Liberec poprvé po pěti výhrách neuspěl a podlehl Olomouci 1:2

Liberec - Hokejisté Olomouce poprvé v sezoně porazili Liberec a ve 41. kole extraligy vyhráli na severu Čech 2:1. Hanáci tak dokázali po třech porážkách v řadě opět naplno bodovat. Naopak Liberec neuspěl poprvé po sérii pěti výher v řadě a nebodoval po 11 utkáních. Domácí v utkání od 28. minuty vedli trefou Dávida Grígera, Olomouci ale vyšel vstup do třetí třetiny a dvěma góly v rozmezí 44. a 48. minuty dokázala skóre zápasu otočit díky Jiřímu Ondruškovi a David Ostřížkovi.

Zápas začal hodně ostře a již od první minuty tak bylo znát, že si oba týmy na ledě nic nedarují. První větší šanci měli domácí, Birnerovo nahození ale zastavila pravá tyč Lukášovy branky. Na druhé straně zahrozil z rychlého brejku Klimek, Pavelka ale výborně zasáhnul.

Poté se hra odehrávala převážně ve středním pásmu a spíše než hokejovou krásu nabízela řadu osobních soubojů. První přesilovku zápasu si zahráli Hanáci, Pavelku ale prakticky neohrozili. Dobrou příležitost měl poté liberecký Birner, Lukáš ale jeho střelu z mezikruží s obtížemi zastavil. V závěru první dvacetiminutovky mohla jít Olomouc do vedení, proti Nahodilovi ale výtečně zasáhnul Pavelka.

V úvodu druhé části hráli hosté v početní výhodě a Pavelku dvakrát nebezpečně prověřil Káňa, liberecký brankář ale odolal. Do vedení tak šli ve 28. minutě Severočeši. Najman se prosmýknul do útočného pásma, obkroužil Lukášovu klec a krásným pasem vybídnul ke skórování Grígera.

Střelec úvodní branky měl o chvíli později další velkou šanci, tentokrát mu ale před poloodkrytou brankou sjel kotouč z hokejky. Olomoučtí se před Pavelku dostávali sporadicky, výjimkou byla dobrá šance Káni.

Do třetího dějství vstupovali Liberečtí v početní výhodě, hosté se ale bez problémů ubránili. Krátce po skončení oslabení navíc Olomoučtí sami udeřili. Nahodil nabil na modrou čáru Ondruškovi a jeho dělovka bez přípravy skončila za Pavelkovými zády. Domácí si mohli své vedení vzít zpět ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, sehráli je ale špatně a Lukáše prakticky neohrozili.

Hanáci tak opět trestali a ve 48. minutě šli po ukázkově sehraném přečíslení a trefě Ostřížka dokonce sami do vedení. Liberečtí tak museli vrhnout veškeré síly do útoku, často ale naráželi na výborně zformovanou obranu hostů. V samém závěru ještě domácí sáhli ke hře bez brankáře a v poslední vteřině měl obrovskou příležitost Birner, Lukáš ale vytáhnul famózní zákrok a Olomouc se mohla radovat z cenného vítězství.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Nejsme spokojeni s výsledkem, i když to pro nás po dvou třetinách vypadalo příznivě. Hrozně těžko jsme se prosazovali přes urputnou obranu soupeře. Olomouc hrála hodně obětavě a výborně bránila. Mrzí mě, že jsme se ve třetí třetině nepomohli přesilovkami. Tam jsme mohli utkání otočit na naši stranu, ale bohužel se nám to nepovedlo, proto nemáme ani bod."

Jan Tomajko (Olomouc): "V minulém utkání se Zlínem jsme propadli v nasazení a přístupu. Dnes jsme ale od začátku bojovali, byla to ta Olomouc, na kterou jsme zvyklí. Předvedli jsme to, co chceme hrát a myslím, že jsme si za velkou bojovnost, obětavost a nasazení výhru zasloužili. Základem naší výhry byl také skvělý výkon brankáře Lukáše."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Gríger (A. Najman) - 43. Ondrušek (Nahodil, Kunc), 48. Ostřížek (Olesz, Škůrek). Rozhodčí: Hradil, Pilný - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: J. Pavelka - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Olomouc: Lukáš - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, Vyrůbalík - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - Kunc, Nahodil, Klimek - Gřeš, Strapáč, Burian - Olesz, Kolouch, Ostřížek. Trenéři: Moták a J. Tomajko.