Liberec porazil Zlín 5:2 a drží postupovou pozici do čtvrtfinále

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 51. extraligovém kole na svém ledě Zlín hladce 5:2. Bílí Tygři doma vyhráli potřetí v řadě, ale teprve podruhé z posledních pěti odehraných zápasů. Před závěrečným nedělním kolem základní části drží čtvrté místo pro přímý postup do čtvrtfinále. K jistotě potřebují Liberečtí získat ve Vítkovicích dva body, aniž by se museli ohlížet na to, jak si povede Plzeň proti Olomouci.

Naopak mizérie Zlína nekončí. Berani prohráli již posedmé za sebou a potřinácté z posledních čtrnácti startů. Po bezbrankové první třetině rozhodli Severočeši o svém triumfu ve druhé dvacetiminutovce, během níž nastříleli svému soupeři všech pět branek.

Liberec vstoupil do utkání aktivněji a hned v úvodní minutě prověřil Hufovu připravenost Birner. Poté měl velkou šanci Bulíř, Huf ale jeho střelu výborně vyrazil. První přesilovku v utkání si zahráli Bílí Tygři, největší šanci měl však ve vlastním oslabení hostující Sedláček. Kváča ale jeho střelu ukryl v lapačce.

Severočeši i nadále diktovali tempo hry a další dobrou příležitost měl Musil, ale Huf stihnul sklapnout své betony včas. V další početní výhodě domácích měl na hokejce vedoucí gól Lenc, Huf ale svůj tým znovu podržel.

Krátce po přestávce už šel Liberec do vedení. Po pěkné kombinaci s Grígerem otevřel v přesilovce skóre zápasu Bulíř. Na jeho trefu vzápětí navázal po Birnerově přiťuknutí Musil. A za další dvě minuty už domácí vedli o tři branky. Po nádherné přihrávce od Najmana skóroval do odkryté branky Gríger.

Bílí Tygři drželi otěže zápasu jasně ve svých rukou a čtvrtý gól mohl přidat Vlach, Hufovi pomohla levá tyč. O chvíli později už ale zlínský brankář lovil puk ze své sítě počtvrté, prosadil se důrazný Birner. Poté se ke slovu dostali také Berani a z ojedinělé akce prostřelil Kváču Okál. Liberečtí ale přispěchali s rychlou odpovědí, když na 5:1 zvyšoval střelou nad Hufovo rameno Najman.

Blízko šestému gólu byl v úvodu třetího dějství Gríger, před odkrytou brankou však jeho střelu zablokoval Honejsek. Na opačné straně se do brejku dostal sedmnáctiletý debutant Frömel, mířil ale těsně mimo. Zlínští se nadále snažili být aktivní a z dalšího samostatného úniku překonal Kváču bekhendovým blafákem Václavek. Poté měli ještě Berani k dispozici více než minutovou dvojnásobnou přesilovku, domácí se dokázali bez větších potíží ubránit.

Hlasy trenérů po utkání: Patrik Augusta (Liberec): "Začátek byl z naší strany malinko nervózní, Zlín dobře bránil. Ve druhé třetině to po prvním gólu z hráčů spadlo a nakonec druhá dvacetiminutovka rozhodla o osudu utkání. Jsme rádi za vítězství, které jsme potřebovali k tomu, abychom se udrželi ve hře o čtyřku. Nakonec rozhodne až poslední kolo." Martin Hamrlík (Zlín): "V poslední době hodně bojujeme sami se sebou. První třetina zápasu byla z naší strany ještě povedená. Ve druhé části jsme se ale úplně zhroutili a potkal nás obrovský výpadek. Třetí třetina byla z naší strany také koukatelná, je to ale pouze malá náplast na naši cestu zpátky domů."

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Bulíř (Gríger, Lenc), 25. A. Musil (Birner), 27. Gríger (A. Najman, Bulíř), 34. Birner (Derner), 39. A. Najman (Bulíř, Rosandič) - 36. Okál (Honejsek, Václavek), 52. Václavek (Okál, Řezníček). Rozhodčí: R. Svoboda, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Kunst, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - D. Špaček, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Zlín: Huf - Žižka, Řezníček, Ferenc, Gazda, D. Nosek, M. Novotný, Suhrada - Vopelka, Fořt, Kubiš - Václavek, Honejsek, Okál - Chludil, P. Sedláček, Sebera - J. Ondráček, Karafiát, Frömel. Trenér: R. Svoboda.