Liberec v závěru otočil bitvu na ledě Hradce Králové

Hradec Králové – Hokejisté Liberce vyhráli na branky velmi skromný duel prvního kola extraligy v Hradci Králové 2:1 v prodloužení. Za stavu 0:1 totiž v koncovce utkání využili dvě přesilové hry a zásluhou gólu obránce Uvise Balinskise v čase 61:05 získali dva body.

Oba soupeři se v úvodním extraligovém kole potkali už počtvrté za posledních šest ročníků. O poznání živější byl zpočátku Liberec, jen v první přesilovce neproměnil dvě velké šance Faško-Rudáš. Tygři však měli problémy se svým odchovancem v dresu soupeře, rychlonohým Zacharem, který se za osm minut ocitl dvakrát sám před Kváčou. Ani jednou na něj ale nevyzrál.

Královéhradečtí se potom vzepjali k dvouminutovému tlaku a dobré ráně Smoleňáka, bezbrankový stav ale po první třetině těšil o něco více domácí. Ve druhé přesilovce totiž napálil tyč Bulíř.

Poměrně atraktivní podívané chyběly góly i dál, tentokrát hlavně ty hradecké. Domácí se totiž zvedli. Po Rosandičově chybě zkoušel Kváču vestoje vymíchat Okuliar, liberecký brankář byl však excelentní. Speciálně pak v oslabení proti "tutovce" Smoleňáka. Slováci Rosandič s Okuliarem si svůj duel brzy zopakovali. Skončilo to dokonce trestným střílením pro domácího útočníka, ten při něm ale vůbec netrefil branku.

Po druhé přestávce selhal v další gólové šanci z dorážky v brankovišti. Až po 45 minutách hry se skóre poprvé měnilo. Převahu Mountfieldu využil střelou od modré čáry obránce Filip Pavlík, jenž využil zakrytého Kváčova výhledu. Divákům na stadionu pak zatrnulo, když jeden z nich spadl ze schodů, nicméně po rychlém zásahu zdravotníků mohl zápas pokračovat.

Bílí Tygři se přes celoplošnou aktivitu domácích prakticky nedostávali ke střelbě, Hradec jim ale v závěru pomohl fauly. Když na trestnou lavici odešel Zachar, dvě minuty před třetí sirénou zmařil Růžičkovi nulu překvapivou střelou z úhlu Filippi. Prohřešek Lva z posledních sekund potrestal v prodloužení lotyšský bek Balinskis.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "První třetinu nás možná trochu svazovala nervozita, ale postupně jsme našli energii a vytvářeli si příležitosti ke gólům. Jednu jsme proměnili. Z tempa jsme se bohužel dostávali zbytečnými vyloučeními, disciplína a fauly nás stály vítězství. Nepomohli jsme si v přesilovkách a rozhodly dva góly, které jsme dostali v oslabení."

Patrik Augusta (Liberec): "Do půlky bylo utkání hodně vyrovnané, pak nás Hradec malinko zatlačil a zaslouženě šel do vedení. Jsem hrozně rád, že jsme nesložili zbraně a díky speciálním týmům se nám podařilo utkání vyhrát, ať už to byla ubráněná oslabení, nebo dvě proměněné přesilové hry v závěru."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 1:2 po prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 46. F. Pavlík (Cingeľ, Jank) - 58. Filippi (Birner, Bulíř), 62. Balinskis (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Pilný, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. Diváci: 4301.

Hradec Králové: J. Růžička - Blain, Kalina, F. Pavlík,Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Lev, Cingeľ, Štohanzl - Ščerbak, Lalancette, Smoleňák - Okuliar, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Rosandič, Derner, J. Dvořák, Vitásek, Aubrecht - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Ordoš - Flynn, P. Jelínek, J. Vlach - A. Najman, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.