Liberec vyhrál i druhé semifinále na Spartě, dva gól dal Bulíř

Praha - Hokejisté Liberce uspěli i ve druhém extraligovém semifinále na ledě Sparty a po výhře 3:1 vedou v sérii na čtyři vítězné zápasy 2:0. Dvě branky dal Michal Bulíř, který s 22 góly v play off překonal klubový rekord Petra Nedvěda. Boj o finále bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek v Liberci.

Sparta po sobotní porážce 1:5 nastoupila s pozměněným složením útoků s výjimkou elitní řady. Místo Davida Dvořáčka se zařadil do sestavy Tomáš Šmerha, který se vrátil do extraligy poprvé od 9. února. Dosud nastupoval za prvoligovou Slavii. Návratu se dočkal den před 23. narozeninami.

Otevřít skóre mohla v 6. minutě Sparta, ale Kváča vyrazil Sobotkovu střelu a následně mu pomohla po Horákově dorážce horní tyčka. V čase 7:23 se naopak radoval Liberec, který potrestal Jurčinovo vyloučení. Lenc po Grígerově přihrávce zpoza branky z levého kruhu místo střely našel ještě Bulíře, který zamířil do odkryté části branky. Pro Bulíře to byla 21. trefa v play off a vyrovnal Nedvědův klubový rekord.

Odpovědět mohl Buchtele, ale Kváča ukryl jeho střelu v lapačce. Na druhé straně nadělala problémy Salákovi Jelínkova střela. V závěru úvodní části zamířil do šatny předčasně s krvavým zraněním v obličeji po Musilově ataku u mantinelu domácí bek Polášek, po pauze se do hry vrátil.

Sparta na přelomu první a druhé třetiny nevyužila početní výhodu při Vitáskově vyloučení, Kváča si poradil se střelami Sobotky a Tomáška. Při Formanově vyloučení zahrozili Lenc a Bulíř.

Pražané se nedočkali přesilovkové branky v sérii ani při Špačkově trestu, při kterém se do šance nedostali. Na druhé straně při plném počtu hráčů na ledě měl možnost Bulíř. V závěru druhé části po dlouhém boji o zašlápnutý puk u mantinelu došlo k potyčce, ze které vzešla přesilovka pro domácí i desetiminutový trest pro autora hattricku z prvního duelu Vlacha.

Oslabený Liberec oslabení znovu přečkal a odolal i při tlaku ve 44. minutě. Nejdříve trefil Horák pravou tyčku a Němečkovu dorážku kryl pravým betonem Kváča. V čase 45:46 sice dotlačil z dorážky puk za libereckého gólmana Kudrna, ale kouč Patrik Augusta si vzal trenérskou výzvu a branka neplatila kvůli Tomáškovu strčení do Kváči.

Při Řepíkově vyloučení si poradil Salák s Bulířovou střelou. Devět minut před koncem se dostal do úniku Gríger, ale sparťanský gólman zasáhl lapačkou. O chvíli později obral Musil na pravém kruhu o puk Dvořáka a po rychlé otočce jej poslal bekhendem k pravé tyči, aniž by Salák stihl na jeho manévr zareagovat.

V čase 58:47 při Poláškově trestu ještě zvýšil Bulíř svou šestou trefou v letošním play off. Kváčovi sebral nulu 15 sekund před koncem podařenou střelou Tomášek.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Náš výkon byl trošičku lepší, byli jsme bojovnější a mělo to trošku větší tempo, ale musím uznat, že Liberec byl oba zápasy lepší a zaslouženě vede 2:0. Když to hodně přeženu, tak musíme zlepšit všechno, protože děláme chyby v obraně a nedostáváme se do šancí. Proto jsme prohráli oba zápasy."

Patrik Augusta (Liberec): "Odvedli jsme tady dva velice dobré výkony a díky tomu máme dva body v této sérii, která samozřejmě nekončí. Je to boj o každý metr ledu, je to těžká série a vůbec nic není rozhodnuté. Jsem rád, jak jsme se toho zhostili. Bylo to dnes vyrovnané, nám tam naštěstí padl druhý gól, který nám dal trošku víc klidu do závěru. Chci pochválit hráče od prvního do posledního, kteří dnes nastoupili."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 60. Tomášek – 8. Bulíř (Lenc, Gríger), 52. A. Musil, 59. Bulíř (Gríger, Lenc). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4, navíc J. Vlach (Liberec) 10 min. Využití: 0:2. Bez diváků. Stav série: 0:2.

Sestavy:

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček, od 21. navíc M. Jandus - Řepík, R. Horák, Sobotka - M. Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, Tomášek, Rousek - Zikmund, M. Sukeľ, Šmerha. Trenéři: Hořava a Jandač.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach - R. Pavlík, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.