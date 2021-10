Liberec udolal po obratu Karlovy Vary 3:2 a doma bodoval počtvrté za sebou

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 18. kole hokejové extraligy na svém ledě Karlovy Vary 3:2 a doma bodovali počtvrté za sebou. Bílí Tygři dokázali navázat na nedělní výhru nad Litvínovem a v tabulce se posunuli na desátou příčku. Naopak Energie venku prohrála šesté utkání v řadě a v tabulce klesla za Liberec na jedenáctém místo. Hosté se v utkání dostali zásluhou Beránkovy trefy v přesilovce brzy do vedení, před polovinou utkání však šťastně vyrovnal Michal Birner. Ve třetí třetině domácí dovršili obrat po trefách Lukáše Dernera a Jaroslava Vlacha.

Úvod utkání byl opatrný z obou stran a hra se odehrávala převážně ve středním pásmu. V první gólové šanci byl domácí Klepiš, Novotný se ale blýsknul skvělým zákrokem. Na opačné straně poté zahrozil Vondráček, také Kváča v brance Liberce byl připraven. První přesilovku v zápase si zahrála Energie a vteřinu před jejím skončením ji dokázala využít. V závaru před Kváčou se nejlépe zorientoval důrazný Beránek a poslal hosty do vedení. Bílí Tygři mohli odpovědět rovněž v početní výhodě, sehráli ji ale špatně a Novotného prakticky neohrozili.

Ihned po začátku druhé části se dobré šance prodral Filippi, Novotný ale jeho ostrou ránu vyrazil ramenem. Na druhé straně zase nebezpečně střílel Kohout, Kváča sklapnul své betony včas. Ve 28. minutě se Liberečtí dočkali vyrovnání, Štibingrovo nahození od modré čáry dotlačil až za Novotného záda Birner. Vzápětí mohli jít Bílí Tygři do vedení, Faško-Rudáš ale v obrovské šanci minul poloodkrytou branku.

Vyrovnávací trefa vlila domácím energii do žil a Novotného se valil jeden útok za druhým. Karlovarský brankář nejprve výborně vychytal Filippiho, vzápětí si na něj se svým bekhendovým blafákem nepřišel ani Klapka. V dalším rychlém přečíslení to po Filippiho pobídce zkoušel Melancon, Novotný však svůj tým opět podržel.

Třetí dějství začínal Liberec v početní výhodě, Energie se v poklidu ubránila. Krátce po skončení přesilovky ale domácí otočili stav utkání na svou stranu. Na modré čáře se do kotouče opřel domácí zadák Derner a jeho dělovka skončila až v síti - 2:1. Západočeši mohli srovnat v přesilové hře, se střelou Vondráčka si ale poradil spolehlivý Kváča.

Na druhé straně mohl Liberci dodat klid Klepiš, tváří v tvář Novotnému ale neuspěl. O chvíli později už se však domácí mohli radovat potřetí: Novotného překonal střelou k tyči Vlach. Poté však putoval na trestnou lavici liberecký Gríger a Karlovarští nabídnutou možnost využili, střelou bez přípravy se prosadil Rachůnek. Hostující trenér Pešout sáhl v závěru ke hře bez brankáře, Liberec ale těsnou výhru uhájil.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kudrna (Liberec): "Bylo to velmi těžké utkání a my jsme rádi, že jsme ho zvládli a bereme tři body. Všechny zápasy jsou podobné; velké bitvy a jen se ukazuje, že extraliga je skutečně hodně vyrovnaná. Spoustu zápasů jsme o gól prohráli, dnes jsme zase vyhráli. Potvrdili jsme tak vzestupnou výkonnost a celý tým zaslouží pochvalu. Co se týče Ládi Šmída, čekáme na finální verdikt lékařů. Ondra Vitásek podstoupil operaci ramene, jeho návrat je v řádu týdnů."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Přijeli jsme do Liberce bojovat o každý bod. To jsme dle mého názoru splnili, hráči nechali na ledě úplně všechno. Utkání jsme sice ztratili a nevezeme si domů ani bod, náš výkon byl ale velice solidní."

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 28. Birner (Štibingr, Melancon), 44. Derner (Birner, Štibingr), 58. J. Vlach (P. Jelínek) - 9. O. Beránek, 59. T. Rachůnek (Flek, Plutnar). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Kajínek, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 4773.

Liberec: Kváča - Kolmann, Rosandič, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman - Zachar, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, J. Šír, A. Dlouhý - Gríger. Trenér: P. Augusta.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, Hanousek, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, Weinhold - Flek, T. Rachůnek, O. Beránek - Hladonik, Miškář, Průžek - Kohout, Kulich, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.