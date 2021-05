Liberec remizoval v předehrávce s Brnem, o výhru přišel v nastavení

Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v předehrávce 32. kola první ligy s Brnem 1:1. V 64. minutě neproměnil domácí Kamso Mara penaltu, v 77. minutě Slovan přece jen poslal do vedení střídající Jhon Mosquera, ale ve třetí minutě nastavení srovnal Antonín Růsek. Zbrojovka v lize pošesté za sebou nezvítězila, na první nesestupové místo ztrácí tři body a v případě nedělní výhry Teplic nad Českými Budějovicemi soutěž definitivně opustí. Liberec získal z posledních tří kol jen dva body a nevyužil šanci poskočit na páté místo.

Slovan před zápasem uvedl do klubové dvorany slávy bývalého reprezentanta Josefa Šurala. Někdejší liberecký hráč před dvěma lety zahynul při dopravní nehodě mikrobusu během angažmá v Turecku.

Severočeši vstoupili do utkání lépe a ve třetí minutě měli první gólovou šanci. Pešek našel přízemním centrem z levé strany Rabušice, ale ten z hranice malého vápna sám před brankářem Berkovcem selhal a zamířil vedle.

Hosté ve zbytku poločasu drželi v poli s favoritem krok. V 16. minutě Hladíkovu střelu zblokoval bránící Chaluš, chvíli nato Štepanovský v dobré pozici ve vápně vystřelil jen slabě do gólmana Knoblocha. Tři minuty před pauzou znovu zahrozili Severočeši, Rabušic však ve velké šanci pálil mimo, byť měl před brankou úplně volného spoluhráče.

Hned dvě minuty po změně stran dostal po standardce z dorážky míč do sítě brněnský Hladík, ale rozhodčí branku neuznali kvůli tomu, že podle nich přihrávající Růsek hlavičkoval z ofsajdu. Na opačné straně ve 49. minutě podržel Zbrojovku Berkovec, který vyškrábl Rabušicovu takřka gólovou hlavičku po Fukalově centru.

V 64. minutě měli domácí k vedení ještě blíž. Sudí Lerch nařídil k velkému údivu hostů po zákroku Reitera, který po odehrání míče zasáhl Fukalu, penaltu, ale Maru z pokutového kopu vychytal brankář Berkovec.

O 10 minut později zachránila Zbrojovku tyč po stříleném centru od Koscelníka. Severočeši po prostřídání stupňovali tlak a v 77. minutě už vedli. Jeden z čerstvých hráčů Mosquera si naskočil na Peškův centr z pravé strany a hlavou obloučkem překonal Berkovce. Kolumbijský křídelník skóroval poprvé od lednového vítězství 3:0 v Brně.

Poté nevyužil šanci na zvýšení po samostatném brejku Pešek a domácí to mrzelo. V poslední minutě nastavení nacentroval Přichystal a úplně nepokrytý Růsek hlavou využil laxního bránění domácích stoperů.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Myslím, že jsme viděli hodně vyrovnaný první poločas. Soupeř měl jednu velmi dobrou šanci, my měli hned v úvodu tutovku Rabušice a potom ještě dvě věci. Ve druhém poločase jsme postupně přitlačili soupeře, moc jsme ho nepouštěli na naši půlku. Vytvářeli jsme si šance, kopali jsme penaltu, pak jsme dali branku. Na vedení jsme se strašně moc natrápili a stejně nám to nestačí. V poslední minutě soupeř z ojedinělé akce využil záběhu hráče ze středu pole a vyrovnal na 1:1. Smutný příběh. Počítat umí každý, vzhledem k inkasovanému gólu v poslední minutě je bod málo. Zase jsme nevyužili možnost dostat Plzeň pod výrazný tlak. Ale nic nebalíme, vyvíjet se to ještě může všelijak."

Richard Dostálek (trenér Brna): "V prvním poločase jsme pracovali velmi dobře a zodpovědně do defenzivy. Naše situace jsme nedokázali využít, protože jsme neměli dostatečný počet hráčů v pokutovém území. Měli jsme výbornou příležitost Štepanovským, kterou jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme posunuli blok malinko níž. Soupeř nás přitlačil, vytvořil si nebezpečné příležitosti, neproměnil penaltu. Situace před inkasovaným gólem mě mrzí, protože jsme měli balon v držení my. Místo nákopu za obranu jsme se dostali zpět pod tlak, prohráli jsme hlavičkový souboj a byl z toho gól. Těší mě, že to hráči nezabalili, vydali maximum sil a byli za to náležitě odměněni vyrovnáním. Martin Berkovec nám dnes vychytal remízu. Nejen penaltou, ale i organizací celé defenzivy. Všichni nás už nás poslali do druhé ligy, ale dnes hráči ukázali, že mužstvo má kvalitu a charakter. Jestli ještě věřím v záchranu? Ještě jsme nesestoupili."

Slovan Liberec - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)