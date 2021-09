Liberec v premiéře pod Kozlem ztratil vedení 2:0 a s Pardubicemi remizoval

Praha - Fotbalisté Liberce v premiéře pod trenérem Lubošem Kozlem neudrželi dvougólový náskok a v 7. kole první ligy remizovali na hřišti Pardubic 2:2. Slovan vedl v domácím azylu Východočechů v pražském Ďolíčku díky brankám Imada Rondiče a Karola Mészárose 2:0, ale po změně stran dvěma trefami srovnal při soutěžním debutu za svůj nový klub střídající Lukáš Matějka. Severočeši v lize nevyhráli už 12 utkání a zůstali v tabulce poslední. Pardubičtí doma i napočtvrté v této sezoně bodovali a jsou jedenáctí.

Kozel, který na lavičce Liberce nahradil Hoftycha a koučoval první zápas od únorového konce v Ostravě, nasadil do základní sestavy i dvě čerstvé posily Plechatého s Tiéhim. Jako první zahrozili Pardubičtí, Beranovu střelu zpoza vápna v páté minutě vyškrábl gólman Knobloch. Tischlerův tečovaný pokus pak skončil těsně mimo.

V 11. minutě měli blízko k vedení Severočeši. Na Faškův centr si naskočil Gebre Selassie a radost z první ligové branky po návratu ze zahraničí mu pokazilo břevno. Za osm minut postupoval sám na Markoviče Matoušek, ale sólo nezvládl a jen trefil domácího brankáře.

Ve 23. minutě už hosté slavili. Faško kolmicí vysunul Rondiče a bosenský útočník zakončil sólo s přehledem. "Myslím, že mi to brankář trochu ulehčil. Po prvním dotyku jsem se podíval, kde stojí a viděl jsem, že šel na moji levou stranu. Tak jsem mířil na druhou," uvedl v nahrávce pro média Rondič. "Každý útočník musí být šťastný, když dá po dlouhé době gól. Ani to ale bohužel nestačilo na výhru," dodal.

Osm minut před pauzou Liberečtí zvýšili. Po Frýdkově přihrávce se dostal do sóla tentokrát Mészáros a sám před Markovičem nezaváhal. Slovenský záložník dal za Liberec první ligový gól po letním příchodu z Českých Budějovic.

"Prvních 10 minut to vypadalo dobře, ale potom převzal iniciativu Liberec. Nechal nás hrát, my jsme ztráceli míče a oni chodili do brejků. Měli několik nebezpečných situací a dvě z nich proměnili. Z naší strany špatný první poločas," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

"Od 10. minuty jsme hráli tak, jak bychom chtěli hrát. Byli jsme nebezpeční v rychlém přechodu, z těchto situací jsme dali dvě branky. Vedení bylo naprosto zasloužené, jen škoda, že jsme nevedli ještě víc," řekl Kozel.

Pardubičtí po přestávce dvakrát střídali a jeden z nových hráčů snížil. Matějka si v 57. minutě naskočil na centr po rohu a hlavou zblízka překonal Knoblocha. Třiadvacetiletý útočník dal svůj první soutěžní gól za Východočechy po příchodu z Plzně.

Matějka mohl po hodině hry srovnat, ale vychytal ho Knobloch. V 73. minutě už se pardubický útočník druhé branky v utkání dočkal, když zblízka umístil míč do sítě. Dvakrát v jednom ligovém zápase se trefil poprvé v kariéře, druhou asistenci si připsal Cadu. "Byl jsem rád, že jsem dostal šanci po poločase. Šel jsem do zápasu s tím, že chci dát nějaký gól. Jsem rád, že si to dnes sedlo a povedlo se to," uvedl Matějka.

V 87. minutě ještě mohl hostům vrátit vedení střídající Tupta, ale Markovič jeho pokus z přímého kopu vyrazil. "Jak jsme dostali první gól, tak to s námi zacloumalo. Ukázalo se, že ještě nejsme tak silní, abychom si věřili, že duel dohrajeme. Asi zasloužená remíza. Ale když vedeme 2:0, měli bychom duel dohrát do vítězného konce," podotkl Kozel.

"Druhou půli jsme zvládli velice dobře, byli jsme jednoznačně lepším mužstvem a zaslouženě jsme vyrovnali. Škoda, že se nám nepovedlo dát třetí gól. Po zklamání z prvního poločasu jsme celkem spokojení, že jsme byli schopni dotáhnout to do remízy," dodal Novotný.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Liberec určitě není tým, který by se měl pohybovat na spodku tabulky. Přesto jsme chtěli urvat tři body, což se nám nepodařilo. Utkání mělo dva rozdílné poločasy. Prvních 10 minut to vypadalo dobře, měli jsme náznaky šancí. Ale potom převzal iniciativu Liberec. Nechal nás hrát, my jsme ztráceli míče a oni chodili do brejků. Měli několik nebezpečných situací a dvě z nich proměnili. Z naší strany špatný první poločas. Do druhého poločasu jsme to přeskupili. Druhou půli jsme zvládli velice dobře, byli jsme jednoznačně lepším mužstvem a zaslouženě jsme vyrovnali. Škoda, že se nám nepovedlo dát třetí gól. Po zklamání z prvního poločasu jsme celkem spokojení, že jsme byli schopni dotáhnout to do remízy."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Od 10. minuty jsme hráli tak, jak bychom chtěli hrát. Byli jsme nebezpeční v rychlém přechodu, z těchto situací jsme dali dvě branky. Ještě jsme měli jednu. Vedení bylo naprosto zasloužené, jen škoda, že jsme nevedli ještě víc. Druhý poločas jsme na ten výkon nenavázali. Domácí prostřídali a noví hráči jim pomohli. Jak jsme dostali první gól, tak to s námi zacloumalo. Ukázalo se, že ještě nejsme tak silní, abychom si věřili, že duel dohrajeme. Domácí šli za vyrovnáním, což se jim nakonec podařilo. Nebezpečné situace se nám povedlo vytvořit až za stavu 2:2. Asi zasloužená remíza, ale trošku to mrzí. Když vedeme 2:0, měli bychom duel dohrát do vítězného konce."

FK Pardubice - Slovan Liberec 2:2 (0:2)

Branky: 57. a 73. Matějka - 23. Rondič, 37. Mészáros. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Podaný - Kocourek (video). ŽK: Cadu, Jeřábek, Sláma, Tischler - Mészáros, Faško, Matoušek, Frýdek, Rondič. Diváci: 772.

Sestavy:

Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Sláma - Solil (90.+1 Huf), Červ - Tischler, Beran (46. Jeřábek), Kostka (46. Matějka) - Chytil. Trenér: Novotný.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Faško (77. Purzitidis), Tiéhi - Matoušek (69. Nečas), Frýdek (63. Tupta), Mészáros (69. Fukala) - Rondič (77. Hilál).Trenér: Kozel.