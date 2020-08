Liberec nemá konkrétní cíl, chce navázat na jarní výkony

Liberec - Fotbalisté Liberce si před startem nové sezony první ligy nestanovili žádný konkrétní cíl. Severočeši chtějí v novém ročníku pokračovat ve výkonech z uplynulé jarní části nejvyšší soutěže, v níž skončili pátí a v kvalifikačním utkání si vybojovali účast v 2. předkole Evropské ligy. Slovan se představí v pohárech poprvé od sezony 2016/17 a rád by se popral o postup do základní skupiny.

"Chceme navázat na to, jak jsme sezonu zakončili. Byl bych rád, aby kluci rychle chytli formu a pokračovalo se v těch zápasech, které lidi bavily. Říkat teď kolikátí máme skončit, to je nesmysl. Hrajeme i kvalifikaci Evropské ligy a bavit se teď o tom, co bude na jaře, mě nezajímá," řekl na tiskové konferenci ředitel klubu Libor Kleibl.

"Držíme se hesla, co jsme razili vloni - krok za krokem. Chceme se co nejrychleji dostat na úroveň, kde jsme byli na jaře. Máme před sebou kvalifikaci Evropské ligy a určitě jsme se nesnažili minulou sezonu pro to, abychom skončili hned v 2. předkole," dodal trenér Pavel Hoftych.

Slovan vstoupí do kvalifikace Evropské ligy až za měsíc. Kvůli koronavirové pandemii se hrají všechna předkola jen na jeden zápas a o dějišti rozhodne los.

"Bude důležité, jak dopadnou první zápasy v lize, podle toho se bude odvíjet ta Evropa. Budeme jinak laděni, jestliže třeba třikrát vyhrajeme nebo prohrajeme. Chceme postoupit do Evropy, nedřeli jsme celý rok na to, abychom hned v prvním zápase vypadli," řekl liberecký kapitán Jan Mikula.

"Samozřejmě bude strašně záležet na losu, jestli budeme hrát doma nebo venku. Je dobře, že se ještě předtím hraje liga, v téhle fázi ještě nejsme na tu konfrontaci úplně připraveni. Musíme zapracovat na všem, abychom nejpozději na 2. předkolo byli už v jiném rozpoložení než teď," dodal Hoftych.

Liberec jako tradičně potkala mezi sezonami obměna kádru, skončilo osm hráčů většinou ze základní sestavy. Hned čtveřice Ondřej Karafiát, Tomáš Malinský, Jan Kuchta a Michal Beran odešla do mistrovské Slavie. Naopak šestice Jakub Jugas, Jan Matoušek, Júsuf Hilál, Jakub Hromada, Mohamed Tijani a Daniel Kosek bude ve Slovanu z Edenu hostovat. Dalšími posilami jsou Jhon Mosquera, Michael Rabušič, Lukáš Csáno a Jakub Barac.

"Odešlo hodně kvalitních hráčů. Příchozí jsou ale všechno také kvalitní hráči, které jsme chtěli. Každý má ovšem nějaký rest: buď zdravotní problém, nebo špatnou formu z posledního jara. Kluci zatím nejsou v optimální formě, musíme však vycházet z aktuální situace," řekl Hoftych.

"Každopádně věřím, že nynější mužstvo je stejně kvalitní jako to minulé. Máme nevyladěné posty, očekáváme, že dva hráči ještě přijdou. Střed a kraj zálohy nás trápí. Problém je stejný jako minulou sezonu, někteří kluci vstřebávají tréninkové dávky postupně," dodal kouč.

Liberec bude znovu výrazně oslaben v zápasech se Slavií, kvůli dohodě klubů tentokrát nebude moci nastoupit hned šestice hráčů na hostování. Hoftych ale odmítl, že by Slovan duely s Pražany obětoval.

"Počítali jsme to i postově, jak to vychází, a jsme schopni proti Slavii postavit velmi kvalitní mančaft. Určitě to takhle nevnímáme a budeme chtít Slavii o body obrat," tvrdil Hoftych.