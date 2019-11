Liberec udolal Brno 3:2, vyhrál podeváté v řadě a je druhý

Liberec - Hokejisté Liberce udolali v předehrávce 23. kola extraligy Kometu Brno 3:2, vyhráli podeváté v řadě a posunuli se na druhé místo tabulky. Rozhodl Jaroslav Vlach ve 46. minutě. Hostům k úspěchu nepomohly ani dvě branky kapitána Martina Zaťoviče a velmi dobrý výkon gólmana Karla Vejmelky, který si připsal 35 zákroků.

Do první šance se dostal ve 3. minutě domácí Musil, skóre se ale poprvé změnilo až v 15. minutě, kdy za Vejmelkova záda prošla tečovaná Lencova střela od modré čáry. Kometě, v jejíž sestavě chyběl zkušený útočník Plekanec, se ale podařilo rychle odpovědět. Birnerovo vyloučení využil Zaťovič.

Druhou třetinu opanovali Severočeši, na výsledku se to ale neprojevilo. Do vedení posunul Tygry při přesilové hře Hudáček, ale řada dalších šancí zůstala nevyužita. V polovině utkání si domácí vytvořili drtivý tlak a při hře pět na pět drželi soupeře v obranném pásmu jako při početní výhodě, Vejmelka ale i za pomoci spoluhráčů vše vyřešil.

A ve 34. minutě šokoval libereckou arénu kapitán hostů Zaťovič, jenž po rychlém protiútoku podruhé překonal Hrachovinu a vyrovnal. Poměr střel ve třetině byl v té době přitom 10:1 ve prospěch domácích. Zaťovič si 15. gólem v sezoně upevnil druhé místo v tabulce střelců extraligy za suverénním Milanem Gulašem z Plzně.

Domácí se ale i přes Vejmelkův velmi dobrý výkon opět dostali do vedení. Ve 46. minutě jej překonal Vlach, od jehož bruslí se odrazila Hanouskova nepřesná střela od modré čáry. Těsné vedení domácí udrželi i při závěrečném tlaku Komety.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "První třetinu byli hosté i díky dvěma přesilovkám aktivnější, ale od druhé jsme byli na kotouči, diktovali jsme tempo hry, bohužel jsme se přes dobře organizovanou obranu soupeře těžko prosazovali. Nedostávali jsme se do brankových příležitostí, spíše jsme drželi kotouč kolem. Myslím si, že jsme si za tu aktivitu jeden gól ve třetí třetině zasloužili, samozřejmě, že byl šťastný. Takové ale padají a podobná utkání rozhodují."

Kamil Pokorný (Brno): "Náš herní projev v první třetině byl velice slušný, bylo to vyrovnané a měli jsme slušné šance. Myslím, že skóre bylo spravedlivé. Druhou třetinu jsme zahájili ve čtyřech, vzápětí přišel druhý faul, který domácí využili. Následně byli víc na puku, víc u nás ve třetině. Přestáli jsme to ale a brejkovou situací srovnali na 2:2. Ve třetí části jsme chtěli být trpěliví a počkat si na šanci, bohužel přišel šťastný gól. V závěru jsme hráli pět na čtyři, vylepšili jsme to odvoláním gólmana, puk byl na brankovišti, ale hra se přerušila. To byla pro nás velká škoda."