Liberec na závěr ligové sezony podlehl Olomouci 1:2 a obsadil šesté místo

Liberec - Fotbalisté Liberce v závěrečném 34. kole první ligy doma podlehli Olomouci 1:2 a skončili šestí. Slovan v konečné tabulce ztratil šest bodů na pátou Plzeň, která vybojovala poslední místo zaručující účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Sigma s loučícím se trenérem Radoslavem Látalem obsadila devátou příčku.

Hanáky ve 32. minutě poslal do vedení Ondřej Zmrzlý, za domácí v 83. minutě odpověděl Michal Sadílek, ale střídající Milan Kerbr v nastavení rozhodl z pokutového kopu. Olomouc v nejvyšší soutěži porazila Liberec popáté za sebou.

První velkou šanci si vytvořil až v 28. minutě Liberec. Mosquera po individuální akci vyzval Rondiče, ale bosenský útočník zblízka nepropálil brankáře Macíka. Volný Mosquera chvíli nato hlavičkoval těsně vedle.

Olomoučtí naopak po půlhodině hry svou první možnost využili. Zmrzlý si naběhl na Houskův centr, odpoutal se od bránícího Peška a přízemní střelou překonal gólmana Knoblocha. Jeho protějšek Macík si záhy poradil s Rondičovou hlavičkou.

Na začátku druhého poločase si hostující Poulolo málem vstřelil vlastní branku, ale pozorný Macík míč vyškrábl. Liberečtí si dlouho nedokázali vytvořit soustavný tlak ani další velkou příležitost. Až v 83. minutě Mosquera našel Sadílka, který srovnal výstavní ranou do horního růžku.

Slovan ale remízový stav neudržel. Karafiát těsně před koncem v šestnáctce fauloval Šípa a další olomoucký náhradník Kerbr penaltu proměnil. Jednatřicetiletý bývalý liberecký hráč se tak gólově rozloučil s profesionální kariérou.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Bylo to podobné utkání jako nedávno se Zbrojovkou Brno. My jsme měli několik tutovek první poločas, minimálně tři. Soupeř měl jedno rychlé přenesení hry a jednu šanci, prostřelil brankáře. Jeden gól z jedné akce za obranu. Druhý poločas jsme se snažili vrátit do utkání. Byli jsme v tlaku, podařilo se nám to krásnou brankou Sadílka. Bohužel v závěru přišla penalta. Milan Kerbr se asi dočkal svého snového rozloučení. Z mého pohledu nezasloužená, nešťastná porážka."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Sezonu jsme tady završili vítězstvím. Samozřejmě za to jsme šťastní, protože jsme přijeli v takovém stavu, v jakém jsme přijeli. Spoustu zraněných hráčů nemohlo odcestovat, vytáhli jsme dva kluky z devatenáctky. Bylo to odbojované, v některých momentech jsme měli i štěstí. Jsem rád, že se o to kluci ještě porvali a sezonu nezabalili už dřív. Tohle vítězství je velice cenné, poskočili jsme na deváté místo. Klukům jsem poděkoval, ukázali srdce, že za Sigmu mohou hrát."

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 83. Sadílek - 32. Zmrzlý, 90.+1 Kerbr z pen. Rozhodčí: Berka - Kotalík, Vodrážka. ŽK: Rondič, Karafiát, Fukala, Chaluš, Matoušek - Chytil. Diváci: 784 (omezený počet).

Liberec: Knobloch - Fukala, Karafiát, Chaluš, Mikula - Mara (68. Nečas), Matoušek, Sadílek (90.+3 Michal) - Pešek (82. Gembický), Rondič (46. Faško), Mosquera. Trenér: Hoftych.

Olomouc: Macík - Zahradníček, Beneš, Poulolo, Zmrzlý - Zifčák (89. Kerbr), Breite, Houska (80. Slaměna), Chytil (89. Hadaš), Daněk - Nešpor (66. Šíp). Trenér: Radoslav Látal.