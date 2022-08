Liberec v poslední minutě ztratil výhru nad Českými Budějovicemi

Liberec - Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole první ligy doma remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. Slovan vedl po brance Micka van Burena a měl spoustu dalších šancí, ale v poslední minutě Severočechy o výhru připravil Lukáš Havel. Oba góly padly po hrubých chybách brankářů.

Trenér domácích Luboš Kozel udělal ve srovnání s prohrou s Pardubicemi čtyři změny v sestavě a jeden z nových hráčů Mikula se hned v úvodu představil střelou z dálky. Ve 22. minutě vypálil z 15 metrů Frýdek, brankáři Šípošovi vypadl míč z rukou a dobíhající Van Buren, který v minulé sezoně oblékal dres dnešního soupeře, ho pohotově poslal do sítě. Byl to první liberecký gól v českobudějovické brance po třech zápasech s nulou. Nizozemský útočník dal čtvrtou branku v ligové sezoně a vede tabulku střelců.

Domácí byli dál aktivnější a nejistého Šípoše se snažili ohrozit střelami z dálky. Frýdek ani Červ ale při svých pokusech branku netrefili a s Preislerovou hlavičkou si jihočeský gólman poradil. Pět minut před přestávkou to znovu zkusil z hranice šestnáctky Frýdek, Šípoše však podruhé už nezaskočil.

Obraz hry se nezměnil ani ve druhém poločase, ale Liberec bilanci nejproduktivnějšího útoku v lize dalšími góly nepotvrdil. Kozák ve výhodné pozici prováhal správný okamžik na střelu a Matoušek, který ho po necelé hodině hry vystřídal, mířil těsně vedle pravé tyče.

Na domácím účtu přibývaly střely, ale nadějným kombinacím chybělo přesnější zakončení. Van Burenovu hlavičku Šípoš vyrazil a když už Talovjerov v 73. minutě dostal míč hlavičkou do sítě, gól neplatil pro předchozí ofsajd.

Na druhé straně při ojedinělé akci nebezpečně hlavičkoval Hora a belgický brankář Vliegen jen s námahou vyrazil Hellebrandovu střelu. V poslední minutě normální hrací doby napřáhl z dálky ligový debutant Švec, Vliegen míč neudržel a Havel zařídil hostům bod. České Budějovice počtvrté za sebou s Libercem neprohrály, současně ale zvítězily v jediném z posledních 18 vzájemných duelů.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Podali jsme možná jeden z nejlepších výkonů tady. Nepamatuju se, že bychom takhle dominovali, ani proti Teplicím, kdy jsme dali pět gólů. Soupeře jsme přehrávali po celý zápas, dostávali jsme se do koncovky. Ve druhé půli jsme šli několikrát velmi dobře do přečíslení, tam se ten zápas dal rozhodnout. Soupeř nebyl nijak nebezpečný, už jsem si říkal, že to dohrajeme, ale nakonec jsme gól dostali. Byl podobný, jako jsme dali my. Brankářovi to vypadlo, ale měli jsme být u míče první my. Ale je to jen důsledek toho, že jsme nedali druhou branku, protože ty situace na to byly."

Jozef Weber (trenér Budějovic): "Byla to šťastná remíza. Po obdržené brance a chybě gólmana jsme se úplně sesypali a dvacet minut jsme nedokázali čelit domácím. Jen se štěstím jsme šli do šaten pouze s jednogólovým rozdílem. Museli jsme do toho vstoupit střídáním, tam bylo pět šest velice slabých výkonů. Po střídání se to zlepšilo, Hellebrand herně pomohl a mladí útočníci Hais s Matouškem to rozpohybovali. Jejich nasazení vedlo k vyrovnání. Kdyby domácí šli do vedení 2:0, už by to bylo složité. Bod bereme jako vítězství."

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 1:1 (1:0)

Branky: 22. Van Buren - 90. Havel. Rozhodčí: Orel - Arnošt, Kotalík - Klíma (video). ŽK: Mara - Sladký, Hora. Diváci: 4258.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov (84. Purzitidis), Plechatý - Mikula, Doumbia (75. Rondič), Červ (75. Mara), Frýdek, Preisler - Van Buren (84. Rabušic), Kozák (57. Jan Matoušek). Trenér: Kozel.

Č. Budějovice: Šípoš - Havel, Králik, Broukal - Sladký, Hora, Grič (46. Švec), Čolič (69. Jakub Matoušek) - Čmelík (90. Čavoš), Potočný (46. Hellebrand) - Škoda (69. Hais). Trenér: Weber.