se Žižkovem o den odložen a hrál se za stálého sněžení na umělé trávě v Doubí. Hrací plochu hlavního stadionu U Nisy Severočeši šetřili na víkendový ligový zápas s Českými Budějovicemi.

Trenér Slovanu Pavel Hoftych po víkendovém ligovém vítězství v Plzni tentokrát nasadil především hráče, kteří nepatří do obvyklé základní sestavy. Skóre otevřel minutu před přestávkou sám před brankářem Slovák Michal Faško a připsal si první soutěžní gól za Liberec.

Sedm minut po pauze ale Žižkov, jemuž ještě nezačala jarní část druholigové sezony, srovnal po hlavičce Josefa Bazala. Kouč Hoftych postupně poslal na trávník čtveřici opor a jeho svěřenci přece jen vydřeli postup. Ve třetí minutě prodloužení se po centru prosadil střídající Koscelník a za pět minut přidal pojistku z dorážky Rondič.

"V takovýchto podmínkách jsem asi nezažil ještě žádný soutěžní zápas. V těchto podmínkách je možné cokoliv, balon může odskočit, zapadnout do brány sám. Žižkov má kvalitní tým, takže jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. I proto, že v sestavě bylo hodně změn," řekl v nahrávce pro média Hoftych.

"Sestavu jsme protočili i z toho důvodu, že někteří hráči neměli možnost hrát žádné přípravné utkání. Sezona bude dlouhá, budeme potřebovat každého hráče. Věříme, že i tento zápas jim pomůže, aby se v týmu rychleji adaptovali," dodal kouč Slovanu.

Liberec se přidal k již dřívějším osmifinalistům Plzni, Olomouci, Slavii, Spartě, Mladé Boleslavi, Brnu, Slovácku, Teplicím, Bohemians 1905, Českým Budějovicím, druholigovým týmům Hradce Králové a Vlašimi a třetiligovým Karlovým Varům. Z programu 3. kola ještě zbývá odehrát dva zápasy. Ostrava 23. února přivítá Třinec a odložený duel Jablonce s Líšní zatím náhradní termín nemá.

MOL Cup byl v průběhu podzimu kvůli koronaviru zastaven a přerušen až do konce prosince. Program 3. kola se proto dohrává až v jarní části sezony. Kvůli terénům si řada klubů prohodila pořadatelství a domácím je většinou prvoligový celek.

Slovan Liberec - Viktoria Žižkov 3:1 po prodl. (1:1, 1:0)

Branky: 44. Faško, 93. Koscelník, 98. Rondič - 52. Bazal.

Sestava Liberce: Knobloch - Fukala, Purzitidis, Chaluš, Mikula - Cancola (69. Rabušic), Mara (120. Černický) - Nečas (57. Koscelník), Faško (82. Michal), Šulc (69. Pešek) - Csáno (57. Rondič) Trenér: Hoftych.