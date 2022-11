Liberec uspěl podruhé za sebou, v Plzni vyhrál v prodloužení

Plzeň - Hokejisté Liberce zvítězili v 19. kole extraligy na ledě Plzně 4:3 v prodloužení a po předchozí sérii šesti proher uspěli podruhé za sebou. Bílí Tygři na ledě Indiánů vedli 1:0 a 3:2, jenže domácí dokázali skóre vždy vyrovnat. Druhý bod zajistil hostům nakonec v čase 60:22 útočník Tomáš Filippi, v dresu Severočechů mu zdatně sekundoval dvougólový Michal Ordoš. Domácí po páteční výhře v západočeském derby tentokrát prodloužení nezvládli, bodovali však poosmé z posledních devíti zápasů.

Po zaváhání domácí defenzívy se již v páté minutě prosadil po přihrávce Najmana přesnou střelou z mezikruží Ordoš. Plzeňští rychle zareagovali díky vyloučení Dernera, které v sedmé minutě potrestal opakovanou ranou z pravého kruhu Rekonen. Poté se hra uklidnila a hosté pořádně zahrozili až nebezpečnou Frolíkovou dorážkou, kterou zlikvidoval gólman Svoboda.

Naopak v 17. minutě po odražené přihrávce Zámorského zakončil svůj průnik přesnou střelou pod horní tyčku Blomstrand a dokonal obrat Indiánů. Od další pohromy uchránil před první přestávkou Tygry jen skvělý rozklek gólmana Kváči při pokusu Suchého z bezprostřední blízkosti.

Začátek prostřední třetiny sice ovládli střelecky aktivnější domácí, ale Kváča byl pozorný a poradil si i se svižnou střelou rozjetého Bittena ve 27. minutě. Hosté přečkali bez úhony rovněž dvě oslabení a po polovině utkání se i díky nedisciplinovanosti soupeře zvedli.

Ve 35. minutě totiž přesilovku pět na tři zužitkoval ranou bez přípravy z pravého kruhu Balinskis a o dvě minuty později po rychlém brejku ozdobil kombinaci s Flynnem povedeným bekhendovým blafákem Ordoš. Indiáni mohli záhy odpovědět, jenže Kváča vyrazil pokus nekrytého Suchého z mezikruží.

Domácí v úvodu závěrečné třetiny otevřeli hru, jenže naopak Svoboda jen se štěstím napravil své zaváhání při rozehrávce zákrokem proti střele Frolíka do odkryté branky a za chvíli vytěsnil mimo ránu bez přípravy v podání Faška-Rudáše. Až ve 48. minutě udeřilo na druhé straně, když individuální průnik zakončil úspěšně Holešinský na 3:3.

Rozjetí Indiáni poté soupeře sice znovu přehrávali, ale z protiútoku v 56. minutě musel Svoboda včasným vyjetím zneškodnit šanci Faška-Rudáše. Prodloužení neodvrátil ani krátce před sirénou Kodýtek, jenž v gólové pozici zblízka pálil nad.

Nastavení ukončil již po 22 sekundách Filippi povedenou střelou přesně do levého horního rohu.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Vstup do utkání jsme neměli ideální, ale neustále jsme nabádali hráče k nějaké aktivitě, což vyústilo ve dvě branky. Ve druhé třetině rozhodly dva momenty. Za stavu 2:1 jsme neproměnili dvě přesilovky, následně jsme udělali dva zbytečné fauly a soupeř stav otočil. O přestávce jsme si řekli, že nesmíme ztratit klid a zabojovat. Podařilo se nám vyrovnat. Pak se hrálo nahoru dolů a mohli jsme rozhodnout i v základní hrací době. Prodloužení bylo po naší chybě rychle rozhodnuté. Jsme rádi, že jsme před přestávkou bodovali. Odpočineme si a potrénujeme do další části sezony. Budeme pracovat na zlepšení našich nedostatků."

Jiří Kudrna (Liberec): "Měli jsme výborný vstup do utkání a ujali jsme se vedení. Domácí hrozili z protiútoků i tlaku do branky a skóre otočili. Zápas byl vyrovnaný a ve druhé třetině jsme si vzali vedení zpět. Třetí třetinu jsme podle mě odehráli velice dobře. Proto nás trochu mrzí, že jsme to nedotáhli do třech bodů. Vážíme si ale ohromně i výhry v prodloužení. Máme jich tuto sezonu hodně a moc se nám v nich nedařilo. Navíc Plzeň teď dvakrát brala bonusový bod, o to je vítězství pro nás cennější. Máme z posledních dvou utkání pět bodů a jsme rádi, že jsme před přestávkou zabodovali. Musíme hráče pochválit, že jsme to tu takhle odpracovali."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 3:4 v prodl. (2:1, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Rekonen (Kodýtek, Hrabík), 17. Blomstrand, 48. Holešinský (Schleiss, Kodýtek) - 3. Ordoš (A. Najman, Frolík), 35. Balinskis (Vlach), 37. Ordoš (Flynn), 61. Filippi (Balinskis, Birner). Rozhodčí: Horák, Kika - Lhotský, Malý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 3897.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Baránek, Vitaloš, Kvasnička, Kaňák, Houdek - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - Holešinský, Mertl, Blomstrand - Hrabík, Malát, F. Suchý - Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Liberec: Kváča - Štibingr, Balinskis, Kolmann, Melancon, J. Dvořák, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Frolík, A. Najman, Vlach - Flynn, P. Jelínek, Ordoš - Rychlovský, J. Šír, A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.