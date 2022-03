Liberec poprvé v sezoně doma porazil Kometu a vede v předkole play off

Liberec - Hokejisté Liberce vstoupili vítězně do předkola play off extraligy, když doma porazili Brno 4:3. Kometa sice dokázala ve druhé třetině otočit stav zápasu z 0:2 na 3:2, domácí ale vyrovnali a v 38. minutě rozhodl o jejich výhře v přesilové hře Adam Najman. Liberec tak porazil doma Kometu poprvé v sezoně. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu opět na severu Čech.

Domácí nastoupili bez svého nejproduktivnějšího hráče Filippiho, od začátku ale diktovali tempo hry. V 6. minutě se do šance dostal Šír, brankář Čiliak ale jeho střelu vyrazil. O pár vteřin později však už domácí vedli. Z dorážky se trefil obránce Kolmann, který si tak připsal druhý gól v sezoně. Skóroval přitom ve druhém utkání za sebou.

V 7. minutě už zvedal Rychlovský ruce, jeho střela však skončila na tyčce a následně Čiliak se štěstím odsunul puk od brankové čáry. Ještě při stejném střídání si vytvořil šanci i Najman, druhého gólu se ale Tygři dočkali až v 15. minutě, kdy využil zakrytého výhledu slovenského brankáře ve službách Komety Rosandič.

V závěru první třetiny mohl zasadit hostům další úder Birner, z brejku ale trefil tyč. A po přestávce to domácí mrzelo. Kometa totiž výrazně přidala a podařilo se ji vývoj utkání otočit. Nejprve po přečíslení dvou na jednoho prostřelil Kváču Mueller a o 107 sekund později se v oslabení prosadil Horký.

Liberec se mohl vrátit do vedení v dvojnásobné početní výhodě, Brno se ale 63 sekund ve třech ubránilo. A poté samo v přesilovce udeřilo, Mueller připravil gól pro Holíka. V další početní výhodě Komety ale domácí srovnali. Tři sekundy před koncem trestu Tygrů za příliš mnoho hráčů na ledě vyrovnal Jelínek. A ze strany domácích to nebylo vše: při Kučeříkově trestu jim vrátil vedení Najman.

Ve třetí dvacetiminutovce mohli zajistit Tygrům větší klid Vlach a zejména Ordoš, Čiliak ale svůj tým několikrát podržel. Hosté poté přečkali i další oslabení, Liberec to však mrzet nemuselo. Tygři výhru udrželi i při závěrečné soupeřově power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi, že jsme první zápas vyhráli. Nebylo to nic jednoduchého. Vážím si hlavně toho, že poté, co se Kometa ve druhé třetině dostala do rychlého vedení, tak jsme se dokázali vrátit a otočit zápas zpět. Po první třetině jsme si říkali, že to bylo až moc dobré. Hráli jsme dobře, mohli jsme přidat další dva tři góly. Všichni jsme ale věděli, že v dalším průběhu to nebude nic jednoduchého, Kometa má zkušené hráče a hlavně produktivní. Udělali jsme pár chybiček, které nás stály vedení. O to více si vážím, že jsme nesklonili hlavy a dokázali se do utkání vrátit."

Jiří Kalous (Brno): "První třetina byla odehraná se zbytečným respektem, samotné nás to překvapilo. Nevím, z jakého důvodu jsme byli zatažení, to nebylo dobré. O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát mnohem aktivněji a hrát svou hru, kterou umíme. Dusno nebylo, kluky jsme povzbuzovali. Dostali jsme se do vedení 3:2, bohužel jsme ho ve stejné třetině ztratili. Hodně sil nás stálo oslabení, trestů jsme měli hodně. Ale ukázali jsme, že s Tygry můžeme hrát."

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Kolmann (J. Vlach, P. Jelínek), 15. Rosandič (Klepiš, Melancon), 31. P. Jelínek (Šmíd, Melancon), 38. A. Najman (Rosandič, Šmíd) - 24. Mueller (Kollár), 26. Horký, 29. P. Holík (Mueller, A. Zbořil). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Hynek, Klouček. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:1, Diváci: 4199. Stav série: 1:0.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Ivan, Šmíd, Melancon, Rosandič, Kolmann, Derner - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, Gríger, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Brno: Čiliak - Ďaloga, Bartejs, Holland, Kučeřík, L. Doudera, Tansey - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, Krištof, Vincour - Šoustal, A. Zbořil, Šik - Rákos, Kollár, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous.