Liberec vyhrál po obratu v závěru na ledě Pardubic 2:1

Pardubice - Hokejisté Liberce porazili v utkání 55. extraligového kola Pardubice 2:1. Třetí Východočeši počtvrté za sebou nebodovali, přestože ještě na začátku 56. minuty vedli 1:0. Bílí Tygři na závěr pětizápasové série venkovních duelů bodovali naopak počtvrté v řadě. Vítězný gól dal při přesilovce v čase 57:32 obránce T.J. Melancon, jenž dokonal obrat 100 sekund po vyrovnání dalšího beka Lukáše Dernera.

"Vždycky je krásné zápas takhle otočit a vyhrát za tři body. Jsme hrozně moc rádi, že se nám to povedlo. Před třetí třetinou jsem Petru Kváčovi říkal, že to tam dám na lapačku jak jemu na tréninku. Tak jsme se na sebe jen tak pousmáli. Ale je jedno, kdo góly dává, hlavně, když vyhráváme," řekl Derner.

V úvodu nevyužili dobrých pozic ke gólovému zakončení Blümel a Camara. V končící páté minutě se proti pravidlům provinil Šmíd a domácí měli k dispozici první přesilovku, ale Liberečtí se bez větších problémů ubránili. Více práce měl hostující gólman Kváča v deváté minutě při šancích aktivního Blümela. Bílí Tygři o chvilku později nezvládli přečíslení dvou na jednoho a ani oni neuspěli v přesilovce.

Liberec byl postupně čím dál nebezpečnější, čemuž napomohla i další početní výhoda zkraje druhé třetiny. Ordošova teč a zakončení Faška-Rudáše se však neujaly, strážce domácího brankoviště Frodl byl pozorný. Ve 25. minutě už se měnilo skóre: Košťálek se prosmýkl mezi dvěma hostujícími hráči, zpětnou nahrávkou skvěle našel Musila a ten proti svému bývalému klubu zblízka nezaváhal.

Blümel a právě Musil měli krátce nato velmi dobrou možnost zvýšit, jenže ani jeden z nich nezakončil přesně. Oba celky si pak krátce po sobě zahrály v početní převaze. Při té liberecké měl v jejím závěru šanci Filippi, Frodl však udržel domácím těsný náskok.

"Myslím, že dvě třetiny byly hodně vyrovnané, obě mužstva hrála dobře systémově a nebylo tam ani moc šancí či přečíslení, čekalo se na nějaké přesilové hry. My jsme udělali chybu a dostali gól, ale věřili jsme do třetí třetiny, že když budeme hrát trpělivě a pořád stejně, tak se k nám něco odrazí," řekl hostující kouč Patrik Augusta.

Na začátku 45. minuty musel předčasně do šatny liberecký obránce Aubrecht, když tvrdě zasáhl Kousala a obdržel trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Za hrubost pykal i Musil, přesto pak měli domácí k dispozici tříminutovou přesilovku. Košťálkův pokus však zlikvidoval Kváča.

V končící 56. minutě se Bílí Tygři dočkali. Derner propálil od modré čáry Frodla. Pardubičtí sáhli ještě k trenérské výzvě, avizované nedovolené bránění gólmanovi však rozhodčí na záznamu neviděli. Následoval tak ještě navrch dvouminutový trest pro domácí. Ti měli v oslabení dobrou možnost, ale Kváča byl pozorný. A v polovině 58. minuty rozhodl Melancon. Závěrečná power play už porážku Dynama přes šance Camary a Říčky neodvrátila.

"V sezoně jsme ještě žádnou výzvu netrefili. Teď jsme se na to dívali ještě znovu po zápase a za nás tam dostal Frodlik ramenem do hlavy. Tyto výzvy se dají vždy rozhodnout dvěma směry, v sezoně zatím ale byly všechny proti nám. Uvidíme, třeba budeme mít více štěstí v play off," řekl domácí kouč Richard Král.

"Ani nevím, proč do té výzvy vůbec šli. Před gólmanem stál Klépa (Jakub Klepiš) a ten do brankoviště nikdy nechodí, takže jsem si byl jistý, že to bude platit," okomentoval celou situaci s úsměvem úspěšný střelec Derner.

Hlasy po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Chtěli jsme se odpíchnout od dobré defenzívy, když jsme v posledních zápasech dostávali hodně gólů. Byl to takový zápas play off. Z obou stran dobrá defenzíva a moc šancí k vidění nebylo. Dokázali jsme to držet do 56. minuty, bohužel pak jsme tam maličkou chybičku udělali. Přišla střela, která nám tam spadla, pak jsem dostali i druhý gól. I když jsme celý zápas hráli výborně oslabení, tak nám tam propadla jedna střela od modré čáry. Mohu říct, že s výkonem týmu - hlavně co se defenzivy týká - jsem spokojený. Ale je nám to k ničemu, když jsme smolně prohráli a nemáme ani bod."

Patrik Augusta (Liberec): "My jsme samozřejmě spokojení s výhrou, ještě když se nám to takhle povedlo otočit v závěru. Myslím, že dvě třetiny byly hodně vyrovnané, obě mužstva hrála dobře systémově a nebylo tam ani moc šancí či přečíslení, čekalo se na nějaké přesilové hry. My jsme udělali chybu a dostali gól, ale věřili jsme do třetí třetiny, že když budeme hrát trpělivě a pořád stejně, tak se k nám něco odrazí. To se nám i povedlo. Ta utkání (s Pardubicemi) jsou jak přes kopírák a střídáme se do začátku sezony. Dnes byla řada na nás a já musím klukům pogratulovat."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávka: 25. A. Musil (Košťálek), 56. Derner, 58. Melancon. Rozhodčí: Kika, Vrba - Zíka, Klouček. Vyloučení: 8:4, navíc Paulovič 5 min. - Aubrecht 5 min. a do konce zápasu. Využití: 0:1. Diváci: 4597 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Sergijenko, Hrádek, Petgrave, Vála - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - T. Urban, Anděl, Hecl. Trenéři: R. Král.

Liberec: Kváča - Štibingr, Šmíd, Melancon, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, J. Šír, Čederle. Trenér: P. Augusta.