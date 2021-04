Liberec může doma proti Spartě završit postup do finále extraligy

Ilustrační foto - Druhý zápas semifinále play off hokejové Tipsport extraligy: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 4. dubna 2021 v Praze. Michal Bulíř z Liberce (uprostřed) překonává Alexandra Saláka v brance Sparty.

Ilustrační foto - Druhý zápas semifinále play off hokejové Tipsport extraligy: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 4. dubna 2021 v Praze. Michal Bulíř z Liberce (uprostřed) překonává Alexandra Saláka v brance Sparty. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Třetími zápasy budou ve středu pokračovat obě semifinálové série play off hokejové extraligy. V nejhorší výchozí pozici je překvapivě Sparta proti Liberci. Pražané, kteří byli v roli hlavního favorita na titul, míří pod Ještěd s mankem 0:2 na zápasy. Mladá Boleslav si přivezla z Třince jednu výhru, takže série se určitě ještě vrátí do arény Ocelářů. Ve čtvrtek se na stejných stadionech v Liberci a Třinci odehrají čtvrtá utkání.

Liberečtí zaskočili Spartu dvěma výbornými výkony, soupeři dovolili v každém zápase pouze jednou skórovat. "V naší hře je ale pořád možné spoustu věcí zlepšit a vypilovat. Už se plně soustředíme na ty zápasy u nás," řekl kouč Severočechů Patrik Augusta.

"Ta série nekončí, je to obrovský boj o každý metr ledu. Sparta hrála velice dobře a určitě není vůbec nic rozhodnutého, přestože jsme v Praze získali dvě výhry po velice dobrých a kompaktních výkonech," dodal Augusta.

"Kdyby mi řekl někdo před sérií, že vyhrajeme oba zápasy v Praze, bral bych to všemi deseti. Myslím, že máme slušnou pozici do těch domácích zápasů, ale na druhou stranu nechci něco přeceňovat, pořád hrajeme proti Spartě," zdůraznil útočník Michal Bulíř.

Stejně jako kouč Bílých Tygrů podotkl, že ani vedení 2:0 ještě nic neznamená, jen dobrou výchozí pozici. "Nic není vyhraného. Musíme hrát pořád to, co hrajeme, a doma předvést, co jsme předváděli v Praze, nepodcenit jediný metr na ledě. Pokud budeme hrát stejně, máme velkou šanci uspět," věřil Bulíř.

Sparťané byli připravení na těžkého soka, přesto zatím nedokázali najít recept na jeho udolání. "Víme, jak je Liberec silný. Doufali jsme, že budeme v ofenzivě silnější a více si pomůžeme přesilovkami, což se nám na ledě nedaří," přiznal trenér Miloslav Hořava.

"Liberec byl oba zápasy lepší a 2:0 v sérii vede zaslouženě. Když to trochu přeženu, musíme zlepšit všechno, pokud chceme uspět, protože děláme chyby v obraně a nedostáváme se do šancí. Proto jsme obě utkání doma prohráli. Musíme přidat všude a ve všem," doplnil Hořava.

"Liberec hraje dobře v tom jejich systému. Sedlo jim i to menší hřiště u nás v O2 areně. Bylo tam méně prostoru a mohou tam pak postavit takovou zeď. U sebe v pásmu hrají dobře u sebe, my jsme nebyli schopní si s tím poradit," konstatoval útočník David Tomášek.

Přesun série na sever Čech vnímá částečně jako výhodu. "Paradoxně nám to širší hřiště u nich může pomoct. Máme určitě spoustu prostoru ke zlepšení a věřím, že tu sérii vyrovnáme a vrátíme vše zase zpátky do Prahy," řekl Tomášek.

Středočeši po prohře v prvním semifinále dokázali v druhém duelu v Třinci vyhrát 3:1 a na nedělní výkon chtějí navázat i v domácím prostředí. "Těžko hádat, jaký další zápas bude. Samozřejmě, že týmy ve čtyřce jsou vyspělé a hodně bude rozhodovat hlava," řekl trenér Bruslařů Pavel Patera.

Dosavadní výsledky Mladá Boleslav nepřeceňuje. "Jak jsme ale nedělali velké závěry z porážky v prvním zápase, tak nepřeceňujeme ani následnou výhru. Je to jeden bod. Pro nás i pro Třinec to bude ještě dlouhá cesta, je to prostě 1:1," konstatoval Patera.

