Liberec se doma pokusí vrátit do hry o titul v hokejové extralize

Liberec - V nezáviděníhodné pozici půjdou hokejisté Liberce do čtvrtečního třetího utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Pokud chtějí Bílí Tygři dál reálně pomýšlet na to, že sesadí Oceláře z trůnu a vrátí jim tak dva roky starou porážku z boje o zlato, potřebují nutně uspět. V opačném případě by pak museli předvést zázrak v podobě obratu z 0:3 na 4:3, který právě proti nim nedotáhla - vůbec poprvé v historii domácí nejvyšší soutěže - přes vyrovnání na 3:3 Sparta. Čtvrtý duel se pod Ještědem odehraje v pátek.

Ve finále české extraligy dosud nikdo nedokázal zvrátit manko 0:2 ve svůj prospěch. "Bude samozřejmě hodně důležité to ve čtvrtek zvládnout, protože je obrovský rozdíl, zda je v sérii stav 1:2, nebo 0:3. Ale těch 0:3 to pořád ještě není. Oni vyhráli dvakrát doma, proč bychom nemohli teď vyhrát doma oba zápasy i my? A pak by se začalo zase od nuly," řekl liberecký útočník Michal Bulíř.

Po úvodním debaklu 2:6 se jeho tým na třineckém ledě výrazně zlepšil, přesto prohrál 1:3. "Musíme se vyvarovat faulů, které mohou sérii play off rozhodovat, zejména pak ve finále. Věřím, že doma budeme silní, řekneme si věci, které chceme změnit a pak začneme tu sérii znovu s čistými hlavami," doplnil Bulíř.

Těší se, že si hráči budou moct po dlouhé době užít atmosféru, o niž se postará alespoň omezený počet diváků. "Jsem jednoznačně moc rád za to, že na zápas už může přijít alespoň pár stovek diváků. Fanoušci jsou určitě natěšení, co tak čtu, a i to málo pro nás může být velkou podporou," uvedl Bulíř.

Síly Severočechům neschází. "Já myslím, že síly jsou. A musí být. Není tady u nás nic většího než hrát finále o titul. Není to určitě jednoduché, protože ty síly určitě postupem času ubývají, ale člověk přepne v hlavě na zvláštní režim, aby síly určitě byly," popsal Bulíř.

"Poslední utkání rozhodly fauly, což nás samozřejmě musí mrzet, protože je to něco, co jsme v těch prvních dvou sériích nedělali. Nedovedu si vysvětlit, proč jsme to teď udělali ve dvou utkáních za sebou. Podíváme se na to, popovídáme si o tom a nachystáme se na čtvrtek," ujistil trenér Patrik Augusta, který se právě kvůli zbytečnému zákroku musí obejít bez kapitána Petra Jelínka, jenž dostal dvouzápasový trest za faul na Matěje Stránského ve druhém finále.

Třinečtí potvrdili svou pohodu v domácím prostředí. Pod Javorovým vyhráli dosud v letošním play off z osmi vystoupení sedmkrát. "Jdeme si všichni společně za naším cílem. Každý hráč, co jde na led, tak ví, že detaily můžou rozhodnout," připomněl útočník Miloš Roman.

Uvědomuje si ale, že vedení 2:0 v sérii samo o sobě nic nezaručuje. "Začíná se zase od stavu 0:0 a jde se dál od zápasu k zápasu, od střídání ke střídání. Musíme na to být psychicky připravení a všichni pokračovat pořád stejně. Může rozhodnout každá maličkost, každý souboj, každá přesilovka nebo oslabení. Je potřeba si na to dávat pozor a být zodpovědní," nabádal Roman.

"Je důležité, že jsme to doma zvládli a máme i druhý bod. Před sérií jsme si tenhle průběžný výsledek přáli a do Liberce jedeme s čistou hlavou. Věřím ale, že tam bude ten výkon lepší než v posledním utkání," přál si kouč Václav Varaďa, jemuž se příliš nezamlouval především vlažnější vstup Ocelářů do druhého utkání.

Statistické údaje před zápasy finále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy - 22. a 23. dubna: Bílí Tygři Liberec (po základní části 4.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátky: čtvrtek 18:30 (ČT sport a O2 TV Sport), pátek 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:6, 1:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Michal Birner 2 zápasy (1 branka + 1 asistence) - Martin Růžička 2/4 (0+4). Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Birner 13/14 (4+10) - Martin Růžička 13/15 (8+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Birner 50/45 (14+31) - Martin Růžička 52/63 (19+44). Statistiky brankářů v sérii: Petr Kváča průměr 4,10 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 82,76 procenta, Jaroslav Pavelka 3,91 a 86,36 - Ondřej Kacetl 1,50 a 91,677. Statistiky brankářů v play off: Petr Kváča 1,89, 91,75 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,91 a 86,36 - Ondřej Kacetl 1,25, 95,17 a čtyřikrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto - Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76. Zajímavosti: - V play off hraje Třinec s Libercem potřetí a opakuje se finálový souboj z roku 2019. Oceláři v něm uspěli 4:2 na zápasy a získali druhý titul po roce 2011. Předtím se oba celky potkaly ve čtvrtfinále 2007 a Liberec vyhrál 4:3 na zápasy. Liberec dosud triumfoval v extralize jen v roce 2016. - Oceláři při své šesté účasti ve finále útočí na třetí triumf po titulech v letech 2011 a 2019. V letech 2008, 2015 a 2018 získali stříbro. Jejich medailovou sbírku doplňuje bronz z roku 1999. - Liberec dosud dosáhl vedle jednoho zlata dvakrát na stříbro v letech 2017 a 2019 a má i dva bronzy z let 2005 a 2007. - Sérii z 0:2 na zápasy se dosud nikomu ve finále domácí nejvyšší soutěže nepodařilo otočit. V sériích na čtyři vítězné se to nepovedlo v roce 1973 Jihlavě proti Pardubicím (4:2), v roce 2005 Zlínu proti Pardubicím (4:0), o dva roky později Pardubicím proti Spartě (4:2), v roce 2010 Vítkovicím proti Pardubicím (4:0), o rok později Vítkovicím proti Třinci (4:1), v roce 2014 Kometě Brno proti Zlínu (4:1), o sezonu později Třinci proti Litvínovu (4:3) a v roce 2017 Liberci proti Kometě (4:0). V souboji na tři vítězná utkání se to nepovedlo ani v roce 1971 Brnu proti Jihlavě (3:0), o 15 let později Jihlavě proti Košicím (3:2), v letech 1989 a 1990 Trenčínu nejdříve proti Pardubicím (3:1) a následně proti Spartě (3:1), o ročník později Litvínovu proti Jihlavě (3:1), v roce 1997 Vítkovicím proti Vsetínu (3:0), o rok později Třinci proti Vsetínu (3:0), v roce 1999 Zlínu proti Vsetínu (3:0), o sezonu později Vsetínu proti Spartě (3:0). - Bílí Tygři prohráli pět z posledních šesti zápasů a doma po sérii čtyř výher prohráli dvakrát v řadě. - Třinec venku po sérii čtyři vítězství prohrál dvakrát za sebou. - Třinec vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných duelů. - Liberec se v případě porážky nekvalifikuje do Ligy mistrů a vítěze základní části Spartu a druhý Třinec doplní třetí Mladá Boleslav. - Do sestavy Liberce se může vrátit útočník Adam Musil po odpykání jednozápasového disciplinárního trestu za faul na Tomáše Marcinka. Naopak chybět bude dva zápasy kapitán Petr Jelínek za zákrok na Matěje Stránského.