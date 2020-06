Liberec vyhrál nad Ostravou a posunul se v lize na čtvrté místo

Liberec - Fotbalisté Liberce porazili ve třetím kole ligové nadstavby ve skupině o titul Ostravu 2:1. Slovan poslal v 76. minutě do vedení Jakub Pešek a v 85. minutě přidal pojistku Kamso Mara, v závěru nastavení už jen snížil z penalty Patrizio Stronati. Liberec vyhrál po pěti kolech a dobře se naladil na středeční domácí finále poháru se Spartou. Slovan v neúplné tabulce poskočil na čtvrté místo a má jistotu, že skončí před Ostravou. Naopak Baník v nadstavbě i potřetí prohrál a zůstala mu jen teoretická šance na účast v evropských pohárech.

Do hlediště se při limitu 5000 osob a vzhledem k dalším omezením kvůli novému koronaviru dostalo 2488 diváků a mezi nimi nechybělo pár hostujících fanoušků. V Liberci začala před utkáním bouřka a v první půli se hrálo za stálého deště.

Ostrava sice více držela míč, ale šance si vytvářel Liberec. Hrozil především Kuchta, který byl pro Baník hlavní útočnou hrozbou při absenci domácí ofenzivních opor Malinského s Balutou. Severočechům kvůli žlutým kartám scházel i hlavní kouč Pavel Hoftych, jenž sledoval zápas z hlediště.

Na lavičce ho zastoupili asistenti Pavel Medynský a Miroslav Holeňák. "Taktické pokyny jsme ladili dnes na (hotelu) Maruška při relaxaci a při procházce po kráse Jizerských hor. Měli jsme připravenou strategii, samozřejmě detaily jsme vyřešili s Mírou Holeňákem," řekl v nahrávce pro média Medynský.

První velkou možnost měl Kuchta v 11. minutě, kdy zblízka trefil jen Laštůvku. Hostující gólman vyhrál souboj s Kuchtou i v 37. minutě, kdy útočníkův oblouček dokázal lehce přizvednout na břevno. O chvíli později si pak Laštůvka poradil s Kuchtovou technickou střelou.

Kouč Baníku Luboš Kozel v poločase dvakrát střídal a poslal na trávník Smolu s uzdraveným De Azevedem, který si připsal jubilejní 100. start v české lize. Jako první ale znovu zahrozili domácí, po akci mladíka Berana Pešek v dobré pozici ve vápně minul.

Slezané, kteří potřebovali k oživení nadějí na účast v evropských pohárech zvítězit, se v druhé půli nemohli dostat do tempa a dál hrozili spíše domácí. Beran v 65. minutě minul, v 76. minutě však už Liberec slavil. Po chybě v hostující obraně se otevřel prostor před Peškem a jeho tečovaná střela zpoza vápna zapadla k tyči. Záložník Slovanu skóroval pošesté v ligové sezoně.

"Vypadnul tam odražený balon. Sebral jsem si to, byl jsem tam úplně sám. Rondič mi odtáhl Stronatiho do strany, mohl jsem mu přihrát, ale zvolil jsem takovou skrytou střelu. Asi byla tečovaná, ale byla přesná k tyči," uvedl Pešek.

V 85. minutě přidal Liberec pojistku. Zemanův centr z přímého kopu se odrazil přímo před Maru a ten zblízka hlavou nezaváhal. Baník se dočkal snížení až příliš pozdě. Ve čtvrté minutě nastavení zahrál Mikula ve vlastním vápně rukou a sudí Proske po zhlédnutí záznamu na videu nařídil penaltu, kterou Stronati o dvě minuty později s přehledem proměnil.

Před dvěma týdny Liberec v závěru základní části doma s Ostravou remizoval bez branek. "I v minulém utkání jsme měli druhý poločas tři čtyři šance, kdy jsme mohli vstřelit branku, to se nám nepovedlo. O to větší radost máme dnes, protože jsme góly dali. Kluci byli trpěliví, čekali jsme na svoji šanci," řekl Medynský.

"Naše hra byla podobná jako v zápase tady před 14 dny, zase jsme tahali za kratší konec. Dnes jsme neměli čím uspět. Zápasy v první šestce nám ukazují zrcadlo, které je k nám bohužel trochu nemilosrdné. Ale je to prostě realita, vidíme, že na nejlepší týmy teď nemáme," podotkl ostravský trenér Kozel.

Hlasy po utkání:

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "Myslím, že Ostrava přijela se stejnou taktikou jako před 14 dny. Vzadu si hodně přihrávají a pak se snaží dostat za naši obranu. Na to jsme byli velmi dobře připraveni. I v minulém utkání jsme měli druhý poločas tři čtyři šance, kdy jsme mohli vstřelit branku, to se nám nepovedlo. O to větší radost máme dnes, protože jsme góly dali. Kluci byli trpěliví, čekali jsme na svoji šanci. Přišla střela Kuby Peška a pak jsme to potvrdili brankou Kamsa Mary. Když to vezmu celkově, vítězství bylo zasloužené."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Naše hra byla podobná jako v zápase tady před 14 dny, kdy jsme tu se štěstím uhráli remízu. Průběh byl podobný, zase jsme tahali za kratší konec. Dnes pro mě zklamání. Trochu jsme kalkulovali i s programem domácích, jaký měli. Ale byli jsme to my, kdo tahal nohy. Byli jsme ve všem slabší, pomalejší, byli jsme v osobních soubojích horší. Dnes jsme neměli čím uspět. Zápasy v první šestce nám ukazují zrcadlo, které je k nám bohužel trochu nemilosrdné. Ale je to prostě realita, vidíme, že na nejlepší týmy teď nemáme."

Slovan Liberec - Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Branky: 76. Pešek, 85. Mara - 90.+6 Stronati z pen. Rozhodčí: Proske - Hrabovský, Dresler - Houdek (video). ŽK: Kuchta, Koscelník - Lalkovič, Potočný, Smola. Diváci: 2488 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Koscelník (90.+4 Dvořák), Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada - Zeman (90.+4 Černický), Beran (79. Michal), Pešek (79. Fukala) - Kuchta (72. Rondič). Trenér: Medynský.

Ostrava: Laštůvka - Procházka, Svozil (64. Kaloč), Stronati - Reiter (63. Buchta), Jirásek, Jánoš, Lalkovič (46. De Azevedo), Fleišman - Šašinka (46. Smola), Potočný (75. Drozd). Trenér: Kozel.