Liberec navzdory prohře s Hradcem ovládl skupinu o umístění

Liberec - Fotbalisté Liberce vyhráli v ligové nadstavbě skupinu o umístění. Severočeši sice v odvetě finále doma podlehli Hradci Králové 2:3, díky úvodnímu venkovnímu vítězství 4:0 ale s přehledem uhájili konečné sedmé místo v soutěži. Díky tomu si zajistili prémii milion korun a lepší nasazení do příštího ročníku domácího poháru.

Slovan v utkání dvakrát vedl díky Mohamedu Doumbiovi a Lubomíru Tuptovi, "Votroci" však dokázali pokaždé vyrovnat a v 81. minutě svým druhým gólem v zápase rozhodl Matej Trusa. Jednou za hosty skóroval Filip Kubala. Východočeši v lize porazili Liberec po 13 duelech.

Královéhradečtí po domácím debaklu změnili rozestavení a místo s třemi stopery dnes vyrukovali se čtyřmi obránci. "Votroci" začali aktivně, Vašulínovu hlavičku ale přizvedl na roh bránící Purzitidis. Na opačné straně si po Prebslově hlavičce málem srazil míč do vlastní sítě Gabriel, brankář Vízek ale stihl zasáhnout.

Ve 22. minutě už domácí vedli. Po Mikulově centru z levé strany před vápnem ztratil balon Smrž a Doumbia skákavou střelou k tyči překonal Vízka. Defenzivní záložník z Pobřeží slonoviny skóroval v české lize potřetí.

Na opačné straně hosté dostali míč za čáru, ale rozhodčí už předtím odpískal útočný faul. Poté Kučerovu střelu vyrazil Bačkovský. Srovnat Východočeši dokázali až sedm minut po přestávce. Centr z levé strany propadl od Koubka k Trusovi a ten z malého vápna napálil míč pod břevno. Slovenský ofenzivní univerzál si připsal první branku v české lize.

Liberečtí si hned za pět minut vzali vedení zpět. Ukázkový brejk zakončil po přihrávce střídajícího Ghaliho do odkryté branky Tupta. Severočeši pak měli několik dalších šancí, Lexa dokonce otřel svůj pokus o břevno. Pojistku však Slovan nedal a v 78. minutě ho stihl trest. Po Rynešově centru se hlavičkou prosadil Kubala a sedmou trefou v ligovém ročníku vyrovnal nejlepšího týmového střelce Vašulína.

Za další tři minuty hosté dokonce obrátili stav. Kubala prodloužil na Trusu, ten přebral přihrávku na hranici ofsajdu a únik zakončil přesně. Domácí mohli ještě srovnat, ale střídajícího Rabušice vychytal brankář Vízek. "Votroci" vyhráli v lize v Liberci poprvé od roku 1994. Slovan na závěr sezony utrpěl porážku po předchozích dvou vysokých vítězstvích 4:0.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem trochu zklamaný z výsledku. Měli jsme to rozehrané tak, abychom to zvládli minimálně remízově, spíše vítězně i doma. Měli jsme trošku v hlavě náskok z prvního zápasu a hlavně do defenzivy jsme nebyli tolik důslední jako v minulých utkáních. Dnes nás z toho Hradec dokázal ztrestat, to je trošku taková kaňka. Přesto si myslím, že většinu zápasu výkon nebyl špatný, ale výsledek dnes není. Z pohledu dvojzápasu jsme spokojeni, skončili jsme na sedmé příčce, což byl cíl. Jediné, co mě mrzí, že jsme se s fanoušky nerozloučili lepším výsledkem."

Stanislav Hejkal (trenér Hradce): "Do utkání jsme vstoupili s tím, že nemáme co ztratit. Dvojutkání se rozhodlo již v našem azylu v Mladé Boleslavi, protože minulý zápas jsme jako jeden z mála v sezoně absolutně nezvládli. Jsem rád, že jsme tady zvítězili. Vždy je fajn, když sezona končí vítězně a my jsme to dnes dokázali. Jak jsme k tomu přišli? Viděl bych to tím, že jsme hráli systém na čtyři obránce a nasadili do hry pět útočníků. Všechny, co máme. Útočníci tam byli znát, byli rychlí, tahoví. Dali jsme tři góly venku a tím jsme vyhráli. S osmým místem spokojenost."

Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:3 (1:0)

Branky: 22. Doumbia, 57. Tupta - 52. a 81. Trusa, 78. Kubala. Rozhodčí: Kotala - Antoníček, Mikeska - Křepský (video). ŽK: Polyák - Čech, Ryneš, Rada. Diváci: 1758. První zápas: 4:0.

Liberec: Bačkovský - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Polyák (46. Ghali), Doumbia (55. Varfolomejev), Červ, Mikula - Frýdek (46. Lexa), Tupta (65. Kozák) - Olatunji (81. Rabušic). Trenér: Kozel.

Hradec: Vízek - Gabriel, Kodeš, Čech (63. Rada), Ryneš - Kučera, Smrž - Koubek (77. Hlaváč), Kubala, Trusa (89. Baloun) - Vašulín. Trenér: Hejkal.