Liberec vyhrál v Litvínově a bodoval popatnácté za sebou

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Liberce vyhráli v 31. kole extraligy v Litvínově 4:3, bodovali popatnácté za sebou a posunuli se do čela tabulky o dva body před Spartu. Při své sérii si Bílí Tygři připsali jedinou prohru. Verva doma neuspěla poprvé po pěti výhrách v řadě. Vítěznou branku vstřelil ve 44. minutě v přesilové hře Lukáš Krenželok.

"První místo pro nás v tuto chvíli nic neznamená. Na konci prosince nikdo nikdy nic nevyhrál, extraliga je nesmírně vyrovnaná a každý může porazit každého. Pořád máme před sebou skoro půlku sezony. Je to hezké, ale je to úplně ta poslední věc, na kterou bychom se teď dívali," řekl trenér Liberce Patrik Augusta.

Domácí mohli hned v úvodu otevřít skóre, když v přečíslení uvolnil Lukeš Petružálka, ale jeho střelu Hrachovina vykopl pravým betonem. V šesté minutě se radovali hosté, kteří na dlouho uzamkli Vervu v jejím obranném pásmu a Maroszovu střelu od modré čáry tečoval před Honzíkem Musil. Zvýšit mohli Dlouhý a Šmíd.

Litvínov slavil vyrovnání v deváté minutě, kdy po Pavelkově přihrávce z pravé strany z úhlu překonal Hrachovinu kanadský obránce Kudla a ve 14. zápase v české extralize tak oslavil premiérovou branku. Více šancí měli následně domácí, ale v těch největších Jarůšek minul a Mahbod v 19. minutě trefil tyč.

Po 80 sekundách druhého dějství se domácí dočkali. Petružálek vyslal do úniku Lukeše, který prostřelil Hrachovinu mezi betony. Ve 25. minutě vyrovnal Lenc, jenž překonal Honzíka poté, co se k němu odrazil puk od zadního mantinelu po Graborenkově střele.

Za 28 sekund vrátil Litvínovu náskok Lukeš, který z pravého kruhu prostřelil libereckého gólmana pod vyrážečku. Za dalších 58 vteřin smazal ztrátu Bílých Tygrů z dorážky Špaček. V 37. minutě mohl otočit stav při první přesilové hře v zápase během Kubátova pobytu na trestné lavici Ordoš, jenže zamířil pouze do tyče.

"Rozhodly naše výpadky vždy po vstřeleném gólu. Oni se vždycky vrátili do zápasu. Proti takovém soupeři to chce vedení udržet a dostat ho pod tlak. Na jejich gól z přesilovky už jsme nedokázali zareagovat," prohlásil litvínovský útočník Michal Trávníček.

Hosté se dočkali vedení při Říhově vyloučení, kdy se trefil z pravého kruhu Krenželok přesně do protějšího horního rohu Honzíkovy branky. "Je to takové jediné místo, kam se sem tam trefím. Na tréninku tam střílím, gólman jde dolů a udělá se tam takové malé okénko. Trefil jsem to, ale dobře to sehráli kluci. Jelen (Petr Jelínek) mi dal parádní žábu, měl jsem čas a ještě jsem si to zpracoval. Vystřelil jsem a byl gól," popsal vítěznou branku Krenželok.

Zvýšil náskok mohl Marosz, na druhé straně neuspěl Hübl. Domácí nedosáhli na vyrovnání při Maroszově prohřešku ani při Krenželokově trestu na dvě plus dvě minuty. Velkou šanci neproměnil Lukeš, který netrefil v 58. minutě odkrytou branku.

"Chybělo nám asi trošičku štěstí v koncovce. Měli jsme v závěru tlak, drželi jsme se v přesilovce u nich dlouho a neprolétlo nám to tam. Asi se musíme víc tlačit před gólmana, aby neviděl. To je asi jedné, co chybí. Výkon proti Liberci může být povzbuzení, ale kdybychom si odnesli ze zápasu nějaké body, bylo by to samozřejmě lepší," řekl litvínovský gólman David Honzík.

Hlasy trenérů po utkání: Jindřich Kotrla (Litvínov): "Nejvíc nás trápí naše přesilovky, je to celou sezonu. Nedali jsme gól ani ze čtyřminutové přesilovky. Dokud to nezměníme, tak nad takovými soupeři nemůžeme vyhrávat." Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to velice vyrovnané utkání, které rozhodl jeden gól ve třetí třetině. Do půlky to byl hokej nahoru dolů, kdy šance střídala šanci a byla tam spousta brejkových situací. My jsme to do třetí třetiny malinko zatáhli a čekali jsme na jednu chybu. Podařilo se nám být produktivní v přesilovce. To rozhodlo zápas. První místo pro nás v tuto chvíli nic neznamená. Na konci prosince nikdo nikdy nic nevyhrál, extraliga je nesmírně vyrovnaná a každý může porazit každého. Pořád máme před sebou skoro půlku sezony. Je to hezké, ale je to úplně ta poslední věc, na kterou bychom se teď dívali."

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Kudla (T. Pavelka, Petružálek), 22. F. Lukeš (Petružálek, Kudla), 25. F. Lukeš (V. Hübl, T. Pavelka) - 6. A. Musil (Marosz, Šmíd), 25. Lenc (Graborenko), 26. D. Špaček (Marosz, A. Musil), 44. L. Krenželok (P. Jelínek, L. Hudáček). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6011 (vyprodáno).

Sestavy:

Litvínov: Honzík - Jánošík, Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Kubát - Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - L. Kašpar, J. Mikúš, Hedberg - Jurčík, Válek, Trávníček. Trenér: Kýhos.

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, Hanousek, Kotvan - Lenc, L. Hudáček, Průžek - Ordoš, Marosz, A. Musil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - D. Špaček, A. Najman, A. Dlouhý. Trenér: Augusta.