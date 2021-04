Liberec obrat nedopustil, sedmé semifinále na Spartě vyhrál 2:1

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 7. zápas HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 15. dubna 2021 v Praze. Adam Najman dává druhý gól Liberce brankáři Sparty Matěji Machovskému.

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 7. zápas HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 15. dubna 2021 v Praze. Adam Najman dává druhý gól Liberce brankáři Sparty Matěji Machovskému. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Hokejisté Liberce zvítězili v rozhodujícím sedmém semifinále play off extraligy na ledě Sparty 2:1 a zahrají si sérii o titul počtvrté z posledních pěti dohraných sezon. Ve finále vyzvou od neděle vítěze souboje mezi Třincem a Mladou Boleslaví, který začal v 19:00. Pražané jako vítěz základní části získali bronz, což je pro ně první medaile od stříbra v roce 2016. Na triumf Sparta nadále čeká od sezony 2006/07.

Bílí Tygři vedli už 3:0 na zápasy a nepřipustili, aby se Sparta stala prvním týmem v historii play off domácí nejvyšší soutěže, který by čtyřmi výhrami v řadě sérii otočil. O branky Severočechů, kteří budou útočit na svůj druhý titul po úspěchu v roce 2016, se postarali obránce Ondřej Vitásek a útočník Adam Najman. Za Spartu snížil ve 41. minutě kapitán Michal Řepík.

Sparta se musela obejít bez obránce Davida Němečka, který dostal jednozápasový trest za faul na útočníka Dávida Grígera v úternív šestév duelu v Liberci. V sestavě jej nahradil Jan Piskáček, jenž se vrátil do hry poprvé od 12. ledna a byl na ledě u obou inkasovaných branek.

Hned v úvodu se málem dostal do šance hostující Vlach, který vypíchnul puk Košťálkovi, ale Machovský zasáhl. Kváču prověřil bekhendem Buchtele. Liberec byl v úvodu střelecky aktivnější, ale první velkou šanci měla v 8. minutě Sparta. Po Tomáškově průniku stejně jako při Formanových dorážkách pomohl Kváčovi v brankovišti ležící Derner.

Vzápětí v čase 7:41 se radovali z vedení Bílí Tygři. Jelínek na útočné modré čáře předal puk Vitáskovi, který zakončil svůj výpad střelou z levého kruhu do bližšího horního rohu branky. Pro Vitáska to byla druhá trefa v sérii i v letošním play off, v základní části předtím ve 28 zápasech skóroval jen jednou.

Odpovědět mohla elitní formace Pražanů. Po výjezdu zpoza liberecké branky našel Řepík u pravé tyče volného Horáka, který ale minul. V 15. minutě zahrozil Rousek a v dalším střídání se nepovedlo vyrovnat ani Horákovi. Na druhé straně si sparťanský gólman poradil s dorážejícím Jelínkem, problémy mu nadělala i Vlachova rána.

Na začátku druhé části skončila mimo Kváčovu branku Formanova teč, za Liberec zahrozil z rychlého protiútoku Špaček a liberecký gólman zase musel krýt Kudrnovu ránu z pozice mezi kruhy. Velkou možnost měl ve 26. minutě po Horákově přihrávce Řepík, ale trefil Kváčův levý beton. Machovský musel být na pozoru při Grígerově střele.

Při další snaze Sparty o vyrovnání chyběla trošku větší přesnost teči Buchteleho i střele Kudrny z úhlu. Ve 33. minutě už Pražané nabrali dvoubrankovou ztrátu. Najman si vyměnil puk s Jelínkem a usměrnil puk mezi betony Machovského.

Po 46 sekundách třetí třetiny se dočkala gólu i Sparta. Košťálkova tečovaná střela se dostala k osamocenému Řepíkovi, sparťanský kapitán snížil a bodoval v pátém utkání za sebou. Vzápětí zasáhl Najman vysokou holí Zikmunda, ale první přesilovku zápasu Sparta nevyužila. Ve 48. minutě předvedli opět spolupráci Jelínek s Najmanem, jehož střelu Machovský ukryl v lapačce.

Za domácí nevyužili dobré střelecké pozice Sobotka a Polášek. O pojistku se snažil v 56. minutě bekhendem Gríger. Liberec těsný náskok uhájil a Sparta se nedokázala vzepřít historii ani se svou bilancí v sedmých zápasech play off. Ani popáté v této klíčové bitvě neuspěla.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 41. Řepík (Košťálek, Rousek) - 8. Vitásek (P. Jelínek, Knot), 33. A. Najman (P. Jelínek). Rozhodčí: Šír, Hradil - Špůr, Ondráček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků. Konečný stav série: 3:4.

Sparta: Machovský - Košťálek, Polášek, M. Jandus, Polášek, O. Němec, Piskáček, Jurčina - Řepík, R. Horák, Rousek - M. Forman, Tomášek, Sobotka - Dvořáček, Pech, Buchtele - Zikmund, M. Sukeľ, A. Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Gríger, Birner - Bulíř, A. Musil, J. Vlach - D. Špaček, P. Jelínek, A. Najman - A. Dlouhý, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.