Trenér Ocelářů Václav Varaďa po druhém utkání uznal, že jeho tým nedokázal navázat na výkon z prvního duelu a pokud chce uspět, musí začít hrát lépe. "Hráči nic nevypustili a věřím, že cítili, že to nebylo z naší strany tak dobré. Určitě zapracujeme na tom, abychom ve třetím zápase byli lepším týmem," řekl Varaďa.

Všichni si ale podle jeho slov dobře uvědomují, že v dalším pokračování semifinále je nečeká nic jednoduchého. "Opět očekávám vyrovnanou a urputnou bitvu. Samozřejmě se pokusíme zlepšit tak, abychom si domů odvezli dvě vítězství," uvedl třinecký kouč.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy: Bílí Tygři Liberec (po základní části 5.) - HC Sparta Praha (1.). Začátky: středa 17:00 (O2 TV Sport), čtvrtek 17:00 (ČT Sport). Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 5:1, 3:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Dávid Gríger, Radan Lenc 2 zápasy/3 body (0 branek + 3 asistence) - Michal Řepík, David Tomášek 2/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Bulíř 6/7 (6+1) - Michal Řepík 6/6 (3+3). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Birner 50/45 (14+31) - Michal Řepík 52/53 (26+27). Statistiky brankářů v sérii: Petr Kváča průměr 1,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 95,83 procenta - Alexander Salák 4,01 a 87,30. Statistiky brankářů v play off: Petr Kváča 0,96, 95,77 a dvakrát udržel čisté konto - Alexander Salák 1,83, 93,75 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,26, 91,30 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,63, 94,01 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec může dosáhnout na čtvrtou finálovou účast v historii. Od roku 2016, kdy získali titul, chyběli Bílí Tygři v boji o zlato jen v sezoně 2017/18, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Loni bylo play off po předkole zrušeno, takže Liberečtí mohou postoupit do finále počtvrté z posledních pěti dohraných sezon. - Bílí Tygři drží v součtu s koncem základní částí vítěznou sérii osm zápasů a doma vyhráli pětkrát v řadě. - Sparta vyhrála venku osmkrát za sebou a naposledy mimo svůj led neuspěla 17. ledna, kdy podlehla v Třinci 4:5 po samostatných nájezdech. - Liberec vyhrál osm z posledních deseti souboji se Spartou. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj ze čtrnácti případů jen jednou. Předloni v semifinále to dokázal Třinec proti Plzni, který nakonec zvítězil 4:3 na zápasy. Nezvládly to v roce 2005 Zlín ve finálovém souboji s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později Liberec ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 Pardubice ve finále se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), o tři roky později ve finále Třinec s Litvínovem (3:4), v roce 2017 ve čtvrtfinále Sparta s Kometou (0:4) i Třinec s Chomutovem (2:4) a ve finále Liberec s Kometou (0:4), o rok později pak ve čtvrtfinále Vítkovice s Kometou (0:4), v semifinále Hradec Králové s Třincem (2:4) a Plzeň s Kometou (1:4) a předloni ve čtvrtfinále Hradec Králové s Kometou (0:4). BK Mladá Boleslav (3.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátky: středa 19:00 (ČT sport), čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 0:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Strnad 2/2 (1+1) - Martin Růžička 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Kotala 6/7 (5+2) - Michael Špaček 6/7 (0+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: David Šťastný 50/52 (26+26) - Martin Růžička 52/63 (19+44). Statistiky brankářů v sérii: Jan Růžička 1,52 a 95,45 - Ondřej Kacetl 1,50 a 93,48. Statistiky brankářů v play off: Jan Růžička 1,34, 95,81 a dvakrát udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 1,17, 95,48 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jan Růžička 2,27, 91,34 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28, Marek Schwarz 2,00 a 93,10 - Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála osm z posledních devíti zápasů a doma zvítězila čtyřikrát za sebou. - Třinci skončila nedělní prohrou série šesti vítězství, venku Oceláři vyhráli třikrát za sebou. - Bruslařský klub vyhrál šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Mladoboleslavský útočník Pavel Kousal může ve čtvrtek sehrát 200. zápas v extralize a další forvard Adam Zbořil by mohl také v čtvrtém semifinále nastoupit do 100. duelu v domácí nejvyšší soutěži. - Dva hráči Třince oslaví v pátek narozeniny. Obránci Davidu Musilovi bude 28 let, útočník Michael Špaček je o čtyři roky mladší.